嘉義人氣義式料理！嚴選當季食材製作 新鮮健康深獲家庭喜愛
位於嘉義大雅路巷弄內的【料理絕配】，附近即是景色優美的蘭潭水庫，周邊停車方便，是許多在地人和觀光客的用餐首選。
店內風格非常溫馨可愛，非常適合小家庭一起前往用餐。
老闆為了自己的孩子，在店內放了許多玩具，讓前來用餐的孩子們也可以一起同樂！
牆上也貼滿了孩子的繪畫作品，頗具童趣。
乾煎松阪豬牛肝菌燉飯
松阪豬鋪滿整個盤子的「乾煎松阪豬牛肝菌燉飯」，選用富有油脂香氣的台灣豬，搭配牛肝菌的獨特香氣。特地挑選的花東米，精準的火候讓米飯不會過於軟爛，仍保有米本身的Q彈口感。
冷壓橄欖油時蔬義大利麵
為了讓素食客人也能一同開心聚會，老闆也研發了幾款不同類型的素食品項。其中加滿大量蔬菜的「冷壓橄欖油時蔬義大利麵」，更是許多客人的心頭好，一碗麵裡有大約八種的蔬菜，都是老闆一大早前往菜市場，挑選最新鮮的時令食材，能夠品嘗到當季的美味。
煙燻鮭魚青醬義大利麵
自製的濃郁青醬，是老闆自行搭配的獨門比例，從挪威空運來的煙燻鮭魚，拌在熱騰騰的義大利麵裡，激發出煙燻鮭魚的油脂香氣，是店內的招牌餐點。
凱薩雞肉生菜沙拉
新鮮的大量生菜拌入層次豐富的凱薩醬，是清爽不油膩的第一選擇，老闆使用獨門配方醃製的雞肉非常入味，份量之大，不論當作配菜或主食，都能吃得很滿足。
菌菇濃湯
店裡的湯品會根據四季變換菜單，使用新鮮的食材濃縮最精華的美味。如使用了四種菇類製成的「菌菇濃湯」，呈現多層次的濃厚風味，令人驚豔。
火龍果果汁、伯爵鮮奶茶
根據季節新鮮現打的果汁，和茶香濃郁的伯爵鮮奶茶，都非常搭配店內的料理，解渴又健康。
這十年來，【料理絕配】在嘉義深耕，老闆說，最開心的事情莫過於自己的料理和堅持能被客人看到和了解，一路走來也和許多客人變成了朋友，溫暖的店內也成為彼此聚會、孩子們交朋友的好地方。老闆真誠用心的對待每一位客人和料理，像是對待自己的孩子般，也希望每一位來到這裡的客人，都能吃的開心又健康。
店家地址：嘉義市東區大雅路二段234巷6號
店家電話：(05)2762920
營業時間：11:30-14:30，5:30-8:30，週二公休（臨時公休公布於粉絲專頁）
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