道地小吃15元起！快衝嘉義民雄吃銅板美食 搭乘台灣好行超方便

「在地食坊」受歡迎的火雞肉飯、魯肉飯大受歡迎。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義民雄除了普渡祭典「大士爺祭」聞名全台，物美價廉的民雄銅板小吃也吸引各地老饕前來嘗鮮。嘉義縣文化觀光局整理民雄在地銅板小吃名單，遊客可搭乘「台灣好行－故宮南院線」至「民雄火車站」下車，就可輕鬆步行至民雄街上大士爺廟附近來品嘗民雄美食。

嘉義縣文化觀光局指出，開業超過一甲子的「羅記民雄肉包」，一顆只賣30元，皮薄肉多，內餡富含肉汁，吃起來口感極佳，深受在地人及遊客喜愛；老字號麵店「嘉義民雄 扁食意麵」的招牌麻醬麵小碗份量就很足夠，內用提供免費柴魚湯；古早味人氣小吃店「民雄原大士爺廟旁傳統老店椪皮切仔麵」，小碗切仔麵只要35元，不僅份量多，吃起來更是Q彈爽口。

▲香酥可口的「BB SUGAR 逼逼堂 碳烤甜甜圈」。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局進一步指出，民雄早餐多元豐富，用銅板價就能吃到最在地的早餐。古早味早點「無名碗糕煎粿」的煎粿香酥Q軟，淋上特製醬汁十分美味；隱藏版素食早點「一塊粿」，配料豐盛的素食麵線小碗只要40元，加老闆自製麻油辣椒醬更添美味；在地早點「蘇錦素食水煎包」一粒只要15元，水煎包內餡滿滿高麗菜餡料，外皮香酥有嚼勁；古早味「西安路無名碗粿油飯」是在地人都愛的老味道，油飯鹹香好吃，古早味甜碗粿，甜度適中，一碗只要20元。

▲西安路上的「打貓刈包」有多種口味。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

西安路上的「打貓刈包」，店面裝潢文青，刈包有年輕人愛的燒肉、韓式泡菜、咔啦雞及蝦排等多種口味，強力推薦45元的傳統爌肉刈包，吃起來爽口不油膩；民雄鄉公所對面「在地食坊」，火雞肉飯和魯肉飯大受歡迎，內用小碗只要30元，便宜又好吃；「民雄照記芋圓」提供芋圓、粉圓、脆圓、綠豆、大豆等配料，一杯芋圓只要40元，料多味美又划算！最後，別忘了來一份香酥可口的「BB SUGAR 逼逼堂 碳烤甜甜圈」，現烤甜甜圈帶碳火香氣，外皮酥脆，有多種口味可供選擇。

▲搭乘台灣好行故宮南院線106公車，即可品嘗到民雄銅板小吃。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義各鄉鎮都有許多在地美味小吃，遊客可搭乘台灣好行故宮南院線106公車，只要使用電子票證或行動支付搭車，還享有票價半價優惠。更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及嘉義縣文化觀光局官網查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野