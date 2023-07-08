結合傳統與創新之美！雲林北港景點一日遊推薦，濃厚人文風情+體驗深度輕旅行

如何讓假日時間，過得更加充實？不妨到雲林北港體驗深度輕旅行吧！北港，為早期漢移民進入台灣的城鎮，孕育出濃厚的傳統人文風情，若想逃離城市煩囂，很適合到北港感受結合傳統與創新之美，為此這回我們網羅了北港的必玩景點，歡迎大家收藏起來，趕緊安排一趟北港一日遊。

北港朝天宮

現為國定古蹟的「北港朝天宮」，創建於1694年，終年香火鼎盛，被認為是台灣最具影響力的媽祖廟，亦是媽祖信仰的中心。在北港朝天宮，每年最熱鬧有正月15日的元宵節，還有3月23日的媽祖誕辰，除了舉香參拜之餘，也可以欣賞廟內精美的樑架結構、木雕、陶瓷、雕刻，還可以吃吃麵線糊、油飯、牛肉湯、鴨肉羹等周邊美食！

圖／IG@jack_culture.tw

地址｜雲林縣北港鎮中山路178號

電話｜05 783 2055

營業時間｜04:00-00:00

北港工藝坊

「北港工藝坊」的建築保留了50年代老屋的古樸韻味，並集結了當地文史等工作者，邀請在地工藝師不定期舉辦展覽與講座，在這邊可以體驗琉璃、燈籠、戲偶操作等課程，而與工藝師交流的過程中，能了解更多北港的傳統工藝文化，非常推薦大家花一些時間前來散散步，感受北港巷弄的生活日常。

圖／IG@peachello

地址｜雲林縣北港鎮共和街2號

電話｜05 783 4595

營業時間｜10:00-16:00（週一～二公休）

北港保生堂-漢方咖啡館

最老的潮店！位在朝天宮附近，由百年中藥行改造而成的「北港保生堂-漢方咖啡館」，店內完整保留中藥行的木造櫃檯和中藥櫃等裝潢，搭配昏黃的燈光，打造出質感爆棚的咖啡廳。至於菜單的部分，漢方咖啡館不僅提供手沖茶、咖啡和甜點，另外還有漢方杜仲麵線、金箔滷肉飯、御燉人蔘雞湯、經典爌肉飯等餐點，同時滿足長輩和小朋友的味蕾。

圖／IG@manto_eat

圖／IG@manto_eat

圖／IG@manto_eat

地址｜雲林縣北港鎮中山路61號

電話｜05 783 3827

營業時間｜週一～四 11:00-19:00；週五～日 10:00-20:00（週三公休）

雲林縣北港文化中心

「雲林縣北港文化中心」為小而美的藝術館，主要分成展示室、家湖音樂廳和常設展三大區域，提供舉辦各種藝文展覽，以及專業表演團體演出舞蹈、戲劇、音樂的空間，而目前在二樓的常設展——北港迓媽祖特展，則是展出媽祖遶境時的藝陣文物，以及有趣的互動遊戲與相關影片，讓觀眾參觀時更能身臨其境，體會媽祖遶境的場景及氣勢。

圖／IG@syoukao

圖／IG@syoukao

地址｜雲林縣北港鎮公園路66號

電話｜05 783 2999

營業時間｜09:00-17:00（週一公休）

北港公館里彩繪社區

出外旅遊，少不了拍照打卡，來到「北港公館里彩繪社區」，相信能滿足愛拍照的人的需求！公館里以廟宇文化、農村、恐龍、埃及、海底世界等主題彩繪社區牆面，沿著巷弄慢慢走，便能看見一面接著一面的彩繪牆，不只充滿童趣，更是結合了在地特色，可說是重新賦予小社區嶄新的生命力。

圖／IG@loty3142

圖／IG@ymym1919000

地址｜雲林縣北港鎮博愛路156-2號

電話｜0963 156 159

北港牛墟

過去以牛隻買賣為主軸的「北港牛墟」，為全台規模最大的牛墟市集，現已成為民眾的假日好去處，以及挖寶的好地方。北港牛墟每逢國曆日期尾數3、6、9日開張，攤販賣的東西包羅萬象，從蔬菜、小吃、五金、農具用品、古物到小動物等千奇百怪的東西，在這裡都可以看得到，如果想體驗在地北港人的日常，有機會一定要來見識看看喔！

圖／IG@peishan309

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圖／IG@sonnenkalb_

地址｜雲林縣北港鎮大橋下的牛墟

電話｜05 783 7427

營業時間｜每逢國曆日期尾數3、6、9日 06:00-12:00

北港十角水塔

「北港十角水塔」建於1929年，外觀呈少見的十角形，是頂樓有著蓄水塔的辦公室，而經2006年登錄為雲林縣定古蹟後，現在則搖身一變為北港遊客中心。北港十角水塔所在的北港水道頭文化園區，除了提供旅遊諮詢、觀光巴士訂位、輪椅借用等服務之外，園區內還有百年老樹、日式宿舍群、磚造機房、荷花池、抽水機房等空間可供觀賞，且入夜後搭配燈光，十角水塔更顯金碧輝煌，別有一番味道。

圖／IG@cumdistance

圖／IG@cindy_joplay

地址｜雲林縣北港鎮民生路1號

電話｜05 783 6102

北港女兒橋

以流暢型曲線造型打造而成的「北港女兒橋」，搶眼地聳立於北港溪之上，全長約113公尺，遮光板更特別以不規則的幾何圖形組成，內外皆充滿了設計感。漫步於女兒橋上，不只可以俯瞰北港溪與舊鐵道，也可以透過橋面上精心設計的玻璃圓孔，一窺腳底下的溪流狀態。非常推薦大家在傍晚時前來，欣賞夕陽西下時的美景，為北港一日遊，畫下一個圓滿的句點。

圖／IG@richard_73012

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地址｜雲林縣北港鎮河堤道路(虎尾-北港)

電話｜05 7836 1024

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