台南肉控集合！「慕十里韓式燒肉」開幕優惠三重奏：生食級干貝、A5和牛都招待，每日限量「活醃醬蟹」必點

台南人吃起來！超道地韓式燒肉「慕十里」插旗台南東區，自3/14起營運就吸引不少饕客前往品嘗。即日起至4/16，更大方推出「開幕慶三重奏」，包含啤酒買一送一、打卡及Google評論送生食級干貝、生日招待A5和牛或伊比利黑毛豬，特高級好康一次送給你。此外，已不少網友火速嘗鮮表示「份量足，超好吃」、「從小菜一路到最後的甜點，都深得我心」，韓料控快先收藏囉！

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6種小菜免費續，每日品項不同，依當天供應為主。圖／IG@money9992授權

韓式燒肉「慕十里」即日起至4/16推出開幕慶三重優惠，第一重享Asahi黑啤、白啤買一送一；第二重為打卡、Google評論送「北海道生食級干貝」；第三重則為生日招待，只要打卡、按讚及評論，並出示證件即享「日本A5和牛或伊比利黑毛豬」二選一，還有韓料必備小菜及生菜免費續，快揪朋友打卡開吃～

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「活醃醬蟹」每日限量供應。圖／IG@money9992授權

慕十里石鍋拌飯。圖／IG@money9992授權

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新開店必吃！部落客花露露探店分享必吃餐點「燒烤豬五花」，主廚橫切手工技術讓肉更入味，烤起來也更快熟，搭配生菜大口吃下超滿足。另外，海鮮也不可錯過，中卷帶有自然鹹味，鮮甜味更明顯。店家也推薦每日限量「活醃醬蟹」、「活醃南非鮑魚」，到訪可別忘了先點一輪嘗鮮啦！

圖／慕十里韓式燒肉粉絲頁

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慕十里韓式燒肉

地址：台南市東區裕農路1036號

營業時間：週二至日12:00-21:00

備註：專人電話、FACEBOOK粉專私訊訂位

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停車指南。圖／慕十里韓式燒肉粉絲頁

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