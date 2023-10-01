快訊

北市將開放違建種電 盤點六都屋頂型光電 雙北為何推不動

中秋連假寧可去日韓 國旅「又貴又難玩」還是無解

養魚養到米其林必比登也肯定！ 品嚐現撈鹹水虱目魚、深度魚塭巡禮好吃又好玩

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

你知道虱目魚也能做成香腸嗎？位於北門三寮灣附近的長盈海味屋，以現撈的鹹水虱目魚除刺後，加入豬肉灌入豬腸，便成了風味獨特的招牌菜虱目魚香腸，不油不腥，乾煎、三杯都好吃！賣的是自家養的魚，長盈海味屋在北門養魚已經第四代。堅持鹹水養殖，將海水引進後會先養水，水池中會圈養石斑、虱目魚、白蝦、文蛤、螃蟹等各種工作魚，再用淨化過的海水養殖虱目魚、白蝦、鱸魚等，所以肉質特別甜，養出來的魚不止健康，更獲得歐盟認證無毒標章。

▲一整桌的海味是讓客人寧願千里迢迢開車前來嚐鮮的好滋味。魚腱更是難得可以點到的超美味。
▲一整桌的海味是讓客人寧願千里迢迢開車前來嚐鮮的好滋味。魚腱更是難得可以點到的超美味。

▲若遇上可以直接一竿釣的機會，還能看見實際處理漁獲的全過程。
▲若遇上可以直接一竿釣的機會，還能看見實際處理漁獲的全過程。

因為食材本身品質好，所以簡單料理就美味無比。肉質細嫩的香煎鱸魚下巴；一尾魚只有一顆的魚腱，在這裡直接炒一整盤給你；虱目魚肚西瓜綿湯的西瓜綿也是自己醃製的，喝起來酸鹹清甜夏日最開胃；還有一點腥味都沒有的椒香魚皮；最後再用一碗黑糖粉粿劃下完美句點。米其林指南2022年首度把台南列入評鑑，長盈海味屋是目前台灣農村「田媽媽」體系店家首度名列必比登的餐廳。長盈海味屋除了餐廳，還有養殖場導覽可以預約，可近距離觀察多物種的生態鏈養殖法，並深度認識食魚文化。

▲自家的魚塭體驗是與親戚合作的產地探訪之旅。（圖片提供：長盈海味屋）
▲自家的魚塭體驗是與親戚合作的產地探訪之旅。（圖片提供：長盈海味屋）

▲跟著魚塭主人腳步才能看到的生態旅行。（圖片提供：長盈海味屋）
▲跟著魚塭主人腳步才能看到的生態旅行。（圖片提供：長盈海味屋）

　

店家資訊

長盈海味屋

地址：台南市北門區484號

電話：0917-549-736

FB：田媽媽 長盈海味屋

時間：六、日11:00-18:00

消費：香煎鱸魚下巴260元、椒香魚皮280元、炒魚腱450元、虱目魚肚西瓜綿湯380元

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

虱目魚 米其林 美景

延伸閱讀

嘉義布袋深夜被偷倒廢棄物 通緝犯跳進魚塭水遁消失

高雄彌陀虱目魚入秋肥美 無刺虱目魚讓老饕流口水

開幕享9折！米其林鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登台中

台南虱目魚節5大產區登場 虱目魚碗粿、漢堡創意新吃法

相關新聞

養魚養到米其林必比登也肯定！ 品嚐現撈鹹水虱目魚、深度魚塭巡禮好吃又好玩

你知道虱目魚也能做成香腸嗎？位於北門三寮灣附近的長盈海味屋，以現撈的鹹水虱目魚除刺後，加入豬肉灌入豬腸，便成了風味獨特的招牌菜虱目魚香腸，不油不腥，乾煎、三杯都好吃！

通膨殺手一杯10元！隱身巷弄中的飲料店，阿華田只要20元，還有整排茶葉鐵罐曬給你看

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間台南飲料店絕對是通膨殺手，在這通膨率飛漲的年代，每一間台南飲料都是可以比擬一個便當了，以前買個飯順便去買一杯台南飲料的年代已經一去不復返

來自日本近100年的品牌！隱藏在飯店內的台南早午餐 最推「鬆餅棒棒糖、唐揚雞」必吃超上癮

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 近期台南早午餐的議題其實非常熱烈，也有許多不同的品牌加入台南早午餐的戰爭之中。今天要介紹的這間台南早午餐也是來頭不小，來自日本有近百年歷

期待值爆表！全球最大「燒肉園區」有新進展 在地人嗨：南部之光

全球最大燒肉園區要來了！精品燒肉「碳佐麻里」自六月起傳出打造新興園區的好消息，引起在地人熱烈討論。而品牌也在近期於官方粉絲頁更新燒肉園區的最新進展，分享照片透露「已掛上偌大的招牌」，顯眼地座落在台南中

探訪府城質感旅宿！ 來台糖長榮酒店(台南)　與美食、文化、藝術相遇

擁有豐富美食、古蹟和獨特藝術氛圍的台南，是許多人一年之中必造訪好幾次的城市。位處主要交通樞紐上的台糖長榮酒店，以五星服務與精緻美食著稱，入住後能徹底放鬆，讓人能好好享受府城旅遊的點滴美好。

秋日限定美景！ 台南秘境「甜根子草」開花了 白皚皚「9月雪」美麗花海

秋日限定美景！ 台南「甜根子草」開花 大內橋下迎白皚皚「9月雪」美麗花海

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。