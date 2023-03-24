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厚皮才過癮！台南「貓舌頭小籠包」只販售2口味照樣熱賣，招牌厚皮是在地人懷念的味道
澱粉控看過來！誰說小籠包薄皮才好吃，厚皮有勁道又Q彈，這間位於台南北區的「貓舌頭小籠包」專賣厚實感小籠包，除了多汁鮮肉外，紅豆包也不能錯過！飽滿豆沙不過甜，咬下一口伴隨淡淡奶香，沒幾口就能炫掉一顆。
有別於薄皮小籠包，台南這家「貓舌頭小籠包」主打厚皮小籠包，店家僅販售鮮肉、紅豆包等2種口味，顆顆手工現包現蒸，店面樸實卻蘊藏簡單好滋味。「鮮肉小籠包」包入紮實夾帶蔥香的肉餡，趁熱吃還有滿滿肉汁，IGerRose推薦淋上特製花椒醬汁更開胃。
而「奶香紅豆包」則在Q軟麵衣中放進渾厚飽滿的豆沙，豆香與奶香融合，單純滋味讓人一口接一口，喜歡吃甜的朋友別忘了帶上幾顆喔！
貓舌頭小籠包
地址：台南市北區旭日街103號
營業時間：6:00-9:30；14:00-19:00（週六、日公休）
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