牛肉大塊又嫩！ 台中南屯「春梅家」清甜湯頭紅燒牛肉麵&剝皮辣椒肉醬麵

上週趁著看醫生的空擋時間，去了附近的口袋名單中的「春梅家」吃麵，生意真的很好，空間不大秒客滿，戶外有座位不過蚊子好像很多，用餐環境很好，還有特別的剝皮辣椒乾麵，牛肉麵湯頭帶著蘿蔔湯的甜味，整體來說味道是不錯，但是還不到必吃的地步，想找個好環境用餐，春梅家很可以。

春梅家 位置 環境

春梅家的位置距離ikea不遠，附近不少停車格，捷運的話則是介於水安宮與文心森林公園站中間，這次來吃晚餐，才一開始營業生意就很好，內用外帶都很多人，環境乾淨舒適，飲用水跟餐具自取，風格走的比較年輕活潑一點，講到春梅家就聯想到另外一家「小葵家」，早午餐跟鹹食更有特色。

春梅家 菜單

餐點選擇不少，湯麵、乾麵、飯類，小菜也挺多樣的，還有賣水果茶，有另外的菜單提供照片可以參考還不錯，牆上也有餐點照片，點餐畫單完給櫃檯，餐後結帳，用餐限時五十分鐘。

春梅家 餐點

涼拌洋蔥 NT.40

胡麻醬口味，吃起來沒有嗆辣味，卡滋卡滋咬起來口感非常爽口，夏天吃非常開胃。

招牌牛肉麵 剛剛好碗公 NT.185

牛肉頗大塊帶點筋，瘦肉部分偏多，但還好不會太擱牙，湯頭喝起來是偏蕃茄味的多一點的紅燒湯頭，再帶著點紅燒醬香，湯頭帶點小辣，附上的蘿蔔滷得很透好軟，麵條的口感偏軟一些，湯頭喝起來自然不會太鹹太膩，算是還不錯，敢吃辣點推薦可以索取辣椒，辣椒頗厲害，又辣又香。

剝皮辣椒肉燥麵 NT.80

一定要加辣！雖說剝皮辣椒已經帶有一咪咪的辣度，但是再加上店家自製辣椒，吃起來更夠味，老實說這薄皮辣椒肉燥麵吃起來總覺得好像少一味，莫名的好想加一點皮蛋進去拉拉ㄟ，感覺好像更好吃。

春梅家的環境跟餐點算是設計的蠻用心的，整體來說是很個好的用餐環境，牛肉麵的牛肉大塊又嫩，剝皮辣椒肉燥麵味道就一般，不過google 評價很好是真的，大家就自己來吃看看吧！

春梅家

地址：台中市南屯區惠文路588號

電話：04-2258-1685

營業時間：11:30–14:00、17:30–20:00 公休日見粉專

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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