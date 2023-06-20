西拉雅有夠Chill！二寮觀曙光雲海、關仔嶺之戀音樂PK、消費集點抽大獎

迎接燦爛盛夏，2023西拉雅夏日好Chill系列活動登場。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023西拉雅夏日好 Chill」已盛大展開，將有「二寮曙光雲海」、「關子嶺夏日山車祭」、「消費集點抽大獎」等，各項超Chill的夏日旅遊活動，迎接海內外遊客到訪！

「西拉雅夏日好 Chill－消費集點抽大獎」自6/15開跑，此次合作店家逾50家，活動期間（6/15-10/14）只要至合作店家消費每滿200元即可獲得1點，集滿6點就可兌換「好禮 chill 獎卷」一張，將於8/15及10/15分別抽出一台 Gogoro，台南安平雅樂軒酒店更特別加碼住宿券供抽獎，消費金額越多獲獎機會越高！

▲6/15-10/14只要消費滿200就可集點換抽獎卷，獎項包含酒店住宿券、電動機車等。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

緊接7/2登場的「二寮曙光雲海」，特別在二寮觀日平台安排瑜珈體驗，並搭配雲霧山光，邀請在地口埤實驗小學的小朋友及部落長老現場帶來音樂演出，一起在充滿希望、朝氣的雲海景色下迎接曙光。活動當天完成神秘任務，更可直接獲得「消費集點抽大獎」活動點數6點，立馬獲得1次抽獎機會，讓參加的民眾可以在迎接之餘，一起抽大獎。

▲台南東山咖啡的好滋味，人人都說讚。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

此外，週邊民宿業者也配合推出相關住宿優惠，包含「大坑休閒農場」推出早鳥優惠，只要6/20前預訂完成7/1當日住宿可享優惠價85折、「想半天休閒民宿」推出6/30及7/1住宿享9折優惠、「老街168民宿」則是推出7/1及7/2入住享9折優惠，各民宿房間數量有限，提醒大家儘速訂房。

▲左鎮公館社區帶來一系列有機好物，包含紅薑黃粉、葛鬱金麵與保養品等。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

主題活動第2場「關子嶺夏日山車祭」，今年特別延長辦理期程，自7/22起至8/13每週六、日，在大成殿前廣場都有市集及街頭藝人演出。「西拉雅盃－關仔嶺之戀音樂賽」7/22率先登場，以流傳已久的「關仔嶺之戀」為指定曲，邀請民眾透過演奏及演唱傳達大家對於關子嶺的印象，每組前三名可分別獲得獎金新臺幣10,000元、8,000元、5,000元。現已開放線上報名，喜歡唱歌或是樂器表演的朋友歡迎報名，一起用音樂來傳達對關子嶺的喜愛。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處徐振能處長表示，為鼓勵民眾走入西拉雅轄區、感受這片土地的脈動與美景，精彩活動連綿不絕，希望以「二寮曙光雲海」、「關子嶺夏日山車祭」、「西拉雅盃－關仔嶺之戀音樂賽」，打造出超 Chill 夏日旅遊黃金組合，串聯「食、宿、遊、購」業者推出期間優惠與集點活動，消費越多獲得點數越多，就有機會把 Gogoro 騎回家！

今年更舉辦首屆「西拉雅盃－關仔嶺之戀音樂賽」，整個夏天大家「好吃好玩還可以Chill大獎」。此外，夏日最夯的生態活動「蝴蝶遊樂園」將在7/15至8/13舉辦，透過豐富多元的活動，讓大家認識西拉雅的獨特魅力，一同在西拉雅創造超 Chill 的夏日回憶。

還有其它活動及隱藏優惠將陸續公布，更多活動資訊請參閱：「西拉雅國家風景區管理處」網站及臉書粉絲專頁。另外「觀光亮點獎」票選活動即將投票至6月30日止，一起支持「山海圳－大圳之路朝聖之旅」、「曾文水庫觀光遊艇」新亮點，快點把握時間相揪來投票抽好禮！

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