觀音瀑布重新開放！飄雨谷瀑布氣勢奔騰、半圓魚梯階瀑匠心巧意

嘉義竹崎觀音瀑布多年前因風災重創，休養生息重建後，今年暑假終於正式開放了。由溪心寮停車場散步2公里，或者搭乘接駁車省去一半多的路程，就可以觀賞到唯紗唯肖的觀音瀑布。

而新的瀑布園區還有幾個十分值得駐足欣賞美景的地方，首先是通天梯，步道至瀑布下方有一段20公尺大落差，經由通天梯一下子就升天通往觀音世界。走到飄谷雨瀑布前，忽覺一陣沁涼，原來整條牛稠溪的溪水，在此以磅礴的氣勢傾洩而下，激起的水煙負離子飄漫整座山谷。至步道終點觀音禪寺前，仔細觀賞對岸山壁上，觀音正側身手持淨瓶楊柳，為眾生揮灑甘露，令人讚嘆造物者的鬼斧神工。

園區內還有一處祕境，在仁觀一號橋附近，有一處造形魚梯，溪水豐沛時漫過魚梯，形成的4道同心半圓的階瀑，如果時間允許的話，布魯很推薦順道觀賞整治工程建築師的匠心巧意。

阿管處設立的導覽牌，接駁車在仁觀一號橋放下遊客，到觀音瀑布還要走約0.8公里。若由第一停車場到瀑布約２公里。

車行至文峰村後，有二座停車場可停車，停車費80元，若要搭接駁車，也在此購票，單程100元。

文峰村內的第二停車場距離瀑布較近50公尺。

由文峰村內到瀑布的產道狹小，只能通行接駁車，接駁車是以高爾夫球車載送遊客。

採用步行方式的遊客，中途也有多座休息平台可以休息賞景。

看到廁所表示接駁終點到了，到瀑布的路也走了三分之二了。

接駁車終點的休息區。

由仁觀一號橋開始，手機相機就可以準備好，接連的美景將迎面而來。

仁觀一號橋下的牛稠溪，奔湧的溪水就有可觀。

仁觀一號橋右上方山崖懸垂的飛瀑也很具秀美之氣。

經過仁觀二號橋就到售票口，全票70元，學生票50元，其實並不貴。

仁觀三號橋是一條拱橋。

由仁觀三號橋走一段棧道就會接到階梯塔。

階梯塔是觀音瀑布園區的一大特色，藉由此塔將步道升高20公尺。

階梯塔本身也是觀景平台，每爬升一層，景觀就會不太一樣。

飄谷雨平台是第一個大型休息區。

由飄谷雨平台望向飄谷雨瀑布，布魯私心覺得是全區最美的景觀。

飄谷雨吊橋就是仁觀４號橋，是全區５座橋中最美的一座。

飄谷雨瀑布的名字取得很好，因為水勢盛大，山谷經常飄著瀑布沖激而成的細雨，這瀑布其實是觀音瀑布的第一層。

經過飄谷雨吊橋有一段陡梯爬升。

走過仁觀５號橋，就可以看到觀音瀑布了。

觀音瀑布平台，是全區第二處休息區。

由觀音瀑布平台向前望，可見觀音瀑布第二、三層，不過瀑布最美的角度在觀音禪寺前。

由瀑布平台再走一段陡梯，就可抵達步道終點觀音禪寺。

觀音禪寺主祀觀音菩薩，寺前有觀音像。

觀音塑像和觀音瀑布對照，真有幾分神似。

由觀音禪寺望向對面山谷的觀音一、二層瀑布，瀑形十分俊秀。

觀音瀑布很像觀音的側身像，稍有悟性就可以看出來。

觀音瀑布在水量豐沛時最美，連觀音的手和側臉都唯妙唯肖，不由得讚嘆造物者的鬼斧神工。

順道一提，原本觀音瀑布進入的路線是由瑞水公路芋蓁坑小產道下來，現在新步道啟用後，原本的小產道已經封閉，要到觀音瀑布或禪寺，只能由新步道買票進入。

回程途中，如果時間還夠的話，布魯推薦一處十分平易近人的祕境，在回程未過仁觀一號橋時直行30公尺，就可以發現牛稠溪整治工程造成的半圓魚梯瀑布。

魚梯前方的小梳子壩上，還有魚形的裝飾，告訴魚也告訴遊客，這是方便魚兒溯游的魚梯。

由四個同心半圓形組成的造形魚梯，共有兩座。

魚梯瀑布怎麼拍都美，但河道與路邊有大落差，拍照時務必小心。

最後一座魚梯則是平行線構成，成為瀑布景觀的漂亮結尾，也為觀音瀑布行程畫下美麗的句點。

布魯便利貼

觀音瀑布

位置：嘉義縣竹崎鄉文峰村溪心寮

收費：全票70元，學生票50元，敬老及孩童票30元。停車費80元。接駁車單程100元(視個人腳程，需要者才搭乘)。

開放時間：8:00~17:00，16:00後停止售票，週四公休。

步道長度：由停車場至觀音瀑布約2公里，由接駁下車點至觀音瀑布約0.9公里。

交通資訊：

自行開車：導航至觀音瀑布報到處，此為停車場及接駁車售票處，旁邊有二座停車場。

大眾運輸：於嘉義火車站前搭乘7312、7313路線公車，至終點站溪心寮下車，即觀音瀑布停車場位置。

注意事項：

1.停車場或接駁站至觀音瀑布曝曬度60%，夏季務必做好防曬準備。

2.園區全程無商店，補給食品需在溪心寮或竹崎購買。觀音禪寺有飲水機。接駁車下車處及觀音禪寺有洗手間。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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