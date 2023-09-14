斗六網美系咖啡廳！風味料理、特調飲品 超精緻餐點即刻上桌

位於雲林科技大學附近的【Honey Honey咖啡】，開店至今已有近8年的時間，從原先老闆娘單獨經營到後來與老闆共同打理，一步一步走出獨有的品牌特色，精緻的餐點與滋味美妙的飲品，成功吸引許多附近居民、學生與一眾網美們慕名而來。

店內的裝潢採用簡約風設計，搭配木質調的桌椅與擺設，還有挑高的天花板，使整體空間質感滿滿又沒有壓迫感，高吧檯的設計也讓人能一眼看見店員，清晰地看見製作過程，一旁還有由老闆娘特別裝飾的繽紛花牆打卡區，廣受網美們的好評。

店家推出的餐點品項多元，迄今為主的餐點均經過多方改良，由原先在中餐經驗豐富的老闆加入許多雜揉的創意手法，後與老闆娘共同探討、設計而成。菜單主要提供義大利麵、燉飯、焗烤系列、炸物系列、鬆餅與其他甜點系列，還有多款風味絕佳的特調飲品，多元化的選擇讓人每道都想品嘗看看！

│風味料理

橙香炸雞排焗烤飯

橙香炸雞排焗烤飯當中的橙香醬為店家自製，屬於主廚精心特調而成的風味醬，嘗起來有獨特的酸甜滋味，還不會感到膩口，是在外面很難吃到的口味，配上外酥內嫩的雞排，咬上一口，實在是人間美味！餐點上方放上巴西里葉、小豆苗作為裝飾，使料理顯得十分美觀，瞬間成為網美們必點的特色美食。

香煎鮭魚義大利麵

香煎鮭魚義大利麵選用白醬作為醬汁，厚度適中的鮭魚在主廚熟稔的煎煮手法下，色澤誘人、風味可口，一旁特別附上特別炒煮、調味而成的麵包粉，還有新鮮蔬菜、甜椒食材，與麵條、魚肉搭配著一起吃，多層次的口感與滋味，讓人欲罷不能！

白酒蛤蠣燉飯

在網美們之間有著高人氣的白酒蛤蠣燉飯，在多方嘗試後特選青醬為燉飯的醬汁基底，透過嫻熟的料理手法製作而成，在燉飯周圍鋪上的新鮮蛤蠣，是經由白酒蒸煮而成，與燉飯的氣味融合到一起，可謂是渾然天成。

▲店內醬料的選擇均可客製化搭配組合。

▲加價升級成套餐方案，即可享有濃郁的玉米培根濃湯。

▲Honey小拼盤有著香酥魚柳條、三角薯餅、卡拉雞球、洋蔥圈，並附上番茄醬、蜂蜜芥末醬供客人沾用。

│特調飲品

玫瑰冰茶

採用玫瑰蜜加上紅茶基底調配而成的玫瑰冰茶，是許多客人在悠閒午後會特別點上一杯的風味飲品，在茶的上方撒上相當有格調的玫瑰花瓣，與茶水共同散發著淡雅花香，清新爽口的好滋味給人一種十分愜意的享受。

鮮奶茶歐蕾

鮮奶茶歐蕾使用招牌的紅茶搭配新鮮牛奶混製而成，於鮮奶茶上方覆蓋一層由鮮奶打發而成的特製奶蓋，並細膩地拉上由巧克力醬繪成的精緻圖案，茶香與奶香交織出的風味，搭配奶蓋一同入口後的綿密口感，濃郁香醇的絕妙層次感，令人讚嘆不已。

無論是特調飲品、正餐料理還是下午茶甜點，在【Honey Honey咖啡】都能品嘗得到，現點現做的美味與精緻美觀的擺盤，用誠意滿滿的心打造出的每道餐點，成功在這片學區附近傳出好口碑，儼然成為當地居民享受悠閒時光的最佳首選。





【Honey Honey咖啡】

營業地址：雲林縣斗六市中堅西路262號

營業時間：11:00-20:30（周四公休）

店家電話：055360019

粉絲專頁：https://pse.is/59292f





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