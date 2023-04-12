赤崁樓街邊日式小屋「花出」，手作烤糰子、雞蛋糕大口咬

【花出】日式午茶小屋位在赤崁樓街邊一處轉角，寬闊的店面以溫暖的木頭色打造三處不同的休憩空間，綠意的植栽在視覺上更添活力色彩，讓人經過忍不住駐足走入一探究竟。

▲街邊的木製立牌可見小女孩嘟著嘴的模樣，既逗趣又擁有率性的性格，彷如老闆娘的化身。

【花出】店內主打厚吐司、雞蛋糕、烤糰子，而這些品項都是老闆娘自己熱愛的前三名午茶點心，透過自己手作、選擇食材用料，讓經典的點心風味能如實呈現，而搭配的抹醬、內餡也都是純手工自製，希望顧客來到此享受不只是好拍好吃的下午茶，還是品質用料有保證的風味。

▲季節限定菜單

三色山脈厚吐司(花生顆粒、藍莓乳酪、抹茶)

此款是店內的人氣招牌，大家除了可任選三種抹醬口味搭配外，還可有一串烤糰子一起配著吃，口感相當豐富！入口的抹茶香氣迷人、濃郁，搭配藍莓乳酪的酸甜與帶有顆粒的花生香，驚訝於一片吐司就能有三種享受！而且厚吐司也是老闆娘找配合的廠商做出自己喜歡的口感，嚴選日本麵粉，咀嚼間麥子香氣十足，而且放久了再品嘗依舊濕潤不乾硬。

烤糰子(日式醬油、經典抹茶、不膩巧克力)

原味的日式醬油烤糰子，醬油剛好的鹹甜感在風味上相當平衡，而綿密的烤糰子細細咀嚼間可感受烤製後的米香氣，搭配手作抹醬經典抹茶、不膩巧克力也有不一樣的層次甜感，很適合與友人一起分享各個糰子口味，這樣才能吃更多！

蒜香乳酪厚吐司

想吃鹹食的朋友厚吐司也有「蒜香乳酪」、「焗烤薯泥」可選擇，而手作的蒜香抹醬在烤過後香氣瀰漫在小屋空間裡，搭配四角擠上的乳酪，從邊邊開始咬才是最幸福的吃法！

雞蛋糕

【花出】製作的雞蛋糕在調製麵糊時「完全不加一滴水」，純鮮奶製作讓雞蛋糕在烤製時就能漫出淡香氣與奶香味，有著鬆軟綿密的口感，而且造型多樣、相當有趣。

從厚吐司與烤糰子擺攤起家的【花出】發跡於高雄，也是老闆娘畢業後前往工作的城市，那時四處到各個市集擺攤、獲得許多顧客的支持，但即使客源穩定老闆娘更希望回到台南陪伴家人，找一處所在繼續延續這樣的美味點心。

而後位在古色古香的赤崁樓街邊找到一處轉角空間，加入老闆娘的喜好與室內設計師友人、老公的幫助，在此打造懷舊愜意風情的日式街邊小屋，持續提供天然手作的厚吐司、雞蛋糕、烤糰子，讓台南的午茶點心有了更豐富的選擇。

「花出」的發音近似於「好吃」，而這可愛的店名也是老闆娘搭配自家logo所一起設計，童趣滿滿，彷彿顧客不顧嘴裡咀嚼的食物、等不及發出「好吃」的讚嘆聲。老闆娘也說若喜愛自家手作的抹醬，可追蹤粉絲專頁會有不定期地開團訂購喔。

花出

店家地址：台南市中西區郡緯街33號

店家電話：0928873482

營業時間：13:00–19:00(公休日請看粉絲專頁)

粉絲專頁：https://bit.ly/3K7RlJL





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