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沒預訂恐怕會撲空！ 台南越南小吃樣樣經典拿手菜　超好吃「鴨肉米線」一周只賣一天

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大家有喜歡的台南越南小吃嗎？我發現台南越南小吃越來越多，好吃的台南越南小吃也很多，但是不好吃的台南越南小吃也日益漸多。這間也是碰巧發現的台南越南小吃，就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南越南小吃好不好吃吧！

這間台南越南小吃其實滿好找的，是台南轉運站附近美食相當經典的一間，停車來說不算好停，要一些運氣成分。

這間除了常態性的餐點之外，還有每日不同的特餐選項，像我們今天是周三來吃的，因此今天有鴨肉米線，所以有當天現做的鹹水鴨可以選擇。

鴨珍看起來也很好吃，而且其實分量來說很扎實。

白斬雞則是每天都會有的選項。

這裡的米線都是一鍋一鍋煮，所以想吃的話記得要預訂比較不會等太久。

※鴨肉米線 NT$80

說真的寫這篇文章的時候已經過了很久了，當時老闆娘有跟我分享這個蔬菜叫甚麼名字，他遇熱會變成黑色的，裡面也有放檸檬葉之類的，整體香氣是很棒的，米線的口感也很討喜。

鴨肉的部分我覺得滿好吃的，吃起來瘦肉部分很嫩口，鴨皮的表現上也是相當迷人。

※越式排骨飯 NT$80

雖然排骨的厚度不算厚，可是整體口感不會讓你感到乾柴，雖然帶有一點甜口的調味，不過卻不會讓你感到死甜。越式蒸蛋的口感也相當特別，本來想要單點，結果剛好排骨飯也有就沒有額外單點了，白飯的表現也相當不錯。

整體來說：

這間我覺得每一樣看起來都相當好吃，是少數我會想要再一次回訪吃吃看別的口味的越南小吃，而且又有每天不同的特餐，因此讓喜新厭舊的饕客們會有很多選擇性。

體驗時間：112/01

阿娟越南美食

地址：台南市北區公園路645號

時間：1130-2000(週一公休)

電話：0988 910 328

停車：無

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜https://www.tainanhui.com/2023/04/0988910328.html

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