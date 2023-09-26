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通膨殺手一杯10元！隱身巷弄中的飲料店，阿華田只要20元，還有整排茶葉鐵罐曬給你看

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這間台南飲料店絕對是通膨殺手，在這通膨率飛漲的年代，每一間台南飲料都是可以比擬一個便當了，以前買個飯順便去買一杯台南飲料的年代已經一去不復返，雖然我現在還是維持這樣啦。我也是第一次喝這間台南飲料店，為什麼會走進這間台南飲料呢？其實是餘光之下，看到這間台南飲料店也滿滿裝茶葉的鐵罐，通常看到這種鐵罐，就代表這間茶葉有基本的實力。就跟著愛吃輝來喝喝看這間台南飲料好不好喝吧！

這間台南飲料店其實不明顯，隱藏在一個沒甚麼店鋪的住宅區之中。

我們就是看到整排的茶葉鐵桶，就感覺這間台南飲料店應該是對茶葉非常堅持的店，一開始根本就沒有考慮到價格。

這邊還是維持傳統手搖得非常做飲料，整個檯面看起來很乾淨。

這小杯的我猜大概是500CC，紅茶的部分我覺得很好喝，如果選擇一分糖的話，我覺得相當剛好，紅茶的香氣有維持，尾韻沒有苦澀味。

大杯的部分是20元，不過青茶的部分我覺得非常單薄，喝起來完全沒有茶味，我覺得這稍微可惜。

※國光泡沫茶坊菜單

整體來說：

這間的紅茶是我會回訪的類型，一杯十元ＣＰ值很高又有茶味，但是青茶的部分就不推薦了，因為真的是比較單薄一點。

體驗時間：112/08

國光泡沫茶坊

地址：台南市安平區健康二街361號

時間：1100-1930

電話：062993350

停車：無

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便當 手搖 台南美食

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