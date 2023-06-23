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無招牌店名、甚至無地址！ 飄香20年的善化隱藏版美食「台南飯桌仔」 只有南科人才知道

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每個人都有屬於自己的台南飯桌仔，而這間台南飯桌仔竟然被網友在google map上譽為隱藏版美食的善化美食。在偶然的際遇之下，粉絲朋友邀請我前往華山基金會舉辦的老人運動會，結束之後，我就來搜尋善化美食，吃完一間再回市區，才發現這間台南飯桌仔，在google map上面竟然寫隱藏版美食。挖塞，真的是很吸引我們這種喜歡找別人不知道的美食的人，就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南飯桌仔好不好吃吧。

這間台南飯桌仔沒有店名，甚至也沒有地址。

這裡也沒有滷味，就是鍋內的大鍋滷的感覺，有米血豆干滷蛋豬腳等等等等等等，每個人來，都是比手畫腳。

虱目魚柳 NT$50

這個魚柳雖然不是現炸的，可是吃起來非常脆口不油膩，吃起來帶有淡淡甜味，這個我超級推薦。

※豬腳 NT$60

這豬腳基本上不用咀嚼，抿一下就化開，調味上不屬於南部，也不是中彰一帶的口味，有一種類似紅麴，又沒有那麼濃厚的豬腳風味。

※炒麵炒米粉 NT$35

這裡的炒麵炒米粉的表現不錯，油香很充足卻不會過度油膩，軟硬度保持得剛剛好，雖然價格上不算便宜，但份量上也是相當足夠。

這裡的肉燥飯屬於肉皮居多的類型，吃起來稍微帶一點甜口，白飯煮得不錯，價格來說一樣不算便宜，但還算合理範圍。

※豬血湯 NT$40

這裡的豬血湯口味不算太鹹厚，豬血表現脆口不乾柴，小腸吃起來也算是不錯。

※善化縱貫路無名飯桌仔菜單

體驗時間：112/06

善化縱貫路無名飯桌仔

地址：48F9+M8 善化區 台南市

時間：0600-1400（週六日公休）

停車：無

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虱目魚 滷味 台南美食

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