嘉義飄香近30年美味！溫馨本土情「來坐喔」創台灣魯肉飯傳奇

【台灣魯肉飯】源起於民國80年代，於嘉義縣中埔鄉的和美村市場內，一位庄腳囝仔在自家樓下開始擺起攤位，將媽媽祖傳的手藝持續傳香。除了堅持選用當日溫體豬肉外，更以被稱為「天米」的台南11號篷萊以及遵循日據時代傳承釀造的老字號醬油所熬滷的醬汁為秘密武器，每一口魯肉飯都能享受到肉、汁、飯三者的完美搭配，讓一碗碗看似平凡卻不簡單的魯肉飯成為在地人二十多年的記憶點。

菜單上除了魯肉飯、爌肉飯、豬腳飯外，更提供多道擁有鄉土特色的配菜與湯品，以簡單的料理方式保留食材最健康營養的滋味，同時也會配合季節推出「最對時」的當令餐品，讓人點一碗魯肉飯一起搭配就能很滿足。

▲菜單

魯肉飯

選用當日溫體豬肉以剛好的肥瘦比滷製肉燥，並依循古法精心熬製數小時，其入口富含膠質的風味相當迷人，搭配Q軟的白米飯更是經典，是許多老顧客每日必來上一碗的滋味，也讓日常幸福可以很簡單。

爌肉飯

祖傳秘方滷製的爌肉色澤讓人不好意思地擦擦嘴角口水，其Q彈不軟爛的口感與咀嚼間的醬汁香，有著外頭吃不到的滋味，搭配醬瓜、香菜一起，也是台灣魯肉飯的特色吃法。

豬腳飯

兩大塊豬腳直接佔據半碗飯的版面，其色、香、味俱全的料理手法，體現古早豬腳飯的經典風味，品嘗時也可感受豐富膠質與黏口滋味。若吃的喜歡，店家也有推出「豬腳伴手禮」讓顧客買回去回味或送給親朋好友，也是古早富含祝福的送禮佳餚之一。

綜合沙拉

若想豐富餐桌美食，點上這盤「綜合沙拉」絕不漏氣！有茄子、花椰菜、苦瓜、玉米筍、三色蛋、菜豆仔六大樣，新鮮脆口的滋味可感受店家嚴選食材的講究。

味噌湯

味噌湯以高湯為基底烹煮，且堅持當日現煮，並於盛湯時再灑入蔥花、油條，道地的吃法暖心又暖胃。

▲以實木桌椅打造懷舊空間，讓人彷彿來到古早時期的紅磚厝。

▲一旁也有提供10-20人的包廂空間。

「台灣情本土味」，一句「來坐喔！」是以前人樸實且熱情的招呼方式，也是老頭家經營近30年來，給予每位顧客的在地人情味。在民國八十七年於德惠街上成立第一家「台灣魯肉飯」，除了魯肉飯、爌肉飯、豬腳飯外，更體現鄉土特色之「配菜也要吃的豐富」的精神，提供各式冷盤、熱盤小菜與古早味懷舊湯品，讓一頓日常的午晚餐也能很豐盛。

無論是一人來「呷奔」，還是多人「做伙開港」培養感情，【台灣魯肉飯】都能是日後讓人憶起的幸福古早滋味。

▲懷舊味滿滿的外帶餐點「台魯鐵路便當」，若有大量訂購需求，都可提早致電詢問喔。





台灣魯肉飯

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