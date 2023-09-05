來一杯嘉義火雞肉飯！小城風味實驗計畫邀40品牌一起「玩味嘉義」 挑戰你的味蕾與想像

來嘉義就是要吃吃喝喝！那來杯期間限定的「嘉義特調」和「嘉義特製」吧！去年嘉義市政府與平凡製作創意團隊合作，發起「小城咖啡實驗計畫」，號召台北、嘉義逾 20 家獨立咖啡店，演繹心中的「嘉義特調」咖啡與「嘉義特製」餐點。今年再度推出「小城風味實驗計畫」，集結超過 40 家在地餐飲名店，以嘉義風味為題，從風土、生活、歷史、地景等四大創作路徑發想，打造期間限定的「嘉義特調」咖啡與「嘉義特製」餐點，從味覺與故事，挑戰人們心中的想像力。

來杯嘉義？你想要嘉義雞肉飯？還是加入檳榔葉特調的「青仔五十」？這些隱身在嘉義大街或巷弄的咖啡名店，或者是你下一個轉角的巧遇，或者是按圖索驥的探訪，但他們對嘉義的情感，都灌注在一杯咖啡或一份餐點上。來嘉，來他們家，品味獨創。

主創團隊這次攜手在地名店「國王蝴蝶咖啡」與「穀谷」共同主持，串聯双川製麵、好好家慢熟咖哩、玖零甜食所、良好卵形燒、初心者肉舖、花淺蔥 Brunch Osteria、阿榮師啤酒鴨中正門市、巷內好炒、拾間、嘉義3分甜紅豆餅、樂食沛 Recipchen、蔬盈市場火鍋、堀川茶事、菓桔、BES coffee、CASA、Haritts、T.M.D、二屾 Ershen、心晴日式定食專売、兩顆蛋、起風、湯城鵝行、嘉義人綠豆沙飲品×雲朵鬆餅、Hit Cat Café 打貓咖啡、日安靜好早午餐、常常 The Frequent.、對摺披薩 The Fold Pizza、餘yu、靛製所甜點工作室、Evie’s Café 伊米咖啡、木更 Mugeneration、木商珈琲 Mokusho、仨丘珈琲、卓武咖啡、明明 MingMing、峇曼製甜所 PAMAN JERRY、美好咖啡店 Miho coffee、秘密客咖啡館、嘉義－秘氏咖啡、嚮日咖啡 Sunward Coffee 共 43 間在地店家共同以風味詮釋當代嘉義的風土與創新。

誠如嘉義市副市長林瑞彥表示：嘉義市好玩、好買，還有好吃的美食，越來越多風格獨具的店家，帶著主理人的好品味，隱身於街頭巷尾，此次計畫邀集各店家共同探尋嘉義市在地風味，透過彼此分享交流，為民眾開啟另一種感受城市的途徑，為嘉義市開啟新的飲食風貌，以創意研發餐點，轉譯主理人心中的城市底蘊與生活風格，帶領遊客走進街巷，細細品味，創造地方的共榮共好，讓城市味道在永續中傳承，在創意中昇華。

東市場肉乾、檳榔葉入咖啡以舌尖踏查嘉義風土

嘉義的故事，烙印進咖啡的香氛裡，即便是檳榔，也有獨屬於他們的香氣記憶。以文化路巷內的人氣咖啡店「明明MingMing」為例，他們根據嘉義中埔及竹崎過去作為檳榔產業重鎮的背景，發想出檳榔葉為靈魂，融合椰香與咖啡風味，並佐以甘草片及梅粉增添清爽感，為大家端上一杯椰香四溢、還原檳榔風味的「嘉義特調－青仔五十」，帶領人們從小小檳果窺看嘉義人文歷史脈絡；人氣老屋咖啡店「木商珈琲」則以素有「嘉義百年大廚房」之稱的「嘉義東市場」為靈感，將肉脯、香檸、豆油與咖啡的醇香巧妙融進一杯「嘉義特調－百味東市場」，以市場百味勾起在地居民的五感記憶。

