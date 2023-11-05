「蛋蛋雞排」超吸睛！雲林限定內餡滿滿雞佛，新裝潢露營風爽吃一波

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聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／來自「嘟嘟豪鹽酥雞」臉書粉專
圖／來自「嘟嘟豪鹽酥雞」臉書粉專

位於雲林斗南的「嘟嘟豪鹽酥雞」聞名於超狂特色「雞佛雞排」，現在歷經12年經營奠定美食基礎，日前重新以露營風裝潢，舒服的用餐環境搭上罪惡感十足的炸物，超適合揪團或宵夜吃起來！

圖／來自「嘟嘟豪鹽酥雞」臉書粉專
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「嘟嘟豪鹽酥雞」將環境與美食完美融合。其外觀猶如時尚咖啡廳，而內部裝潢則散發出野營的情懷，這樣的設計卻販售出一絕的雞佛鹽酥雞，需要提前預定，滿滿雞佛內餡每一口都是精華，強調麻油炒過，吃起來特別濃郁好吃。

圖／來自「嘟嘟豪鹽酥雞」臉書粉專
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當然基本款的脆皮雞排、爆漿起司雞排、鹽酥雞以及三角骨也是熱門必吃。「嘟嘟豪鹽酥雞」為食客帶來味覺和視覺的完美結合，這絕對是一場美食盛宴，雲林的讀者絕不容錯過拉！

圖／來自「嘟嘟豪鹽酥雞」臉書粉專
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圖／來自「嘟嘟豪鹽酥雞」臉書粉專
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鹽酥雞 雞排 咖啡廳 露營 炸物

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