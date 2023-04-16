一睹家具製作過程！ 臺南家具產業博物館 從展覽、收藏、DIY課程感受歷史脈絡
將五、六零年代的廠房建築改建成博物館，「臺南 ‧ 家具產業博物館」的老建築經過重新活化後，融入現代化設備的同時保留建物本身的老宅風味，走進園區可以清晰感受到建物歷史底蘊。
園區分為工藝廣場、親子園地、產業館、體驗館、魯班學堂及工藝美術館等區域，固定時間還有專業導覽服務，藉由導覽員的解說，帶你了解各年代家具背後的歷史故事。
園方致力於重整臺灣木工藝家具產業紀錄，除了設立常態展覽以及收藏區域外，還會不定期舉辦期間限定展覽，並推出手作DIY課程、兒童夏令營、教師研習營等活動，以「教育」與「學習」做媒介，用不同角度去認識家具的歷史沿革與變化。
館內收藏19世紀末到20世紀的家具，而為什麼會以這段時間的藏品為主，主因是19世紀末到20世紀是中西文化交流最頻繁的年代，家具式樣也從傳統文化內涵的格調，隨著西方文化的引入產生多樣性的作品，在飽覽古今中外不同時期的家具風貌的當下，又能深入感受時代的革新與變化。
「產業館」講述了從明朝末年至21世紀台灣木藝家具的演變史，以臺南知名的榫卯實木家具品牌【永興家具】的自身經歷，藉由展示、教育、典藏去呈現台灣產業的脈絡，見證臺灣家具王國從興衰到轉型，最後以永續經營的模式走下去的過程，推廣傳統木藝之美與技藝。
「體驗館」讓旅客利用「五感」去體驗了解木材特性、製材過程，設置互動玩樂裝置，從自我探索中激發想像與創作力，去理解木材相關知識與台灣木藝文化特色，去領略「榫卯工藝」之美。
參觀完產業館、體驗館之後，另外還有工藝美術館可進行參觀。工藝美術館內的收藏來自19世紀末～20世紀中西文化交流最頻繁的年代，家具式樣跟著多樣性，可以看出不同文化融合的痕跡。
因應南方多蚊蟲，將三屏圍子羅漢床架高，可安置蚊帳，形成架子床，既氣派又可防蚊蚋。床板鑲嵌大理石面，既顯與眾不同的貴氣、又可清涼入眠，適應暑此作品在木質材料上鑲嵌螺鈿，結合中國典型的圖案如花瓶（平安）、梅雀（喜上眉梢）、鹿（利祿）、開卷（閱讀、書香世家）等圖樣，技巧地結合對人世間的祈願，為廣式家具之代表作之一。
若是有提前預約團體導覽，還能參訪後方的工廠區，看著師傅們現場裁切木頭作業，讓人似乎又離這些精緻家具成品更近一些。
參觀完整個園區，回到工藝廣場一樓，可以體驗簡單好上手的DIY課程，先選擇自己想做的家具類型，將已切割成適當大小的木頭，按步驟拼裝，講師會在一旁細心指導，一步一步架構出家具的造型，藉由從玩樂中學習，打造出充滿個人Style的家具吧！
若覺得簡易DIY製作不過癮，對於木工課程想要更深入學習的朋友，則可報名「魯班學堂」。辦理超過10年的專業木工教室—魯班學堂將帶領大家進行進階木工課程，傳授傳統榫卯技法的結構應用、工藝技術的研習推廣，場域分作木作教室、車床教室、半成品和木料置物區，並提供多樣性的原物料以及加工機台，讓學員從原木料到成品，按部就班學習，在安全操作的當下做出屬於自己的作品，從專業木工體驗課程感受實木家具的獨到之處。
臺南 ‧ 家具產業博物館(永興家具)
店家地址：臺南市仁德區二仁路一段321號
店家電話：062661193
營業時間：10:00–17:00；星期日、星期一公休
停車資訊：附設停車場
※團體參觀請事先前三天線上或來電預約
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