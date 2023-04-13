內行人才懂的風味！台南晶英認養井仔腳鹽田，味道的小旅行讓永續走進旅遊生活

觀光永續該如何實踐？不妨從吃和體驗開始。品嚐台南北門的井仔腳瓦盤鹽田產出的天然風味，享受二層鹽獨有的礦質甜，讓老鹽工領路介紹古法曬鹽採鹽樂趣，台南晶英酒店推出的「冰雪奇鹽」專案，讓旅遊有更不一樣的感受。

台南北門井仔腳瓦盤鹽田夕照，與鹽田鏡面輝映，是雲嘉南知名美景之一。

承襲晶華國際酒店集團推崇永續發展「共好」理念，台南晶英攜手在地產業，與經營台南北門井仔腳瓦盤鹽田的「台灣守護文創」合作，近期簽屬「成功鹽二層鹽田認養計畫」，從台南風土、文化傳承、地方飲食到旅遊體驗，推出「冰雪奇鹽」親子住房專案，全方位推廣台南特色之美。

台南晶英酒店推出冰雪奇鹽專案，官網加購高鐵票，住宿交通更優惠。

台南晶英推出「冰雪奇鹽」親子住房專案，在住宿之餘，帶著旅客踏入擁有兩百多年歷史的瓦盤鹽田，跟隨老鹽工導覽瞭解古法製鹽過程、戴著斗笠體驗傳統採鹽樂趣，三天兩夜含早餐每人6,999元起，另加贈一位11歲以下兒童完整體驗，讓家長與孩童共享寓教於樂的採鹽之旅，上述內容官網加購高鐵聯票，可再享車票7折起優惠，讓一家大小省錢開心玩。

鹽田 海與日之晶華晶英 傳台南風土人情

井仔腳瓦盤鹽田，位於台灣海鹽故鄉～台南北門，是台灣現存規模最大、最古老的曬鹽場。來自北海潟湖區，已經過自然沈澱的純淨海水，每天早上漲潮時經閘門流進鹽田，經過大小蒸發池、結晶池…至少得經歷半個月的長期日曬，才能緩緩凝成鹽晶。井仔腳瓦盤延續自清領時期傳承而來的天日曬鹽技法，堅持靠天吃飯，以「三曝九曬」純天然不加工精製的程序，讓日曬「台灣精品鹽」更顯珍貴。

秉持「與在地共創」理念，台南晶英酒店認養井仔腳瓦盤鹽田約100平方公尺的結晶池，年產量約500公斤海鹽，站在第一線向消費者傳遞台灣本土品牌價值，也讓台南晶英成為推廣台南在地永續旅遊的最佳展示平台。

台南晶英酒店認養井仔腳瓦盤鹽田約100平方公尺的結晶池，從食育到旅行體驗感受永續力量。

入菜 入湯 入浴品嚐鹽的百般風味

鹽，會為台南晶英酒店增添什麼風味？

首先，當然是入菜。台南晶英以「食育」傳遞永續理念，主廚團隊嚴選天然「二層鹽」，搭配大蒜、紅蔥、番茄、羅勒等食材炒出多款香料鹽，取代進口調味料，創造新興經濟效益，也讓旅客以更多方式品嘗鹽中鮮。 以細白的二層鹽搭配香料炒製，為天然鹽增添更多風味。

什麼是二層鹽？二層鹽可說是井仔腳瓦盤鹽田老鹽工發掘的「私房鹽」，這些在底層厚硬粗鹽上方，自濃厚鹵水中再次結晶的二次鹽，富含礦物質，風味不輸鹽花，外觀細緻雪白，自帶甘甜，只在冬季到隔年開春間歷經好風好日，才能收穫的細緻鹽晶，要靠經驗豐富的鹽工巧手刮取，需有天時地利人和配合，也曾是日治時代獻給日本皇室的貢品，在台南晶英主廚巧手下賦予更多獨特香氣，獨饗晶英嘉賓。

滿足味蕾後，接著是身體療癒。鹽向來有除穢化煞的民俗傳承，浴鹽則是美容養身的好選擇。台南晶英提供「艾草浴鹽」給旅客，讓旅客好好的沐浴身心，享受美好的停憩時光。

冰雪奇鹽 達人領路豆花、採鹽 有味道的小旅行

遊程部分，飯店另規劃「冰雪奇鹽」住房專案，入住16坪小西門套房三天兩夜，可擇其中一日安排旅人親自走訪鹽場，在專業鹽工帶領之下，聽講井仔腳區域古今演變，接著挽起褲管踩進專屬鹽區，於佈滿結晶的粗鹽地上，扛起鹽籠、擔杖等工具，親身體驗早期鹽工曬鹽挑鹽的辛勞。 挑擔踏鹽，感受一下鹽工採鹽工作的海味與鮮味。

結束後，專人會拿出以海水濃縮、各種礦物質的天然凝固劑--鹽鹵，與高品質豆漿調和黃金比例製成醇香的鹽鹵豆花，品嚐細緻沁涼甜品之餘，等候片刻即可欣賞整齊排列的瓦盤搭配鹵水倒影、與鹽田上空變化萬千雲朵光影交織成落日餘暉，美不勝收令人屏息，在快門的記錄下，時時刻刻都能回憶這幕著名「台灣36秘境」之一的晚霞美景。

編輯／廖苡安圖片／台南晶英酒店提供

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