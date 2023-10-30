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請你喝涼的！西拉雅管理處歡慶18週年 台灣好行菱波官田線免費搭

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八田與一紀念園區。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
八田與一紀念園區。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】18歲尚青、18轉大人！西拉雅國家風景區管理處歡慶18周年，與民眾分享這份喜悅，除了自11/1-11/30推出「台灣好行－菱波官田線」免費搭乘服務，更特別推出與西拉雅管理處同為18歲的年輕朋友們（民國94年生）、或當月（11月）壽星，憑乘車證明劵可至善化啤酒廠販賣部兌換台啤18天生啤酒1罐（330ml）或無酒精飲料1罐（330ml）。西拉雅管理處生日，歡迎大家一起把握機會搭乘台灣好行暢遊仙境西拉雅。

▲隆田 CHA CHA 文化資產教育園區。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲隆田 CHA CHA 文化資產教育園區。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

11月26日是西拉雅國家風景區管理處的生日，11月份搭乘「台灣好行－菱波官田線」完全免費，並且有好禮大放送；活動期間憑乘車證明劵或好行套票，就可至官田遊客中心兌換好禮，人人有獎！除此之外，與西拉雅管理處同為18歲的年輕朋友們（民國94年生）、或當月（11月）壽星，憑乘車證明劵可至善化啤酒廠販賣部兌換台啤18天生啤酒1罐（330ml）或無酒精飲料1罐（330ml），共享生日喜悅。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】

▲搭台灣好行－菱波官田線暢遊官田。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲搭台灣好行－菱波官田線暢遊官田。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，在「菱波官田線」上有非常多景點值得探索遊玩，喜歡騎乘自行車的朋友可騎乘「菱波官田線」的自行車路線，趁著秋高氣爽的季節漫遊官田獨特的自然與人文風情！此外，搭乘「台灣好行－菱波官田線」的民眾可暢遊尖山埤渡假村、烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區、官田遊客中心、善化啤酒廠以及隆田 CHA CHA 文化資產教育園區等景點，體驗別具特色的山湖景觀與人文物產。

▲台啤18天生啤酒。【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康】　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲台啤18天生啤酒。【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康】　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

除了搭乘台灣好行菱波官田線好康之外，11月西拉雅管理處也有許多精彩活動，等你們來參加！11/26在走馬瀨農場有精彩的「西拉雅趣飛車」賽事，一起慶祝西拉雅趣飛車十周年！另外，隆田 CHA CHA 文化資產教育園區旁提供電動機車租賃，年底前體驗更可享減碳價4小時199元的優惠，超划算！

還有交通部觀光署推出的「16條多元路線踩點Go」活動，即日起至12/31止只要完成菱波官田線騎乘，到官田遊客中心出示與自行車的合影照片及APP軌跡，就可以參加抽獎活動，前100名還可獲得「2023世界自行車日－單車遊程嘉年華」專屬限量頭巾等。西拉雅11月熱鬧非凡，邀請大家一起來歡慶！

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康；未滿十八歲禁止飲酒】

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