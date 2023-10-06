開箱阿里山移動美術館！10大創新、3大驚喜 看林鐵「福森號」內外皆畫景

緩緩行駛中的檜木列車上，木質的紋理閃耀著亮閃閃的金色光芒，大型的黑色窗框框住車裡相視而笑的人影，經典紅色金屬窗台底襯的紅色，如同一條緩慢飄飛的絲帶，把福森號包裹得像個給阿里山的禮物，從啟程開始，開往阿里山下個百年榮耀。這回運送的不是木材，而是台灣從自然景觀到人文故事最美好的回憶和體驗。

期待已久的「台灣檜木」車廂～福森號終於正式開箱！這輛阿里山林鐵引起的熱絡討論前所未有，也證實了各界對這輛台灣檜木列車的期許。農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下稱林鐵及文資處）處長黃妙修以「移動美術館」來形容福森號，因為「福森號」車裡車外都充滿溫潤的藝術氣質，車廂內裝置如畫，車廂外也有令人驚艷的美景！完美滿足傳承、生態、自然、文化、藝術、設計與舒適度的全面提升！這列被譽為「最有質感車廂」的林鐵「福森號」，可說顛覆我們對阿里山鐵道旅遊的全新想像！ 經過多次精密調整的「福森號」來了，檜木車身上紋理充滿美感，像一輛流動的寶石盒。

上車第一件事，黃妙修提醒大家先「深呼吸」，檜木的香氣立刻盈滿鼻端，彷彿已走進森林中！觸目所及皆是檜木特有的溫暖質感，搭配可調式燈光，復古車燈和厚實舒適的座椅，已讓人舒心期待阿里山遊程開展。「移動美術館」在萬眾期待下逐步揭露神秘面紗！福森號本身的供應鏈國產化比率達85%，宣誓著台灣林鐵工藝的進一步升級。而車上引進的數位藝術畫框、航空級模組化廁間、五種燈光微調、全台灣檜木打造…等，在工程設計和體驗各方面，締造阿里山林鐵10項第一的紀錄。此外，車上還有3大驚喜讓人眼睛一亮，沒想到車上有這樣的設計！

福森號的10項創新：

一、 E化計算車體強度，行車安全大提升二、 第三方公正驗證，製造品質掛保證三、 國產化比率85%，建立產業供應鏈四、 數位藝術畫框，重現「木都+畫都」五、 搭「移動美術館」，探生態阿里山六、 下置分離冷暖氣，降噪適溫又穩定七、 人體工學皮座椅，長途旅行好良伴八、 航空級模組廁間，舒適無味更節能九、 程式化間接照明，柔和節能氣氛佳十、 多媒體資訊系統，友善服務大邁進

福森號的3大驚喜：

一、限定座位可開窗！自然攝影師最愛！二、餐車提供沿線美食！品味在地風土！三、車上提供暖冷氣！天冷天熱都不怕！

福森號上有餐車！不過未來簡易餐車會提供哪些服務？預計會由得標後的營運商負責營運規劃。

國產化比率85%建立產業供應鏈

福森號採用鋼構骨架，並以國產材紅檜與台灣扁柏打造，為阿里山林鐵車廂首次建立國內產業供應鏈，國產化比率高達85%。煜翔機械設計車體結構及久中五金企業焊接車架；農林木業提供台灣檜木並施作車廂內外壁板，佳豐機械打造車廂座椅並由喬福泡綿提供座椅內泡綿；另有轉向架、照明、播音及監視系統、空調等組件皆為國造；在在顯示產業技術自主提升，降低採購成本，朝國車國造目標大步邁進。 充滿自然檜木紋理的車廂內部已經過「抗焰」測試，確保車廂在一段時間即便遇火也不會燃燒，確保旅客的安全。在全新的板材中刻意保留一條舊時的檜木，展現新舊交替世代的傳承。

另一項意外收穫，是透過這三年多打造「福森號」的歷程中，讓林鐵和合作廠商對於「檜木車廂」的維修與保養有了更多瞭解，如何讓昔日被歲月侵蝕的前一代檜木車廂煥發新生，在這次打造福森號的維修與研究過程中，提供非常多的寶貴經驗！未來的國車國造與維修營運，都登上一個全新台階！此外，部分檜木還是從日本重新購回有台灣烙印的資材，並經過相關機構抽樣測試鑑定，也算是「榮歸故里」！

數位藝術畫框真實呈現畫作重現嘉義「木都+畫都」

福森號每節車廂均配置了17吋「友達光電FindARTs擬真藝屏」，其中1節「賞畫專區」更配置32吋高畫質數位藝術畫框。林鐵及文資處邀請陳澄波文化基金會協助調查研究，精選10幅日治時期至戰後初期阿里山代表性美術畫作，每幅都有專屬數位解說牌，藉由時空、地理位置與畫家視野的移動，呈現阿里山林業暨鐵道蘊含的文化脈絡，也述說了因阿里山林鐵的建造，何以能帶動嘉義城市與藝術文化發展，而有今日「木都」與「畫都」雙美名。 友達光電FindARTs擬真藝屏的視覺效果絕佳，連油畫紋理都能感受得到！

友達光電FindARTs擬真藝屏帶來的視覺呈現，完美呈現了藝術與科技的結合，即便是從側面看擬真藝屏，仍能感受到油畫畫作的筆觸與堆疊感，加上螢幕完全不反光，比我們在藝術館中看到的作品還要清晰真實，幾乎讓人忍不住伸手觸摸看看是真畫還是投影。若說福森號的國車國造是台灣之光，同步在車上展示嘉義藝術的友達光電FindARTs擬真藝屏可說相得益彰，也成為對國際友人展示台灣軟、硬實力的最佳組合。誠如黃妙修所說：這是對於藝術家與藝術作品的尊重！

