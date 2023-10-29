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到海盜村划船、釣魚、烤蚵！　向禾休閒漁場轉型 邊玩邊學寓教於樂

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

位在鰲鼓濕地森林園區入口的「向禾休閒漁場」，早年是文蛤的重要養殖場，隨著環境改變、貧瘠又風大的海岸環境不利養殖，擁有藝術和企業管理背景的二代場長蔡恭和，十多年前返鄉接手家業後，在魚塭小工寮創立了蚵貝藝術工作室，以蚵殼與海廢作為環境保護行動的媒介，同步協助父親克服困難復養海藻，將傳統漁場轉型為觀光休閒漁場，並於民國108年通過行政院環保署環境教育設施場域認證，成為台灣第一個取得認證的休閒漁場。

▲漁場位在鰲鼓濕地森林園區，為了維護濕地生態環境，現在改種海底龍鬚菜。
▲漁場位在鰲鼓濕地森林園區，為了維護濕地生態環境，現在改種海底龍鬚菜。

▲來到全國最大的海藻養殖魚場，除了體驗划船、釣魚、撈海藻，還能烤魚烤蚵。
▲來到全國最大的海藻養殖魚場，除了體驗划船、釣魚、撈海藻，還能烤魚烤蚵。

蔡恭和說：「我們養殖海底龍鬚菜，打造一片海底森林，以友善養殖提供寓教於樂的漁事體驗，讓更多人認識台灣海藻的營養與價值。」為了增添園區遊趣，蔡恭和將漁場融入當地海盜人文歷史，以「海盜村」為主題規劃遊程，親力親為打造海盜船、改造可愛海盜人偶，攜手社區資源，推出釣魚、划海盜船、摸文蛤、生態導覽、食農教育、海藻DIY等遊程，讓遊客邊玩邊學，還能在農村廚房親自鹽烤半鹹水吳郭魚、東石鮮蚵，並選購擁有「嘉義優鮮」品牌認證的海盜活力餅，重新感受東石漁村風貌。

▲場長蔡恭和親自打造多艘海盜船，讓遊客透過趣味互動方式認識當地海洋文化。
▲場長蔡恭和親自打造多艘海盜船，讓遊客透過趣味互動方式認識當地海洋文化。

▲向禾休閒漁場以嘉義在地小農養殖海藻推出優質「藻平衡」伴手禮。
▲向禾休閒漁場以嘉義在地小農養殖海藻推出優質「藻平衡」伴手禮。

　

店家資訊

向禾休閒漁場

地址：嘉義縣東石鄉鰲鼓村四股社區67-6號

電話：05-360-0959

FB：向禾休閒漁場（鰲鼓溼地玩旅遊）

時間：09:00-17:00，半日遊程上午、下午各一場。

消費：「鰲遊海盜村」半日遊，大人380元、兒童300元；海盜活力餅每盒380元

　

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