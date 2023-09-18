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夏季尾聲！「長榮文苑酒店（嘉義）」抵嘉悠遊饗食趣， 樂享環保綠生活

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

自嘉義高鐵出站快速使用格上Go Smart APP快速取車後，約五分鐘車程就進入綠樹簇擁的故宮大道，長榮文苑酒店（嘉義）與故宮南院隔著大道相望，視野開闊、氣氛悠閒，讓這趟嘉義美食之旅有個愉快的開始。

▲酒店設計融入嘉義好山好水意象與故宮南院文藝氣息，挑高大廳氣派又華美。
▲酒店設計融入嘉義好山好水意象與故宮南院文藝氣息，挑高大廳氣派又華美。

隨著綠色潮流盛行、環保意識抬頭，國人度假也開始選擇獲頒環保標章的旅宿，長榮文苑身為嘉義第一家「金級環保旅館」認證酒店，在響應政府節能減碳與永續發展政策上格外用心。事實上，酒店建造之初即以嘉義湖光山色為設計理念，融入大量綠化元素、引進故宮南院的文藝氣息，也經常推出主題特展，充分落實節能措施、綠色採購目標，打造完美的身心棲息所。為了鼓勵旅客體驗健康綠生活，全館263間景觀客房都放置「響應環保‧愛地球計劃」小卡，讓大家一起環保愛家園。

▲大廳酒廊時尚新穎，以及嚴選在地產銷食材推出精緻料理。
▲大廳酒廊時尚新穎，以及嚴選在地產銷食材推出精緻料理。

　

大廳酒廊與咖啡廳，在地又國際

時尚新穎的一樓大廳酒廊，強調以在地食材料理和創意調酒飲品，提供愉快用餐體驗，主廚料理每季帶來味覺與視覺驚喜，近期熱門餐點首推升級版的沙鍋套餐──文苑主廚私房料理「海味珍寶 聰明沙鍋套餐」，專為想吃排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」料理的客人設計，可同時品嘗經典的林聰明沙鍋菜和文苑主廚特製的海鮮炸物、烏龍冷麵和生魚片；受到嘉義鄉親喜愛的二樓咖啡廳，空間氣派華美，以在地產銷食材結合國際料理手法的無國界料理為主打，也供應嘉義特色雞肉飯、東石鮮蚵捲、白醋涼麵等小吃，可經由味覺饗宴，感受嘉義豐饒物產和飲食文化。

▲大廳酒廊引進林聰明沙鍋魚頭的沙鍋菜，加上主廚創意，推出海味珍寶聰明沙鍋套餐。
▲大廳酒廊引進林聰明沙鍋魚頭的沙鍋菜，加上主廚創意，推出海味珍寶聰明沙鍋套餐。

▲二樓咖啡廳以在地食材融合多元烹飪手法的無國界料理，品項多元、口味精緻。
▲二樓咖啡廳以在地食材融合多元烹飪手法的無國界料理，品項多元、口味精緻。

　

把握夏日尾聲，清涼住房專案暢遊嘉義

下榻於此，不能錯過的周邊景點包括散步可達的「故宮南院」，以及南台灣最大的親子遊樂場「棒棒鯨奇樂園」，即日起至九月底，長榮文苑攜手這座佔地兩千坪的室內樂園，推出「夏日大作戰-清涼遊樂園」泊食住房專案，入住即贈送五小時的門票，可以盡情體驗超大球池、驚速溜滑梯、娛樂表演、冒險運動等設施，全家共享好吃、好玩、好拍的歡樂時光，在夏季的尾聲留下美好的回憶。

▲遠眺故宮南院的南院景豪華客房，裝潢簡約現代高雅。
▲遠眺故宮南院的南院景豪華客房，裝潢簡約現代高雅。

▲酒店攜手棒棒鯨奇樂園推出專案，滿足孩子的玩樂需求。
▲酒店攜手棒棒鯨奇樂園推出專案，滿足孩子的玩樂需求。

　

旅宿資訊

長榮文苑酒店（嘉義）

地址：嘉義縣太保市故宮大道777號

電話：05-366-9988、訂房專線05-366-9977

網址：www.evergreen-hotels.com/branch2/index.jsp?lang=zh-TW&d1b_Sn=65

時間：大廳酒廊11:00-23:00（下午茶時間 14:00-17:00）、咖啡廳早餐 07:00-10:00、午餐 12:00-14:00、晚餐 17:30-21:00。

專案：選購「夏日大作戰-清涼遊樂園」泊食住房專案，入住即贈送棒棒鯨奇樂園門票1組間（兒童券1張及大人陪同券1張，價值750元），棒棒鯨奇樂園營業時間10:00-18:00，週一休館。

2023菁鑽券住宿專案

住宿期間：即日起至12/31

每張票券價格3,999元，可選以下專案入住（9-12月再享加碼優惠）：

A. 平日入住升等南院景豪華客房一晚（含自助式早餐2客，一大床或兩小床）一晚加贈客房迎賓點心及迎賓飲料券2張。

B. 平日南院景高級家庭房（每房至多4位入住）一晚加贈客房迎賓點心及加碼迎賓飲料券2張。

使用菁鑽券注意事項

* 皆可享酒店免付費設施及嘉義高鐵站接送各乙次（需預約）。

* 旺日每房每晚加價$800、假日每房每晚加價$1,500(農曆春節期間恕不適用）。

*如指定入住其他房型，需另付房價差額。

* 平/旺/假日定義及展期(節慶)活動使用方式，請參閱酒店官網公告之住房行事曆。

林聰明沙鍋主題食堂假期

住宿期間：即日起至12/31

入住本專案依房型人數贈送翌日人氣自助式早餐及聰明沙鍋主廚創意套餐：含日本和牛Plus聰明沙鍋套餐或海味珍寶．聰明沙鍋套餐(二擇一，每套定價780元+10%），平日最低每人僅2,020元起。

* 皆可享酒店免付費設施及嘉義高鐵站接送各乙次（需預約）。

*旺日需加價700元/間，假日限量提供。

*平/旺/假日定義請參閱酒店官網公告之住房行事曆。

　

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