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嘉義市超美豆花店！手沖壺湯底自己倒，泰奶口味獨特、茶香濃厚

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

豆花 嘉義市超美豆花店，到嘉義市必吃的特色豆花就是豆漿豆花，這家壺豆花主打手沖壺特色湯底倒入豆花裡，除了豆漿湯底，另外還有泰奶湯底，店裡裝潢環境寬敞優雅，這裡用餐吃甜點很舒適，售價價格也不會太高。

嘉義市豆花推薦

跟朋友再訪嘉義，提議再找家特色豆花，之前尋訪過最美豆花店「桃城豆花」、「品安豆花」，這回來訪壺豆花，主打豆花上還放上手工蛋捲，除了販售豆花，另外還有生乳捲、布丁等甜點、飲料，很適合朋友約會喝下午茶。

壺豆花位於嘉義市西區垂楊路，旁邊就是相當知名的共匪餅，吃完壺豆花後我們還買了共匪餅回家。

朋友說這家雖然是網美店，但是豆花吃起來的水準不錯，可以來這裡拍拍照。

冰箱櫃裡還有各種不同口味的生乳捲、布丁、泡芙等。

嘉義壺豆花菜單

這邊有一款特色的燉雞上湯豆花、白醬海鮮鹹派，豆漿豆花、豆花晶鑽冰、泰奶豆花、飲品。

其實一進店裡面就能聞到很濃很香的烘焙香氣，原來這裡的蛋捲都是現場手工製作，蛋捲則是放置在豆花上方增加口感。

店主看我在拍攝還招待我吃了一根蛋捲，真不好意思，現烤得相當酥香，可惜沒有單買。

點蛋花都是搭配手沖壺的湯底上桌，吃起來更有儀式感。

經典三圓壺豆花（芋圓、地瓜圓、粉圓、豆花、蛋捲、壺豆漿） 90。

經典三圓泰奶壺豆花（芋圓、地瓜圓、粉圓、豆花、蛋捲、泰式奶茶） 110。

酥脆香甜的蛋捲，吃起來奶香濃郁，有著畫龍點睛感。

我選擇的是無糖豆漿，搭配傳統豆花吃起來更趁豆花細緻原味。

豆漿湯底倒入豆花裡，來嘉義玩總是要吃上一碗豆漿豆花。

豆花的味道很濃郁，吃起來是滑嫩細緻的傳統豆花口味，可惜芋圓跟地瓜圓吃起來比較硬，不過整體還是好吃的豆花。

泰奶湯底的口味吃起來帶著相當濃厚的茶香，甜度也很適中，反而比起豆漿豆花更有特色感喔。

我們吃完後還去旁邊買知名的共匪餅（鹹）。

嘉義壺豆花

營業時間：13:00~21:00（週二公休）

電話：05-227-0200

地址：嘉義市西區垂楊路402號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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豆花 蛋捲 地瓜 布丁 甜點 嘉義美食

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