乘移動美術館探阿里山文化景觀特定可開窗座位欣賞無遮自然

福森號車體結構強度高，車廂景觀窗加寬至165公分，窗框以黑色烤漆，搭配林鐵經典紅色金屬窗台，整體氣派典雅，極具現代感。阿里山文化景觀最核心價值為森林生態，以台灣特有種紅檜及扁柏木材打造天然低調窗框，行駛中的列車猶如行動美術館，沿著林業鐵路自海拔30公尺攀升至2,451公尺，探索不同生態帶、氣候帶所衍生的豐富動植物及棲地，感受生物多樣性的奇幻變化，謙卑自省人與土地的互動、共生共榮的特殊際遇。 「可開窗」變成福森號的另一項特點，從此不讓藍皮解憂號專美於前，不過僅限少座位獨享。

車窗設計也特別用心，把單獨或相對而坐的兩人座位框出完美視野，像是專屬的畫外自然世界，完全不用擔心會有被切割的視野。這也讓所有窗外景色變成連續風景，每一幅都賞心悅目！更令人驚嘆的是其中有幾個特定座位的窗戶經過專利設計，可以從上而下輕鬆拉開。不論是想吹拂山間的涼爽自然風的旅客，或是喜愛捕捉自然美景的攝影師，坐在這個座位的乘客可以有多重選擇。雖然這個座位無法欣賞到超大橫幅的阿里山名畫，卻成為個人與阿里山清風霧靄的私享連結。

冷暖氣服務，燈光調節餐車座椅衛浴 美感及功能兼具

山上天候變化快速，冬季較冷，全新設計的福森號採用分離式冷暖氣，壓縮機裝設於車架底部，可增加內部空間，降低車輛重心，提高行車穩定度，降噪舒適；精心挑選過的英國進口天然牛皮人體工學座椅，不僅舒適度升級，還使用高密度泡棉座椅耐用回彈性佳，椅背縫線強化立體感及透氣度，適合長途旅行；而程式化間接照明系統，可依不同環境設定多段情境模式間接燈光，搭配絕美木質內裝與側牆壁燈、茶鏡等，光線柔和氛圍佳。其中，唯一無法調整的是「隧道燈光」，因為只有車頭在進入隧道產生感應時，整個照明空間才會跟著變化。 福森號的單人座與後方的行李架。每人座前都有打磨細緻的檜木桌版和桌版下的充電配備。

福森號上面有簡易餐車服務！雖然車上無法提供加熱食物，但也已規劃與沿線站點的小農和知名美食合作，提供飲品和在地美食，讓旅客不用走下車就能品嚐到阿里山的好味道！車廂後方也特別保留了「小陽台」的設計，延續當年日本皇室設計檜木列車的尊榮感，只是現在的圖案改成阿里山與煙嵐之美，而櫻花圖案改以黃銅鑄就，更有質感。

福森號衛廁設施大升級，與航空同樣一體化配置，並設計多處扶手讓旅客安心。

此外，福森號首次引進航空級模組化廁間，硬體設備配置優於現有車廂廁間，空間整整提升44%！尤其內部使用紅外線感應水龍頭，以及真空吸引式馬桶，不僅強化排汙能力，有效改善廁間異味問題，也降低耗水量，符合環保節能，更減少了實際需要接觸的機會。洗手台上方設置大面積的鏡子讓旅客整理儀容，鏡端下方也提供隱藏式洗手乳，讓遊客感受更清爽舒適。

安全品質有保證提供多元服務

林鐵及文資處車輛養護科科長廖佳鴻指出，先前福森號曾以「超負載」的測試型態來行駛，也透過不斷試車來修正許多細節，他還會與廠商繼續細修相關安全規範，確保福森號的安全係數不斷提高。實際上福森號使用有限元素分析電腦軟體計算多項車體強度，模擬結果經機械工程技師安全簽證；並由第三方公正單位德凱認證股份有限公司查證與確證車輛設計、製造、試車等各階段過程，已確保車輛製造品質。另外，車廂設置多媒體影像螢幕，提供列車、旅遊等多元資訊，友善服務更到位。 福森號寬達165公分的大橫窗，完美包覆旅客的視野。圖／林鐵及文資處提供。

黃妙修表示，這五年來林鐵及文資處不僅規劃整修福森號丶林鐵軌道及路線，也把沿線邊坡重新整理，更在全線路段設置「光纖」以供應旅客隨時上網打卡需求！阿里山林鐵沿線有許多路段是連電力也沒有提供的，要讓旅客「不斷線」，除了在車廂桌位下方提供USB充電孔之外，還要保證全程「不斷網」，阿里山也正規劃搭配林鐵及森林遊覽的APP，預計會在福森號正式上路時同步推出。 初步規劃明年３月正式啟運福森號，會以套裝遊程的形式帶來更多阿里山的深度體驗，而非僅以「賣票」來簡單包裝，黃妙修期待未來福森號可以迎接更多國際觀光客到來，為阿里山再創百年輝煌。

至於民眾最關心福森號「何時上路」的問題，黃妙修表示10月將與有參與招標意願的廠商開會，進行招標相關業務公告，預計完整配套會在明年３月正式啟用，阿里山全線有望在明年7月全線通車。她期待未來合作廠商能夠有完整的遊程規劃，從前端的交通接駁到食宿遊程的完整搭配。更強調未來福森號不是賣「車票」，而是要與世界分享阿里山豐富文化資產與自然魅力的美好風情。期待從福森號開始，推動下一個阿里山的全方位百年體驗！

編輯、攝影/廖苡安

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214512