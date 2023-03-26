十坪、僅十席座位！ 台南老屋宅「十平料理店」 蘊藏濃濃人情味與日料握壽司

本事空間製作所設計的台南「十平料理店」；圖片提供／本事空間製作所

老宅、老屋、老木頭與老巷弄，一間就像是深夜食堂裡的主角山型屋，混合著濃濃日式懷舊風格的日本料理店「十平料理店」安靜地座落在台南的巷弄裡。窄窄的空間中，聽說只有10坪及10個座位，或許在這樣的空間中，讓人更靠近，讓等待餐點製作的過程變成了欣賞與用餐的一部份，也讓客人與主廚的互動與對話不知覺地就這麼發生。

台南「十平料理店」；圖片提供／本事空間製作所

台南「十平料理店」；圖片提供／本事空間製作所

舊時小石子外牆、九宮格木頭窗框、住宅大樓中突見的山型牆狹長小屋，及由舊木框和玻璃窗組成的方型線條入口，總是吸引住走過路過的人們想一探究竟。而內部仍留著歲月的斑駁的牆面、大正昭和時期出產的器皿、暖黃微暗的燈光，一進室內，似乎見到一排老靈魂回到老家，卻興奮得四處張望等著用餐。

台南「十平料理店」；圖片提供／本事空間製作所

台南「十平料理店」；圖片提供／本事空間製作所

台南「十平料理店」；圖片提供／本事空間製作所

十平料理店的主理人有著日式料理管理職務的背景，決定與熱愛收集生活古道具、燈飾及器具的太太Ju一同打造這間日本料理店。二人與負責設計的本事空間製作所以盡力維持老屋原樣為前題，讓原有建材元素及景象繼續述說著最早的故事。以細鐵條維持老屋瓦的樣貌、留下的復古陶瓷電線圈、舊時的鐵窗花及欣賞廚師緩慢精緻的料理手法等，有時慢並不是慢，而是成就美好回憶的過程。

台南「十平料理店」；圖片提供／本事空間製作所

台南「十平料理店」；圖片提供／本事空間製作所

以現代手法補強木頭結構，拋光的木頭吧台區讓食客有更舒適的用餐感，復古花紋的瓷盤器具，及料理區的藍色磁磚牆則襯托出主理人擅長的鮮魚料理，也讓室內的色調有了有趣的對比，這也是空間不大的小屋才能有的獨特空間感吧。下午來嗎？看著西下夕陽光自窗戶灑進照著木頭的暖和感。晚上來嗎？如成了深夜食堂場景裡的男女主角，在黃燈泡下享受著美食與歡笑聲的珍貴時刻。

台南「十平料理店」；圖片提供／本事空間製作所

【十平 zyuutsubo】營業時間：12:00–14:30 / 18:00–20:30營業地點：台南市中西區忠義路二段158巷22號

==========編輯／蘇琨峰

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