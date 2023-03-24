吃貨必訪！網羅「大東夜市」精選小吃，一嘗銅板價美食、超人氣甜點

聽過「大大武花大武花」嗎？在台南，每週一、二、五營業的為大東夜市，週三和週六有開的是武聖夜市，而週四、週六與週日營業的則為花園夜市，因此傳有「大大武花大武花」的口訣，以便知道星期幾可以去哪家夜市。然而，去年底傳出大東夜市土地租約到期的消息，儘管後證實目前並沒有結束營業的打算，但根據最新的消息是租約將到2023年8月，所以我們盤點了大東夜市的精選小吃，還沒品嚐過的讀者，趕緊找機會試試！

南台灣地瓜球

你也是看到路邊有賣地瓜球，就會停下來買一包的人嗎？一走進大東夜市，就可以看到一家大排長龍的「南台灣地瓜球」，在店家一遍遍地壓炸之下，金黃色地瓜球和紫薯球的外皮口感算是偏硬，但是在口中會越嚼越香，非常唰嘴！建議大家逛夜市時一人一包，趁熱獨享這現炸、香甜又酥脆的迷人滋味。

圖／IG@hsieh_po_yi

阿美嬤紅茶奶

會創立「阿美嬤紅茶奶」其實是源於老闆娘的外婆，當時在1970年所經營的雜貨店之中，紅茶牛奶是店內賣得最好的商品，老闆娘長大後便決定傳承記憶中的好味道，因而開始這小小的飲料攤位。阿美嬤紅茶奶的品項很簡單，有紅茶牛奶、特濃紅茶、雷夢紅茶、濃郁可可、高山青茶和桂花烏龍，招牌紅茶牛奶的茶味濃厚，搭配鮮奶更是濃郁香醇，而且袋裝包裝也很復古，提著逛夜市超可愛！

圖／IG@ameimahongchanai

豬小弟煎餃

來到大東夜市屹立不搖的「豬小弟煎餃」，可以看到煎台整齊地擺放著白白胖胖的煎餃，內餡飽滿紮實，並隨著慢煎而滋滋作響，逐漸成令人食指大動的金黃色，不加醬直接享用的話，可以吃到剛起鍋，底部有點焦焦的口感！而如果淋上店家特製的蔥花辣椒醬油，酥脆的煎餃帶點微辛口的滋味，又是提升到不同的層次，是許多在地人從小吃到大的美味。

圖／IG@tiffany.1103

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濃五吉拿棒

喜歡吃西班牙油條的讀者，不妨試試最近很夯的「濃五吉拿棒」！濃五吉拿棒添加新鮮的現打雞蛋，並將一般長尺寸的吉拿棒，改良為短短且好入口的長度，更特別研發冷掉也很吃的配方。口味上提供白糖、肉桂、梅粉、榛果巧克力、牛奶糖煉乳的選擇，外層吃起來相當酥脆，而他們家的吉拿棒趁熱吃，有種章魚燒裡頭濕軟的口感，冷掉再吃則會像雞蛋糕一樣紮實喔。

圖／IG@yami_life_food

德聖炭烤醬燒雞排

逛夜市，不來點炸物說不過去吧？先炸再烤的「德聖炭烤醬燒雞排」，除了原味醬烤之外，還有蜂蜜芥末與泰式酸辣的選擇，一口咬下充滿厚度的雞排，會有滿滿的肉汁，而泰式酸辣口味在酸酸甜甜之餘還帶點微辣，口感上有點溼潤，十分好吃！

圖／IG@twopigs_travel_food

收藏糖餅

糖餅為發源自韓國的傳統小吃，現在在大東夜市也吃得到喔！「收藏糖餅」以半煎炸的方式料理，提供黑糖原味、黑糖堅果、黑白滋味、粉紅戀人等口味，更會不定期推出隱藏版（例如黑糖起士薯餅）。糖餅外皮酥脆帶點嚼勁，搭配冰淇淋和糖粉一起送入嘴裡，雖然很罪惡卻又讓人心情超愉悅，忍不住一口接著一口呀！

圖／IG@_ghostbang_

歐とう桑蒜香烏龍豆干

「歐とう桑蒜香烏龍豆干」遵循古老傳統的作法，以多種中藥材熬煮手工豆干，使每一塊豆干入味又多汁，至於菜單的部分，可以直接單選一個品項，例如蒜香豆乾、蒜香米血、蒜香豆皮或蒜香黑輪，另外也可以配上拌麵或寬粉享用，再加上蒜末和蔥花更是絕配，也很適合當作主食喔。

圖／IG@mia_fatfoodie 大小姐的小日常

小叮噹銅鑼燒

甜點是另一個胃！「小叮噹銅鑼燒」是大東夜市必吃的美食之一，口味有紅豆、奶油、芋頭、草莓、奶酥、花生、鹹奶油和巧克力，銅鑼燒的餅皮厚度適中，吃起來嫩嫩綿綿的，你也可以只單買餅皮，三片只要10元呢！小叮噹銅鑼燒搭配餡料吃並不會太甜膩，而一盒裡面有八個，建議每個口味都可以點一個試試，相信大朋友小朋友都會喜歡。

圖／IG@amos0716

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