現在就出發！ 「仙境西拉雅」攜手旅行社共創15條新創遊程 再送超值限量獨家好禮

隨著國境開放為爭取國際遊客再度重遊，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今(16)日於臺北市勺日生活選物咖啡廳舉辦「仙境西拉雅遊程發布會」，發布具西拉雅品牌特色與創新亮點之15條經典行程，只要參加仙境精選遊程就有機會獲得特別加碼推出、價值超過500元的獨家「仙境西拉雅-十麵埋福禮盒」，西拉雅宣告8月16日起開放洽詢各家旅行社購買遊程，搶攻國際與國內旅遊商機！

本次遊程記者會特別邀請最受歡迎行腳節目型男《楊子儀》、金鐘獎提名行腳節目《上山下海過一夜》型男主廚-楊盛堯Max共同參與，一一道出仙境西拉雅不為人知的絕佳必去景點，像是曾文水庫遊湖、山上水道博物館、新化果菜市場、楠西採果樂等，最後更邀請到自香港網紅Avenna（AV in Taiwan）分享一遊未盡的西拉雅行程。Avenna表示自己疫情前其實就已經來過西拉雅，遊程讓人印象深刻，不僅去過曾文水庫搭乘觀光遊艇近距離感受湖光山色，還體驗全世界稀有的關子嶺泥漿溫泉，所以這次可以再遊仙境西拉雅實在非常興奮，更非常享受將臺灣不為人知的美好分享給香港的友人！

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處徐振能處長(右二)，邀請大家來仙境西拉雅旅遊好吃好玩還有好康可以拿。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

除了西拉雅仙境美景之外，記者會亦特別安排型男主廚-楊盛堯Max，以地產地銷、從土地到餐桌、從餐桌至伴手的理念，推薦旅客必體驗的仙境「十麵埋福」特色麵食，麵款皆選自西拉雅國家風景區當地特產製作而成，包含白河蓮藕、東山咖啡、左鎮葛鬱金、官田菱角、龍崎竹炭、新市火龍果、六甲草菇木耳、蕎麥及芒果，不僅是意想不到的美味，更是不能錯過的在地限定的特產和伴手禮！

西拉雅管理處徐振能處長表示，西拉雅國家風景區管理處屢屢創新，從「仙境西拉雅Touching Siraya」品牌出發，並與在地觀光圈業者協力合作，不僅在品牌上能獲得地方的共鳴，同時透過異業結盟的跨域宣傳能量。從去年的仙境西拉雅環島之星列車、momo購物網電子商務平台商品上架，到今年深化與旅行業者的共同行銷，都是讓地方被國際與國內旅客看到的最佳實踐。相信這樣的努力，必能獲得國際客的青睞，打造西拉雅未來成為旅遊目的地的最終目標。

後壁菁寮老街。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

暨兩年的蓄勢待發能量，大西拉雅觀光圈業者無不摩拳擦掌，期待國際旅客的到訪，在過去兩年間不僅積極創新元件商品的體驗性與獨特性，更重要的是在管理處的積極輔導之下所打造的多語化資訊建置。本次更首度攜手13家旅行業者，針對各主題市場單點突破的打造專屬商品，以馬來西亞為例，對於西拉雅的在地水果或體驗活動有高度的好感度，在行程規劃上特別推出善化糖廠曲水流觴或產地採果等體驗；對於重遊率相當高的港澳客，結合當地文化轉化後的儀式體驗，如農村廚房的派對料理；而針對目前來臺旅客中成長最迅速的韓國旅客，則千萬不能錯過關子嶺泥漿溫泉，以及直達產地的芒果盛宴。這次推出的仙境西拉雅遊程條條都是一時之選，歡迎國內外旅客親身體驗，「仙境西拉雅」比你想的還好玩！

趣淘漫旅冒險體驗。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

相關資訊參考

仙境西拉雅15條精選遊程：https://siraya.rezio.shop/zh-TW

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站：https://www.siraya-nsa.gov.tw/

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