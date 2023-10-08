快訊

白晝之夜爆負評！民眾批沒雨天備案、動線規劃混亂 北市府回應了

從北到南15縣市大雨特報 恐一路下至晚上

苦讀上頂大反被父母潑冷水 他心寒嘆：為什麼沒錢要生小孩？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠離塵囂農場森呼吸！　親近自然、品嚐烤雞、筍料理樂活一夏

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

才剛走進大坑休閒農場，開闊的草地上就有小雞自由奔跑，鴨子悠哉閒晃。由台南高鐵站到大坑休閒農場只要20分鐘車程，就可以遠離塵囂置身山中。園區佔地10公頃，從餐廳、咖啡廳、SPA、住宿應有盡有，還有各種可愛小動物在園區裡散步，讓人和自然很親近。

▲農場入口要穿過長長的植物隧道，讓身心都沉浸山林間。
▲農場入口要穿過長長的植物隧道，讓身心都沉浸山林間。

早年蔡阿嬤一家人在這片土地種植蔬果、竹筍，後來蔡爸爸接手，除了種植蔬果，還養殖土雞，後來更轉型為現今的休閒農場。如今大坑休閒農場已有第三代加入經營，大姐負責咖啡廳與公關行銷工作；二姐負責與蔡媽媽一同掌廚；小妹則負責櫃檯接待與房務，蔡家三姐妹各自發揮所長，將農場持續經營出屬於新時代的方向。

▲超級可愛的Ruby與媽媽在大坑農場等著大家一起來親近大自然。
▲超級可愛的Ruby與媽媽在大坑農場等著大家一起來親近大自然。

許多人會專程開車來吃飯，因為農場餐廳所使用都是自家栽種的最新鮮、最健康的食材，最受歡迎的是以當地盛產竹筍所製作的各種料理，炒鮮筍、焗烤綠竹筍、筍子雞湯、麻竹筍野菜粥……等應有盡有，提前預約的話，還可以吃到炭烤蘭嶼種迷你豬。園區還修築了登山步道，走一圈大概一個小時。如果想深度體驗，不妨住一晚，無論小木屋或是歐式別墅都可以住在森林裡。

▲綠竹筍做成的沙拉清甜超美味。
▲綠竹筍做成的沙拉清甜超美味。

▲烤雞、竹筍粥都是農場裡最人氣的料理，常常來的客人分享每次都吃不膩。
▲烤雞、竹筍粥都是農場裡最人氣的料理，常常來的客人分享每次都吃不膩。

▲如果在對的時節來還能參與導覽，一起去找竹筍、挖竹筍。（圖片提供：大坑休閒農場）
▲如果在對的時節來還能參與導覽，一起去找竹筍、挖竹筍。（圖片提供：大坑休閒農場）

　

店家資訊

大坑休閒農場

地址：台南市新化區82號

電話：06-594-1555

時間：09:00-20:00，週三休

FB：大坑休閒農場

消費：炭烤土雞600元、焗烤綠竹筍500元、鮮筍雞湯800元

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 步道 登山

延伸閱讀

「靠海邊生活節」享受夕陽美景 寵愛秋農好食節

全台灣最美麗校園！三育迦拿庭園　50公頃遼闊森林祕境

全台休閒農場集合！與動物近距離接觸、體驗有趣的DIY活動，來場寓教於樂的親子出遊

影／桃園知名休閒農場大火 倉庫付之一炬損失不貲

相關新聞

遠離塵囂農場森呼吸！　親近自然、品嚐烤雞、筍料理樂活一夏

才剛走進大坑休閒農場，開闊的草地上就有小雞自由奔跑，鴨子悠哉閒晃。由台南高鐵站到大坑休閒農場只要20分鐘車程，就可以遠離塵囂置身山中。園區佔地10公頃，從餐廳、咖啡廳、SPA、住宿應有盡有，還有各種可愛小動物在園區裡散步，讓人和自然很親近。

開箱阿里山移動美術館！10大創新、3大驚喜 看林鐵「福森號」內外皆畫景

開箱阿里山移動美術館！10大創新、3大驚喜 看林鐵「福森號」內外皆畫景

2樓是秘密基地！ 台南中西區「嶌 Island Cafe」浪漫採光網美最愛，俯瞰西門圓環視野佳

udn走跳美食／Vicky 嶌 Island Cafe很有情調的店名！尚未寫文分享之前，先來科普一下，嶌這個字怎麼念，它的音同島ㄉㄠˇ，也因此其英文店名為Island Cafe。由店名可知為咖啡

晚來絕對吃不到！超厲害的嘉義「鱔魚炒麵」炭火炒、香氣十足，順口柴魚湯免費喝

udn走跳美食／Kiwi 嘉義美食來囉，阿吉鱔魚麵位在嘉義井蘭街上，距離嘉義文化夜市小吃美食也很近，而且我們網路爬文發現google map評論有4.4顆星，千則評價，可想而知這家阿吉鱔魚麵真的

老味道回來了！新營老字號「金門鍋貼蛋餅」強勢回歸 復業第1天即掀排隊人龍

老味道回來了！新營排隊早餐老店「金門鍋貼蛋餅」於10/1起強勢回歸，招牌鍋貼及蛋餅是在地人心心念念的神級早餐，有人為了吃從早上5點就開始排隊，不少網友大讚「還是記憶中的好味道！」，排再久都要吃...

豪砸近4千萬！千葉旗下【鼎盛十里】嘉義新開幕 個人火鍋升級吃到飽 最低699元有滿滿和牛

千葉餐飲集團下的子品牌【鼎盛十里】升級囉！新開幕的嘉義店，從原本提供個人小火鍋，搖身一變成為吃到飽鍋物餐㕔，最低只要699元就能享用和牛吃到飽，10/6到10/15開幕期間免服務費，無論是想要簡單吃鍋或是用和牛大餐犒賞自己，肚子都能被滿足，愛吃火鍋的人該出發囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。