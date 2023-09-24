探訪府城質感旅宿！ 來台糖長榮酒店(台南) 與美食、文化、藝術相遇
【文：行遍天下，圖：台糖長榮酒店（台南）】
擁有豐富美食、古蹟和獨特藝術氛圍的台南，是許多人一年之中必造訪好幾次的城市。位處主要交通樞紐上的台糖長榮酒店，以五星服務與精緻美食著稱，入住後能徹底放鬆，讓人能好好享受府城旅遊的點滴美好。
藝術氣氛濃厚 五星服務最貼心
曾三度獲遠見雜誌評選商務連鎖旅館「卓越服務獎」的台糖長榮酒店（台南），位於台南市東區，毗鄰台南文化中心，一直以來吸引了許多國際知名的表演家與名人前來下榻。酒店內每個角落都散發著濃厚的藝術氛圍，不僅大廳裝飾著精美的雕塑藝術品，走道和客房內也懸掛著知名藝術家的畫作，為整個空間增添了藝術的色彩和氣息。同時，台糖長榮酒店（台南）配置有197間不同房型的舒適優雅客房、套房，還有商務中心、健身房、三溫暖、兒童遊戲室、景觀游泳池及專業SPA芳療等設施，從家庭親子旅遊、閨蜜好友間的小旅行到商務型差旅，都非常適合。
世界級美饌薈萃 O'Fun 原創料理滿足味蕾享受
入住台糖長榮酒店最令人津津樂道的莫過於餐飲選擇超多，從小吃到精品五星美食應有盡有，像是「O'Fun原創料理美學餐廳」、「大廳酒吧」、「吃遍天下自助餐廳」、「長園中餐廳」等等，各式餐飲空間滿足不同的餐飲需求與變化，若帶小朋友出遊待在飯店玩一整天，也完全不用擔心料理選擇很單一，甚至是不用出門在飯店內就可以吃到美味的台南知名小吃牛肉湯呢！
其中，於2022年台南米其林占星嘉年華，榮獲星級餐廳獎的《O'Fun原創料理美學餐廳》強調無國界美食料理，結合互動式鐵板燒、日式涮涮鍋與日式吧枱、法式飲品區，打造精品店中店經營模式，並以雅致的料理說書方式呈現，讓人在品嚐美食的同時，更像是悠遊於料理藝術的旅程之中；而偏好中餐的人也不能錯過長園中餐廳，有中式經典菜色、美味海鮮與道地港式點心等。此外，桂冠烘焙坊的「藝饗魔炫巧克力」也是近期人氣甜點，主廚運用國際化的手藝融入府城臺菜要角豆腐乳、學甲黑蒜、梅嶺烏梅等在地化食材，是值得分享給親友的精緻伴手禮。
飯店資訊
台糖長榮酒店（台南）
地址：台南市東區中華東路三段336巷1號（台南文化中心旁）
電話：06-289-9988
網址：www.evergreen-hotels.com/branch2/?d1b_Sn=6&lang=zh-TW
2023菁鑽券住宿專案
每張票券價格$3,999，持券1張，可擇A或B方案使用。
A.平日闔家雅緻房（每房至多4位入住）一晚，含早餐2客。
B.平日經典套房一晚，含早餐2客。
使用菁鑽券注意事項
✳旺日每房每晚加價$500、假日每房每晚加價$1,600。
✳農曆春節期間得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。
✳如指定入住其他房型，需另付房價差額。
✳平、旺、假日定義及展期（節慶）活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。
玩遍台南一把抓住房專案
1.豪華單/雙床房$4,299起，含1或2客早餐；闔家溫馨房$6,299起，含3或4客早餐。
2.贈送每本市價$999，優惠內容總值超過$25,000的「2023台南旅遊美食護照」，護照適用期間：2023/09/01-2024/12/31；可至萬國通路創意觀光工廠兌換「時尚蜜桃粉隨行收納手提箱13吋一個（數量有限，換完為止）；護照內各式住宿折抵券，需於下次入住使用(限指定專案)。
專案使用注意事項
✳依房型贈自助式早餐,每日限量3間。
✳旺日加價$300；假日加價$1,600。
✳限量50組
✳活動期間至2023年9月31日止
✳凡於活動期間首次下訂格上訂閱車【每月$10,800以上(含)】之方案，即享「菁鑽聯盟聯合貴賓券」乙張（菁鑽聯盟聯合貴賓券提供全台12家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車之服務，市值NTD.$3,999）
✳「菁鑽聯盟聯合貴賓券」將於交車日提供，優惠券期限自領取日起可使用，使用期限至2023/11/30止。
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