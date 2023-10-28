漫遊斗六小鎮！充滿在地味的「雲林小吃」+好拍好逛的日式建築群

跟著 喜愛浮雲的人 於 2023-08-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 吳記肉圓、老街碗粿、雲林斗六雲中街文創聚落。

斗六為雲林縣人口最多的行政區。在斗六的太平老街附近，充滿在地味的美食小吃，便宜美味的特色更是附近雲科大學生的喜愛。遠離都市的人群，來到純樸的斗六小鎮，要細細地品嚐這裡的道地美食！

吳記肉圓 | 1 小時

吳記肉圓是當地人必吃肉圓，晶瑩剔透的外皮，有著Q勁十足的口感！內餡豬肉筍乾搭上微甜的醬汁，堪稱一絕！不像彰化炸到酥脆，也不像南部蒸的薄皮，只能說肉圓界竟還有這樣的驚艷存在。

老街碗粿 | 1 小時

來到斗六的太平老街一定是必吃美食，用冰棒挖著那純白的碗粿，淋上那誘人的肉燥，真的十足誘人，而竟然用25元就可以買到這古早味。

蛋飯更是招牌中的招牌，外觀就是炒蛋剁碎鋪在飯上，但這濃郁的蛋香，加上淋在飯上的醬汁，卻在無意中一口接著一口的扒完整盒飯。關東煮吸附湯汁後有時讓人愛不釋手啊！這樣滿滿的古早味美食，豈能不再來光顧一下！

雲林斗六雲中街文創聚落 | 1 小時

將昭和12年日治時代留下的舊警察宿舍群改建。讓這條雲中街充斥著滿滿日式懷舊風味，尤其搭配周圍蒼翠蓊鬱的林木，更構成一片悠閒靜謐的氛圍。

在這井然有序的老宅裡，有許多咖啡與文創商家進駐，增添許多藝文氣息。在繁忙過後的週末適合來這放慢步調，屋簷下品啜著咖啡，翻閱著一頁頁在地的故事，悠閒的度過半晌。

行啟紀念公民會館 | 30 分鐘

當年裕仁皇太子於大正12年行啟台灣各地，為紀念所建設的八處紀念館之一。有著西洋古典式的外觀建築，紅磚部分搭配平狀一字型的模式有厚實穩重的感覺。外圍有著鮮明盎然的綠樹點綴，加上小鎮本身寧謐祥和的氛圍，走到此處有種很舒心的感覺。

魷魚興魷魚嘴羮 | 40 分鐘

魷魚嘴羹最有名的就是在斗六。阿國師&魷魚興是在斗六的雙指標，皆有各自的愛好者，不過據說創始老店還是魷魚興！

魷魚嘴就是熱炒菜單中的”龍珠”，但這king size的大小實在驚人且沒有過多的腥味，口感也極度Q彈富含濃郁的魷魚香，但當中有硬殼的部分是要自行去掉。滷肉飯的滷香四溢，不過愛肥肉者可能要失望。

來到斗六不妨來嚐嚐魷魚羹的，來跟魷魚來個嘴對嘴。

長興圓仔冰（長興冰店） | 40 分鐘

斗六知名的老冰店，陪伴斗六人一甲子的歲月。

點上一碗綜合圓仔冰，配料含紅豆、綠豆、薏仁，五顏六色的小圓仔外型亮眼，口感非常軟Q，如果是炎炎夏日一定非常透心涼！

在寒冷的冬天點上一份燒麻糬是非常幸福的事，撲鼻而來的芝麻跟花生粉的香氣讓人垂涎。筷子夾起拉長時，可感覺到這Q勁綿延，拉長放手後有種會立即彈回的感覺，不誇張！芝麻花生粉還有那麻糬本身的濃郁糯米香氣，隨著不斷地咀嚼，香氣互相結和並充盈在嘴裡，我覺得這麻糬是我目前吃過最厲害的一家！

鄧肉圓斗六總店 | 40 分鐘

來到斗六小鎮必來品嚐一下在地的肉圓，吳記肉圓、西市鄧肉圓兩間更是家喻戶曉，走進斗六西市場內，來嚐嚐這家鄧肉圓有何特色！

外皮軟Q帶勁的口感外，搭配扎實入味的豬肉塊，內餡還添加清爽酥脆的筍丁，讓口感更加多元，沾上店家自製的米醬與醬油實在是讓人大快朵頤，吃完後不妨再來碗免費的清湯來解膩一下！

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