快訊

板橋某私幼4童檢出苯巴比妥 質譜儀檢測結果出爐

遭黃子佼爆出勒戒過往 胡瓜現身這麼說

西拉雅有夠Chill！二寮觀曙光雲海、關仔嶺之戀音樂PK、消費集點抽大獎

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

迎接燦爛盛夏，2023西拉雅夏日好Chill系列活動登場。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
迎接燦爛盛夏，2023西拉雅夏日好Chill系列活動登場。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023西拉雅夏日好 Chill」已盛大展開，將有「二寮曙光雲海」、「關子嶺夏日山車祭」、「消費集點抽大獎」等，各項超Chill的夏日旅遊活動，迎接海內外遊客到訪！

「西拉雅夏日好 Chill－消費集點抽大獎」自6/15開跑，此次合作店家逾50家，活動期間（6/15-10/14）只要至合作店家消費每滿200元即可獲得1點，集滿6點就可兌換「好禮 chill 獎卷」一張，將於8/15及10/15分別抽出一台 Gogoro，台南安平雅樂軒酒店更特別加碼住宿券供抽獎，消費金額越多獲獎機會越高！

▲6/15-10/14只要消費滿200就可集點換抽獎卷，獎項包含酒店住宿券、電動機車等。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲6/15-10/14只要消費滿200就可集點換抽獎卷，獎項包含酒店住宿券、電動機車等。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

緊接7/2登場的「二寮曙光雲海」，特別在二寮觀日平台安排瑜珈體驗，並搭配雲霧山光，邀請在地口埤實驗小學的小朋友及部落長老現場帶來音樂演出，一起在充滿希望、朝氣的雲海景色下迎接曙光。活動當天完成神秘任務，更可直接獲得「消費集點抽大獎」活動點數6點，立馬獲得1次抽獎機會，讓參加的民眾可以在迎接之餘，一起抽大獎。

▲台南東山咖啡的好滋味，人人都說讚。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲台南東山咖啡的好滋味，人人都說讚。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

此外，週邊民宿業者也配合推出相關住宿優惠，包含「大坑休閒農場」推出早鳥優惠，只要6/20前預訂完成7/1當日住宿可享優惠價85折、「想半天休閒民宿」推出6/30及7/1住宿享9折優惠、「老街168民宿」則是推出7/1及7/2入住享9折優惠，各民宿房間數量有限，提醒大家儘速訂房。

▲左鎮公館社區帶來一系列有機好物，包含紅薑黃粉、葛鬱金麵與保養品等。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲左鎮公館社區帶來一系列有機好物，包含紅薑黃粉、葛鬱金麵與保養品等。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

主題活動第2場「關子嶺夏日山車祭」，今年特別延長辦理期程，自7/22起至8/13每週六、日，在大成殿前廣場都有市集及街頭藝人演出。「西拉雅盃－關仔嶺之戀音樂賽」7/22率先登場，以流傳已久的「關仔嶺之戀」為指定曲，邀請民眾透過演奏及演唱傳達大家對於關子嶺的印象，每組前三名可分別獲得獎金新臺幣10,000元、8,000元、5,000元。現已開放線上報名，喜歡唱歌或是樂器表演的朋友歡迎報名，一起用音樂來傳達對關子嶺的喜愛。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處徐振能處長表示，為鼓勵民眾走入西拉雅轄區、感受這片土地的脈動與美景，精彩活動連綿不絕，希望以「二寮曙光雲海」、「關子嶺夏日山車祭」、「西拉雅盃－關仔嶺之戀音樂賽」，打造出超 Chill 夏日旅遊黃金組合，串聯「食、宿、遊、購」業者推出期間優惠與集點活動，消費越多獲得點數越多，就有機會把 Gogoro 騎回家！

今年更舉辦首屆「西拉雅盃－關仔嶺之戀音樂賽」，整個夏天大家「好吃好玩還可以Chill大獎」。此外，夏日最夯的生態活動「蝴蝶遊樂園」將在7/15至8/13舉辦，透過豐富多元的活動，讓大家認識西拉雅的獨特魅力，一同在西拉雅創造超 Chill 的夏日回憶。

還有其它活動及隱藏優惠將陸續公布，更多活動資訊請參閱：「西拉雅國家風景區管理處」網站及臉書粉絲專頁。另外「觀光亮點獎」票選活動即將投票至6月30日止，一起支持「山海圳－大圳之路朝聖之旅」、「曾文水庫觀光遊艇」新亮點，快點把握時間相揪來投票抽好禮！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

曙光 民宿 觀光

延伸閱讀

拉抬國旅人氣 「西拉雅夏日好Chill」加碼抽電動機車

女神壞掉了！高雄草衙最新打卡點「太自由女神」太有梗　網笑歪：到底在幹嘛

巨大機械公司淨灘 600人烈日下清出500公斤垃圾

前陽台放吧台、高腳椅很Chill？ 眾人搖頭：台灣不適合

相關新聞

雲林美食推薦分享！10間土庫人氣美食、土庫排隊美食　吃吃喝喝一整天

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥決定來到雲林土庫吃吃喝喝，也順道走訪了免門票的源順芝麻觀光油廠、土庫驛可可莊園以及雲林崙背免門票景點的千巧谷牛樂園牧場

月底救星！台南佛心麵攤「水餃2.5元」，加點乾麵、餛飩湯竟免百元，在地人吃都排隊

又在台南！月光族必收美食加一，這間位於台南市南區的「盧家麵食」店面純樸，但每樣美食都好吃又佛心，一顆水餃只要2.5元，雖然個頭不大，但餡料也不馬虎，吃起來非常紮實。吃不飽還有意麵、米粉等麵食可選，加點

饕客激推！ 嘉義人氣點心「LV級厚奶酥」 招牌系列驚人、大方厚抹不手軟

偶爾總會想來點罪惡系美食撫慰自己的心，在嘉義便有一家主打「厚片吐司」的萌系點心，店內各種風味的厚片應有盡有，招牌的奶酥系列更是驚人，有機會一定要來嚐嚐！

超逼真傳神！ 全台第一座雙面畫彩繪牆 「萡子寮喔熊藝術村」中國神話4D彩繪牆趣味又好拍

udn走跳旅遊／Miss V 萡子寮喔熊藝術村～全台第一座雙面彩繪畫 雲林縣四湖鄉台灣好神4D彩繪村以神明、喔熊及當地特場為主題的4D彩繪村，以詼諧幽默的角度詮釋傳統中國神話故事，並將當地知名

自家養殖新鮮料理！嘉義人氣琥珀烤鴨 一條龍控管美味又安心

一鴨三吃可謂烤鴨的頂級享受，店家堅持使用自家養殖的鴨子，每日新鮮現宰，烤製出誘人的琥珀色表皮，還有鴨架湯與多種小菜可以搭配。

超獵奇！日月潭空拍竟見「巨魚」吞九蛙 管理處再揭魚眼秘密

受惠於梅雨挹注，日月潭解除乾旱水情，蓄水率迅速回升，甚至逼近滿水位，先前因大旱裸露的九蛙開心吃水，近期有民眾空拍九蛙，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