斥資近3億修復！ 嘉義最新看點「竹崎觀音瀑布」回來了　暌違23年重返浪漫定情處

「觀音瀑布什麼時候開放？」「竹崎人等好久了！」「當年我跟老婆就在這裡定情！」嘉義縣竹崎鄉文峰村的觀音瀑布為昔日嘉義舊五景之一，曾是嘉義人郊遊踏青的熱門去處，步道連接多條瀑布，但因921大地震後瀑布崖壁崩塌，加上莫拉克風災毀損聯外道路，讓觀音瀑布塵封23年，7／16起終於重新開幕，首日就吸引千餘民眾造訪。

飛瀑、陽光、吊橋、溪谷…觀音瀑布早年曾是嘉義五景之一，也是當時約會戀愛聖地，老一輩十分懷念；圖／嘉義觀音瀑布 Guanyin Waterfall-Chiayi粉專

觀音瀑布屬於朴子溪上游牛稠溪水系分支水域，峽谷內的瀑布從崖頂傾洩而下，垂直懸掛在崖壁上，因遠觀狀似側身而立的觀音大士而得名，景區內尚有觀音石山、石峭水潭、萬年蝙蝠洞、石縫一線天、千年石茭杯等自然景觀，加上抵達瀑瀑布景觀不需爬太多陡坡，易達性相對高，當年踏青觀景、牛稠溪谷烤肉等活動，深受民眾喜愛。後嘉義縣政府推動「觀音瀑布風華再現」計畫，積極向中央爭取經費，與阿里山國家風景區管理處、林務局等單位攜手，重建觀音瀑布園區與聯外道路，逐步修繕景區，終讓嘉義人重新回味昔日風光。

觀音瀑布因為形似觀音大士而得名；圖／觀音瀑布社區產業合作社

觀音瀑布園區重新開放，是集眾多單位共同努力達成，也是嘉義在地人十分期待的大事；圖／阿管處

投資近3億重拾美景觀音飛瀑步道、景致更美

因為地震導致溪流結構受損，林務局嘉義林區管理處先重新梳理調查觀音瀑布上游的牛稠溪集水區，藉由生態工法加固，減緩坡陡流急，河床下刷沖蝕嚴重，使溪流沿線邊坡崩塌加劇等危險，一一克服溪流偏移、河岸掏刷、道路橋樑結構損壞等問題，並提高牛稠溪防洪及抗災韌性，總計在2015～2021年間進行4項工程，挹注經費逾9千萬元。 林務局嘉義林區管理處先進行觀音瀑布上游牛稠溪整體治理工作，邀集水利、土木、水保、觀光、人文、生態等跨領域專家學者分年分期治理防災工程；圖／林務局

有了前端的安全保障，觀音瀑布進一步完善相關設施。由嘉義縣政府花費6千萬元改善園區入口的人行步道、嘉邑行善團捐助3,500萬元施作仁觀一號、二號兩座主要橋梁、阿管處斥資近億元，協助完成景區內部整理步道、平台及景觀遊憩工程，讓觀音瀑布恢復舊貌；2022年阿管處輔導由文峰及金獅兩社區共同組成的「觀音瀑布社區產業合作社」，以預約套裝遊程模式先試營運，逐步調整園區內遊憩安全和舒適性，吸引更多青年返鄉，帶動社區發展。近期終於開放現場購票，民眾可直接到觀音瀑布休憩園區入口購票進入。

修復後的觀音瀑布，集水區雨量多時水勢豐沛，經過地震後重生，更加難得；圖／阿管處

斥鉅資修復的美麗景區，更需要仔細呵護。由於景區道路狹窄，為考量行車安全，一般汽、機車禁止入園。遊客需將車輛停放在溪心寮之停車場，步行約30～40分鐘進入園區，或付費100元搭乘10分鐘的高爾夫球接駁車進入景區遊逛。景區門票全票70元、學生或18人以上團體優待票50元，7～12歲及65歲以上特惠票30元，6歲以下、竹崎鄉民、身心障礙者等免門票。

觀音瀑布園區鄰近文峰遊客中心，屬於較易到達的淺山瀑布區域，周邊有龍山村水道頭老街、文峰村溪心寮聚落與龍眼灶、金獅村紙寮遺址等傳統產業遺跡，遊客可以規劃到老街逛逛，在龍眼灶體驗古法龍眼乾製作，或到金獅村紙寮遺址瞭解傳統製紙工程。此外，竹崎鄉周邊還有奮起湖老街、太平雲梯、石棹自然生態保育區、雲潭瀑布等知名景點。更多即時資訊及導覽、活動預約可洽嘉義觀音瀑布 Guanyin Waterfall-Chiayi粉專或電洽(05)2566018。

【營業時間】5～10月開放售票時間為8:00～16:0011～4月開放售票時間為8:00～15:00每週四休園一天

【觀音瀑布怎麼去】嘉義觀音瀑布報到處：嘉義縣竹崎鄉文峰商店開車：導航搜尋「嘉義觀音瀑布報到處」後步行進入，此處有私有停車場（80元/次）。公車：嘉義火車站搭乘7312、7313抵達溪心寮。

停車場至購票口有兩種方式1.步行，大約需30~40分鐘2.接駁車，大約10分鐘（單趟100元，來回180元）

編輯／廖苡安

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