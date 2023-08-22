七夕遊台南！祭魁星、做十六歲 順遊府城享好康

16歲青年在七夕當天到虎頭埤風景區，享有免費入園的優惠。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆七月初七不僅是牛郎織女相會的浪漫情人節，也是科舉之神魁星爺以及兒童保護神七娘媽的誕辰，因此在8/22台南推出了許多相關活動，例如國定古蹟赤崁樓文昌閣就有祭祀魁星的傳統，府城包括孔廟商圈、安平開台天后宮、開隆宮以及施姓大宗祠等更舉辦傳統民俗「做十六歲」成年禮，邀請全台年輕學子到台南來歡喜「轉大人」並祈求考試順利。

| 2023赤崁祭魁星－學子祈功名 |－8/22

▲七夕的赤崁祭魁星活動歷史照片。 圖：台南市政府文化局／提供

一年一度的赤崁祭魁星將在農曆七月七號舉行，為恭賀魁星爺誕辰，自古以來許多讀書人都會在當天虔心祭祀，8/22當天上午赤崁樓海神廟將舉行學子祈福祭祀典禮。活動收費每人200元，包括平安米、祈福紅蛋、糕餅、紀念扇子、赤崁魁星餅、魁星筆等紀念品，歡迎全台學子踴躍報名參加：https://reurl.cc/lD1rlq，祈求魁星爺護佑步步高升、文運昌隆。除了奉祀魁星爺以及觀世音菩薩的赤崁樓之外，中西區的祀典武廟以及北區的縣城隍廟和三山國王廟，也都是有助考運的文昌帝君神祉，可祈求神明加持，考運亨通。

| 孔廟七夕十六歲成年禮 |－8/22

「做十六歲」是府城家庭與社會的集體記憶，家中有年滿十六歲的青年通常會刑牲設禮，以祝成人，象徵青年長大成年，要承擔更多的責任，更要對父母表達感恩。8/22七夕十六歲成年禮將在台南全台首學孔廟舉行，儀式包括全體參加同學向玉皇大帝及至聖先師孔子祭告、向聖王媽及七娘媽行香、奉茶禮、父母加綵、上文昌閣參拜文昌及魁星以保佑考試高中，並邀請長輩介紹成年禮的由來及科儀內容，典禮完畢後，主辦單位會贈送證書、紀念品一份、現金紅包一個及彩帶；報名及詳情請瀏覽台南孔廟商圈臉書粉專。

| 2023癸卯成年禮 |－8/22

為迎接農曆七月初七「七娘媽生」，安平開台天后宮舉辦「做十六歲」成年禮儀式，準備供品感謝諸位神明保佑，讓小孩平安長大，並且鑽過「七娘媽亭」，象徵成年。儘管活動免費報名的名額已遭秒殺，仍可參考活動行程走訪景點，在開台天后宮祭拜開台媽祖與延平郡王，然後到觀音亭祭拜觀世音菩薩以及零到七歲兒童守護神大聖爺，再到廣濟宮祭拜兒童守護神中壇元帥，接著到安平古堡登王城象徵步步高升，順道遊覽安平老街、盧經堂厝、阿兜仔劍獅、王雞屎洋樓、西㡣殿與東興洋行等景點。

| 112年度恭祝天女七星娘娘聖誕暨做16歲成年禮 |－8/22

▲開隆宮做16歲成年禮的歷史照片。 圖：台南市文化資產管理處提供

台南唯一主祀七娘媽的廟宇開隆宮，8/22（農曆七月初七）為97年次肖鼠的16歲少年舉辦成年禮活動，包括做十六歲成年禮團拜，向七娘媽上香感恩、敬稟感恩狀、鑽七娘媽亭、過平安喜鵲橋許願、掛許願卡等等傳統儀式，以及狀元騎馬繞境活動。8/22晚上7點更舉辦魁星爺擲茭杯拿獎學金、求祈願金卡活動，歡迎遊客前往共襄盛舉。

| 做16歲成年禮活動 |－8/22

台灣臨濮堂施姓大宗祠今年仍延續傳統，為屆齡青年以團體型態做16歲，讓青年朋友們一同參加鑽七娘媽亭，走過這段象徵「成年」的歲月。每年七夕府城還有若干宮廟與祠堂，如崇福宮、臨水夫人媽廟、西來庵、後甲關帝殿等，會舉辦「七娘媽生，做十六歲」成年禮，讓16歲青年鑽七娘媽亭，慶祝成年。

| 虎頭埤風景區16歲青年七夕免費入園 |－8/22

為迎接傳統習俗並搭配七夕即將到來，凡民國97年出生的青年朋友，秀出身份證明文件，8/22（二）七夕當天即可免費入園參觀虎頭埤風景區，園區內還有被稱為情人橋的虎月吊橋，以及咖啡屋旁的夫妻樹，適合佳偶們前來共度浪漫七夕。

| 七夕拜月老 |

七夕情人節想脫單，或是要斬斷爛桃花、求感情加溫的朋友們，可以到大觀音亭、重慶寺、大天后宮、祀典武廟這四間台南必拜月老廟，另外還有正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、南鯤鯓代天府等。祭拜月老可準備巧克力、糖果、甜麻糬，以及象徵好事發生的台南花生糖、象徵圓圓滿滿的東山桂圓，祈求早日擁有幸福。

| 花神祀典 |－8/26、9/2、9/9

北區的三老爺宮是「國姓爺上陸頭暝安營之地」，正殿更有名家薛明勳彩繪的「12花神」，自8/26起連續三個週六，規畫花神介紹、花藝實作體驗、面具彩繪及漢服COSPLAY等活動，現場可與花神立牌拍照打卡，還可玩彈珠台比大小、擲骰子（十八骰仔）等遊戲，讓親子和情侶都能玩得開心！

| 2023台南好康券 |－即日起到10/31

「台南好康券」已行之有年，今年的「台南好康券」活動持續到10月底，活動期間入住有參加集章活動的飯店或民宿，即可免費獲得「電子台南好康券2日券」（住宿當日及隔日可使用），包括免費電子乘車券以及優惠店家電子優惠券，旅客出示免費電子乘車券畫面，即可免費搭乘大台南公車，也可至配合商家兌換好康優惠，還可參加線上集章抽獎活動，詳情可上「台南好康券」活動官網查詢。

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