明明 MingMing 推出以檳榔葉為靈感創作的「嘉義特調－青仔五十」。

「木商珈琲」融入市場百味的精隨，結合肉脯、香檸、豆油與咖啡，以「嘉義特調－百味東市場」勾勒東市百味。

至於共同主持店家「穀谷」則以 1948 年嘉義八景之一的「公園雨霽」發想，將輕盈雪白的棉花糖化作積雨雲，絲絲細雨落在綿密厚實的布朗尼上，形成一幅落雨美景，以「嘉義特製－西北雨直直落」呈現跨越時空的雋永意境；另一方面，「國王蝴蝶咖啡」以義式咖啡為基底，將傳統白醋與精品咖啡濃縮均質處理，混合奶泡與白芝麻油霧，並佐以小黃瓜汁熬煮而成的晶瑩球凍，製成一杯貫徹嘉義「白醋涼麵」精神的「嘉義特調－白玉」，為傳統飲食帶來嶄新詮釋。

「穀谷」以綿密布朗尼及雪白棉花糖，製成「嘉義特製－西北雨直直落」，再現嘉義八景之一的「公園雨霽」。

「國王蝴蝶咖啡」推出「嘉義特調－白玉」，融合傳統白醋與精品咖啡，並搭配小黃瓜汁熬煮成的球凍，增添風味層次。

佇立於嘉義市光彩街上的人氣酒吧「CASA」則分析並解構嘉義最具代表性的美食「火雞肉飯」，透過油洗、泡沫化及煙燻等分子料理手法，將其化為一杯「喝」的火雞肉飯，只需啜飲一口「嘉義特製－我家巷口」，嘉義豐沛的飲食能量便躍然舌尖；另一方面，人氣咖啡店「二屾 Ershen」同樣以火雞肉飯為靈感，在鹹酥派皮撒上滿滿的火雞肉及米鍋巴，再搭上作為靈魂配料的醬瓜，推出「嘉義特製－火雞肉鹹派」，以嶄新形式演繹在地美食。

「CASA」取道地美食火雞肉飯之精華，透過分子料理手法製成「嘉義特製－我家巷口」，重現巷口的熟悉滋味。

「二屾Ershen」以火雞肉及米鍋巴等雞肉飯精隨製成風味鹹派，推出「嘉義特製－火雞肉鹹派」。

除此之外，也有店家以嘉義流傳許久的特色茶飲「金甘茶」、在地名產鳳梨、梅子；或是取陳澄波畫作意象、中央噴水池圓環等知名地景為靈感，創作出嶄新飲品、餐食品項，喚起在地人共鳴。平凡製作創意總監黃銘彰分享，「今年響應店家運用的在地物產更加多元，不僅在不同風味的組合上令人驚喜，也大大拓展了大家對於這些常見食材既有的想像。」

帶著地圖循線集章一同探尋「嘉義式」限定風味。

如果想一次看各家店的創作，歡迎民眾 8.22（二）起至 9.20（三）造訪分別位於嚮日咖啡 Sunward Coffee、拾間、起風及 Hit Cat Café 的「小城風味實驗計畫」特展，深入了解眾店家的創作理念及研發成果。接著，也不妨於各響應店家索取由新銳插畫家陳紹予、李昀蓁共同操刀的限量集章地圖，並到每家響應店家實際品味，每消費一杯／份「嘉義特調」或「嘉義特製」便可集 1 點，集滿 25 點、 30 點、 35 點及全數集完可分別換取限量好禮，獎品送完為止。 平凡製作 studio ordinary 邀請新銳插畫家陳紹予、李昀蓁共同操刀，打造限量集章地圖。

【小城風味實驗計畫特展】

時間：2023.08.22（二）起至2023.09.20（三），於店家營業時間免費開放參觀

地點：嚮日咖啡 Sunward Coffee、拾間、起風、Hit Cat Café

編輯／廖苡安圖／平凡製作；攝影：Ms.kuishinbou

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