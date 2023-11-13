人間仙境！茶園步道正當紅 「嘉義行旅．覓茶香」短影音流量破百萬

瑞峰珍愛步道。 圖：嘉義縣政府文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義茶園的大遠景，怎麼拍都美！遊客以健行的慢步調走訪，還能同時品嚐到阿里山高山茶與咖啡。嘉義縣文化觀光局近期策劃「2023嘉義行旅．覓茶香」，邀請遊客到指定步道與柴語錄打卡參加抽獎，更於「慢遊嘉義」FB及IG社群上推出步道短影音，上線28天，觀看流量即突破百萬。

▲二尖山步道。 圖：嘉義縣政府文化觀光局／提供

步道粉絲們紛紛湧入留言：「真是仙境啊！該出去走走了。」、「嘉義好美！」文觀局也溫馨提醒，山區天氣漸涼，旅客走步道前可先熱身活動筋骨，即便體力無法走完全程，途中欣賞風景也是很棒的收穫。嘉義茶園不僅出產無可取代的「阿里山高山茶」，上百條茶園步道更擁有高顏值、高人氣，有蜿蜒在綿延起伏的360度茶海步道小徑，或是走在稜線上瞭望青蔥蓊鬱的群山，有的還能沿途欣賞杉木林、竹林與茶園，不論遊客喜歡有一點挑戰性的行程，抑或輕鬆不費力的路線，都能投其所好。

▲石棹步道群－雲之道。 圖：嘉義縣政府文化觀光局／提供

接下來嘉義將迎來一波秋冬旅遊熱潮，景區紛紛出現上山追雲海的人潮，台18阿里山公路餐廳提供無敵山景第一排，讓民眾不只肚子吃飽、眼睛也吃飽；想要深度旅遊，阿里山公路和梅山的瑞里、太興也能讓遊客預約業者推出的茶和咖啡體驗。文觀局表示，今年首次將步道結合IP角色「柴語錄」，在6個步道設置打卡裝置，分別為二尖山步道、二延平步道、頂湖步道、石棹步道群、雲之南道步道及瑞峰珍愛步道，每一處都有柴語錄特別為嘉義縣步道打卡設計的「廢語」。

▲頂湖步道。 圖：嘉義縣政府文化觀光局／提供

此外，即日起至12/7舉辦線上打卡抽獎活動，只要跟柴語錄打卡版拍照上傳至個人FB或IG，並 hashtag 標註步道名稱，將貼文連結發送至指定信箱( f3150072@gmail.com )，就有機會抽中柴語錄的限量保鮮隔熱碗！想知道更多嘉義旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書粉專及文觀局官網查詢。

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