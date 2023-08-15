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嘉義巷弄風情義式料理！獨家橘醬奶香四溢、生食級干貝入菜

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

去年12月剛開幕的義式料理店杰廚Jay's Kitchen 坐落於嘉義東區的巷弄裡，踏入店內，簡約而溫馨的明亮色系裝潢，讓每個角落都流淌著舒適與愉悅的氛圍，彷彿讓人遠離城市的喧囂，融入為美食緩緩流動的時間裡。

老闆曾在義式餐廳打工，因此深深愛上義式料理的精緻與儀式感，也對美食的製作過程產生了強烈興趣，於是決定開設自己的餐廳，將對料理的熱愛與專業轉化成一道道美味菜餚。

店內主打多元口味的義大利麵燉飯，新鮮食材經過廚師巧手料理後，每道都充滿豐富層次感，老闆對食材的選擇也相當嚴謹，親自挑選符合需求的優質廠商長期合作，並依照季節選用當令新鮮蔬果，讓顧客嚐到最新鮮美味的季節風情，而肉類的處理更是精緻，全手工處理，耗費大量時間和工夫煎製和醃製，使得每道餐點都帶有獨創風味。

老闆也貼心將義式料理的靈魂結合台式作法，以符合台灣人口味的方式呈現，如經長時間燉煮出、粒粒分明的燉飯，受到不少長輩及年幼孩童的喜愛。店內每道餐點都是老闆親自研發，無論是義大利麵愛好者，或是對燉飯情有獨鍾的朋友，都能找到符合自己的口味。

※ 以下套餐均附湯品、麵包、開胃菜、主餐、飲品和甜點

｜杰式招牌海鮮燉飯套餐

匯聚了各式海洋食材的燉飯是店內人氣餐點，由新鮮海鮮和生食級干貝組成，搭配用牛奶、番茄和多樣蔬菜熬煮而成的特製橘醬，酸甜滋味令人回味無窮，是初次來訪客人必點。

｜羅勒青醬鴨胸佐松露燉飯套餐

這是道集結羅勒、鴨肉和松露香的餐點，手工製作的青醬散發濃郁羅勒香氣，搭配皮脆肉嫩的鴨胸肉，並佐以松露點綴，每口都是極致的享受，青醬愛好者千萬別錯過！

｜白酒蛤蠣義大利麵套餐

白酒與蛤蜊的湯汁和義大利麵完美融合，收汁清炒，每根麵體都充滿白酒揮發後的清爽與蛤蠣的鮮甜風味，身受長輩們的喜愛。

｜接骨木莓果氣泡飲

市場精選的新鮮莓果與氣泡水相互交融，清新口感中透出一絲酸甜氣味，每口都讓你在炎炎夏日找到一絲愜意。

｜阿薩姆鮮奶茶

選用優質阿薩姆紅茶與鮮奶，醫黃金比例調配出獨特口感與味道，茶香濃郁，回甘無窮，與鮮奶的滑順口感結合，既有紅茶的韻味，又有鮮奶的綿密，是搭配任何美食的絕佳飲品。

杰廚Jay's Kitchen的每道餐點都由老闆親自研發獨創，每道菜都代表了一份對料理的熱情與堅持，傳遞出的不只是美味佳餚，更是一份對食物的尊重與熱愛，每口都帶有豐富層次感，每道菜都充滿創新與驚喜，讓顧客在享受美食的同時，也能感受到蘊藏於其中的溫度與情感。


杰廚 Jay’s Kitchen

店家地址：嘉義市東區安和街155-4號

店家電話：05-2715806

營業時間：11:00 – 15:00；17:00 – 21:00，週一公休

粉絲專頁：https://pse.is/4xts9d


延伸閱讀//嘉義爆料咀嚼系手搖飲【拾覺】季節限定必嚐鮮！

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