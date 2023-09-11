國寶級玩法！秋遊大關子嶺 享受溫泉、咖啡、美食的豐富旅程

關子嶺風景區的泥漿溫泉，是世界三大泥漿溫泉之一。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南大關子嶺地區氣候得宜，地理景觀資源豐富，農特產品多樣化，非常適合全家出遊，其中關子嶺風景區有夙負盛名的泥漿溫泉，是世界三大泥漿溫泉之一，遊客可規劃1-2日遊程來關子嶺住一晚，體驗國寶級的泥漿溫泉，泡完湯，也別忘了品嚐關子嶺桶子雞、香菇蛋、鮮甜野菜等山產美味。

▲桶仔雞山產美食。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

關子嶺是全台四大溫泉之一，大關子嶺地區不僅旅遊景點豐富，地方美食小吃也相當美味，除了大啖金黃多汁的桶仔雞，也可前往175東山咖啡公路飽覽山景的咖啡廳，啜飲香濃咖啡。此外，也可體驗採、烘龍眼及龍眼料理，特別推薦東山老街隱藏版小吃，除鴨頭外，像是肉飯、肉丸、糯米腸、豆花、排骨湯等，都是在地特色美味。

▲木材博物館。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

▲水火同源。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

來到關子嶺，可以先到嶺頂旅遊資訊站觀賞影片及索取旅遊資訊，也可以免費租借日式浴衣美拍，走逛溫泉老街、好漢坡、嶺頂公園、台灣木材故事館(週一休館)、大仙寺、碧雲寺、水火同源、紅葉公園、大凍山等特色景點。

▲嶺頂公園。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局表示，泡溫泉好處多，不僅能加速排汗效果，也能促進新陳代謝，有消暑兼消耗熱量的功效，邀請遊客到關子嶺溫泉區泡湯，讓泉水洗滌身心、帶走一身的疲憊。更多好吃、好玩的旅遊資訊請至台南旅遊網或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。

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