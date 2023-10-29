到海盜村划船、釣魚、烤蚵！ 向禾休閒漁場轉型 邊玩邊學寓教於樂
【圖／文：行遍天下】
位在鰲鼓濕地森林園區入口的「向禾休閒漁場」，早年是文蛤的重要養殖場，隨著環境改變、貧瘠又風大的海岸環境不利養殖，擁有藝術和企業管理背景的二代場長蔡恭和，十多年前返鄉接手家業後，在魚塭小工寮創立了蚵貝藝術工作室，以蚵殼與海廢作為環境保護行動的媒介，同步協助父親克服困難復養海藻，將傳統漁場轉型為觀光休閒漁場，並於民國108年通過行政院環保署環境教育設施場域認證，成為台灣第一個取得認證的休閒漁場。
蔡恭和說：「我們養殖海底龍鬚菜，打造一片海底森林，以友善養殖提供寓教於樂的漁事體驗，讓更多人認識台灣海藻的營養與價值。」為了增添園區遊趣，蔡恭和將漁場融入當地海盜人文歷史，以「海盜村」為主題規劃遊程，親力親為打造海盜船、改造可愛海盜人偶，攜手社區資源，推出釣魚、划海盜船、摸文蛤、生態導覽、食農教育、海藻DIY等遊程，讓遊客邊玩邊學，還能在農村廚房親自鹽烤半鹹水吳郭魚、東石鮮蚵，並選購擁有「嘉義優鮮」品牌認證的海盜活力餅，重新感受東石漁村風貌。
店家資訊
向禾休閒漁場
地址：嘉義縣東石鄉鰲鼓村四股社區67-6號
電話：05-360-0959
時間：09:00-17:00，半日遊程上午、下午各一場。
消費：「鰲遊海盜村」半日遊，大人380元、兒童300元；海盜活力餅每盒380元
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