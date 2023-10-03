在「嘉」享比利時高級小點！高濃度低甜度可可，香濃順口

可可，源於中南美洲，由於對生長環境的苛刻，導致產量稀少珍貴，在遠古時期可謂神聖飲品，和擔任交易貨幣的角色，同時也被視為人類血液的象徵。如今，可可已從當時盛行的液態食用方式，逐漸研發創新成廣為人知的甜食界霸主-巧可力。

深耕嘉義冠王保齡球館旁十年的蕊杜巧克⼒⼯坊，專研高濃度低甜度巧可力，在保有高貴氣息的原則下，延伸出多款式風味，從常見的生巧克力到融合特色食材的玫瑰生巧克力、炭焙烏龍茶生巧克力都有，還有琳瑯滿目星球造型產品陳列於櫃檯，搭配獨家設計的禮盒及保冷袋，送禮自用兩相宜，除了眾多巧克力外，也販售長年熱賣糕點「糖霜檸檬磅蛋糕」及「巧克力磅蛋糕」。

▲店內也推出多口味「義式冰淇淋」，使用最高濃度食材及鮮奶比例，讓每口都嚐得到紮實且口感細緻的濃郁奶香。

然而，細緻口感的呈現，從選豆、研發到製造一絲都不得馬虎，老闆嚴選比利時大品牌「貝殼」作為基底靈魂，其特色為入口瞬間帶出淡淡酒香，香醇濃郁、細滑、百吃不膩。而得過多項殊榮的屏東可可豆，品質穩定且口感一致，經自家工廠繁雜步驟製作後才於檯面呈現一顆顆精緻奢華巧克力產品。

｜星球系列巧克力

8入組星球禮盒口味豐富多元，從香草、草莓檸檬到特色「澎湖仙人掌」、「法國栗子」口味都有，每顆都猶如小小星球，揭開外殼，將發現內裡充滿令人驚喜的風味，各口味層次分明，多選項的搭配讓人一次品嚐到不同滋味，無論是送禮還是自用，都是絕佳的選擇。

｜75%招牌生巧克力

店內招牌NO.1，採用75%優質可可豆製成，口感濃郁，略帶苦味，但又不失巧克力的滑順與甘醇，含入口中，綿密口感於口中慢慢融化，讓人一試難忘，也難怪是回購率榜首。

｜60%炭焙烏龍茶生巧克力

今年推出的新品，特別選用阿里山烏龍茶葉，經過炭焙後磨成粉，再與巧克力融合，創造出獨一無二的風味，茶香與巧克力的滑順口感結合在一起，帶來全新品味體驗，值得一試。

｜糖霜檸檬棒蛋糕

使用頂級發酵奶油製作，並特別減少糖分，讓顧客在享受美味的同時，不必擔心糖分攝取過多，而檸檬的酸甜與糖霜的甜膩完美融合，搭配蛋糕扎實軟綿的口感，無論做為早餐或下午茶都是不錯的選擇。

「台下十年功，入口滿面風」

產品的研發到店面的成立，僅因患有糖尿病的家人對於甜食的渴望，讓老闆捲起袖子開啟巧克力之旅，高濃度巧可力對身體益處多多，而低糖度則讓長輩及不喜甜的顧客也能品嚐其美味。

蕊杜巧克⼒⼯坊，以熱情支撐夢想，以親情灌注靈魂，完美呈現可可的多元面貌，而店家也不止於現階段的風光，將持續拓展新口味及造型，分享給可可愛好者，臉書也將不定期發佈活動，都歡迎鎖定官方臉書享優惠。除此之外，老闆也貼心成立「借問站」，提供顧客解決生理需求及借Wifi等服務，總總用心廣受在地居民及遊客的喜愛。





蕊杜巧克⼒⼯坊

店家地址：嘉義市⻄區⾞店⾥上海路２９號

店家電話：05-2369555

營業時間：平日 11:00 - 20:00

週六 11:00 - 18:30

週日 10:30 - 18:30

粉絲專頁：https://pse.is/52526f





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