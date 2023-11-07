超過百年歷史第四代老店！嘉義早餐「王家祖傳本產牛雜湯」超狂大鐵鍋滿滿牛雜好霸氣

嘉義人的早餐都吃什麼！？『嘉義王媽媽牛雜湯』這間牛雜湯真的是嘉義指標性美食之一，營業超過百年歷史第4代老店，最狂的就是那大鐵鍋裝滿滿牛雜，畫面超霸氣的啊。

『王家祖傳本產牛雜湯』位於嘉義東市場「飲食區13號」其實不用特別找，在美食區最多人的那間就對了。

『王家祖傳本產牛雜湯』滿滿都是牛雜，畫面超狂的欸，牛雜湯一碗$150，料很多內用還可以免費加湯（我是外帶/改天補內用照）

一旁就是牛內臟類：牛肝、牛肚、牛雜、牛心、牛肉、牛腰、牛筋，跟台南牛肉湯比較不一樣，還是推薦大家點牛雜湯。

嘉義王媽媽牛雜湯

地址：嘉義市東區忠孝路106號

電話：05–23 6660 (►google地圖)

營業時間：06:00~13:00 (週一休)

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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