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台南在地老字號！「芳苑冰棒」古早味冰品，老少咸宜口味消暑首選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台南市中西區的【芳苑冰棒】，是許多在地人的共同回憶，品牌保留傳統古早味的同時，也研發出多樣化的冰品品項，口味延續品牌精神，強調健康、輕鬆、無負擔的味道，對於冰品研發與製造的用心，以及原物料的堅持，成為台南人記憶中最難忘的冰品。

芳苑冰棒雖為老品牌的冰店，但每年依舊會推出新口味來讓饕客們嚐鮮，像是花生、李鹹、米糕、香蕉清冰、蛋黃腰果、杏仁蛋黃等口味廣受民眾愛戴，不僅可以單隻單隻買，也能裝箱混搭，現在更能到官方網站下訂冷凍宅配到府，方便又快速。

冰棒要好吃，原物料的品質是關鍵，店家採用天然水果和新鲜牛奶等優質原料，不添加任何人工色素、香料等化學成分，保證產品品質與健康。冰棒的製作過程也絕不含糊，需要經過多道環節，像是水質會經過RO過濾後再煮沸，徹底殺除細菌，確保每一個冰棒符合衛生要求，讓每位客人都能吃到安心有品質的冰品，這樣的用心深受在地人與觀光客信賴，讓人一吃就上癮！

多種口味的冰棒款式，足以满足每位饕客的味蕾，從經典傳統豆類製品、水果風味、巧克力、奶茶、咖啡、米糕等，還研發出特色口味蛋黃腰果、杏仁蛋黃，透過各種不同的口味和款式，感受吃冰的快樂。

近幾年推出夾心冰餅系列，將冰品搖身一變成甜點，改變了傳統冰品的模式，午後時光來上一份，不僅能夠消暑，還能解解饞！酥脆餅乾外層與扎實冰淇淋餡做出的搭配，整體口感層次分明，越吃越解燥！

雪糕塊系列則是將芒果、百香果、香蕉雪綿等口味裹上巧克力外層，脆口的巧克力外層與香濃內餡，一口一顆剛剛好，想吃多少份量都能自己控制，成為飯後甜點的最佳選擇。

冰品包装設計在保留傳統風格的同時，融入現代設計元素，獨立包装也更方便攜帶和食用。

對於在地台南人而言，芳苑冰棒不只是純粹的消暑聖品，更是在炎炎夏季乘載許多美好美食記憶的品牌，透過古早味冰品零食，回味兒時回憶，憶起吃冰的歡愉與興奮感。

【芳苑冰棒】

店家地址：台南市中西區開山路6號

店家電話：062272047

營業時間：10:00–21:30

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3ZW5A9m


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冰品 巧克力 古早味

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