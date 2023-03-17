台南推動國際觀光新里程 仙台包機4/1直航

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市政府觀光旅遊局持續推動台南國際觀光，並致力增加與台南市直航對飛的國際城市航點。經南市觀旅局與仙台市政府、台灣虎航及兩市觀光產業業者攜手努力下，清明連假前為國內外觀光客帶來好消息，台南仙台包機直航班機將於4月1日盛大首發！

此次包機直航與台灣虎航合作，自台南市出發往日本仙台時間為4月1日上午7點45分至下午13點20分，由日本仙台往台南市時間為4月5日14點20分出發，17點20分扺達，台灣虎航航班IT-8150班機型號A320，座位數可達179位，機位相當熱賣，3月初訂位已超過七成。

▲臺南－仙台包機，將於4/1啟動。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府黃偉哲市長表示，市府團隊爭取直航對飛國際城市航點不遺餘力，感謝台灣虎航鼎力支持，實現台南與日本仙台包機直航。台南與日本仙台市淵源很深，兩市因七夕活動的緣分開啟交流，自2006年正式締盟為友誼城市以來，官方及民間團體從未間斷互訪，即使疫情期間國際旅遊受限，2021年兩市締盟15週年，兩市市長也透過影片互相致意。

此次包機成行，希望建立良好模式，未來不僅讓台灣的旅客方便前往仙台，也希望吸引日本朋友到台南觀光。期望在節省下高鐵往返等交通時間成本下，讓觀光客們能有更充裕的時間安排更豐富多樣的旅程好好享受台南。2024年台南迎接400年，台灣燈會也將於台南舉辦，歡迎仙台市及日本各縣市的朋友們到台南旅遊，感受不一樣的古都魅力。

台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華表示，日本距離台灣最遠航程約4小時左右，疫情前，以108年為例，日本來台人次為亞洲國家中最多，其中又以觀光目的來台為大宗，因此日本一直是台南是推動國際觀光的主要目標市場。仙台市為日本東北地區政治、經濟、文化中心，也是東北地區人口最多的都市，台南一直與仙台市政府及民間單位保持合作，希望擴大於日本東北地區台南觀光的推廣，例如110年khb東日本放送於長町夜市活動展示台南代表性的手繪燈籠、111年台南與仙台觀光國際協會共同舉辦以日本觀光業者為對象之線上推廣會等。 台南的歷史文化、美食向來受到日本客人喜愛，台南仙台包機直航，可省下2至3小時交通時間，期望未來藉由包機模式，迎來更多日本觀光客直飛台南旅遊，在台南多停留幾天，深刻感受台南的魅力。

▲美味的仙台烤牛舌。 圖：shutterstock／來源

台南市政府觀光旅遊局表示，適逢4月日本櫻花季及清明連假，台南市旅行商業同業公會也配合包機日程推出東北賞櫻溫泉5日遊，4月1日出發，4月5日歸國，連休免請假，行程除賞櫻、溫泉外，包含參觀如國寶八幡宮等日本東北知名歷史景點，希望此次包機，能在國際觀光推廣的同時，也能與台南觀光業者共創更多觀光商機。

台南是一座富含歷史文化、自然美景、美食等多種元素的觀光城市。市立美術館1館、知事官邸等日治時代的建築、祀典武廟等歷史悠久的寺廟、北門鹽田七股潟湖、關子嶺泥漿溫泉等自然風景、小街巷弄如神農街、傳統小吃如度小月擔仔麵等都是日本觀光客的最愛。期待透過包機直航的實現，進一步提升台南在日本不同地區的知名度，2023海外旅遊潮讓更多日本觀光客首選台南觀光！

推廣台南旅遊不分國內外，清明連假在即，也歡迎全國民眾來台南。不一下高鐵即逛全台最新日本在台購物中心三井outlet。台南近期大型活動還有台灣國際蘭展-台灣蘭花生物科技園區（3/4-3/19）、學甲蜀葵花文化節-學甲區光華里活動中心（2/25-4/23）、2023白河木棉花季-林初埤木棉花道（3/11-3/26）等活動！更多活動請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」。

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