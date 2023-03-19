在台享受泰國假期！嘉義酒店體現電影《安娜與國王》皇室風情

國王套房設計猶如走進古典泰國皇室。 圖：安娜與國王酒店／提供

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】在全嘉義最古老的百年市場旁，坐落一棟嶄新的藍色建築，與台式風格呈現強烈對比，安娜與國王酒店以泰式設計貫穿飯店主題，富麗堂皇的大廳與充滿貴氣的設計，完全隔離市場喧鬧的氣息，讓旅人如同置身泰國精緻酒店，在華麗的擺設與綠葉紅花圍繞之下，享受道地泰國風情。

安娜與國王酒店為老爺建設所投資建立，老爺建設董事長黃朝雲，深受以泰國王室題材延伸的電影《安娜與國王》的觸動之下，決定打造出一棟結合泰式、皇室風格、叢林元素的異國風情飯店，安娜與國王飯店的雛型就此誕生。

▲飯店內植栽隨處可見，猶如身處熱帶雨林之中。 圖：安娜與國王酒店／提供

飯店在興建過程中曾遇上缺工、原物料飆漲等問題，直到2021年才正式建置完成，飯店內外皆貫徹原先泰式風情設計理念，飯店外綠植環繞，飯店內亦擺滿假植栽夾道而迎，不僅避免蚊蟲滋生的問題，同時亦讓旅客猶如身處熱帶雨林之中，每踏出一步就感受到南洋的熱情。

選用古董老家具 穿越時空置身泰國皇朝

為呈現最完美的泰國主題飯店，黃朝雲與設計師歷經不少觀念與想法上的磨合，最終打造出360度無死角、所到之處皆可拍的飯店設計，每個設計亦會針對樓層改變作出區隔，費盡心思於每個角落，只為營造出最泰味的意境，最後斥資億元終於打造全台獨有最到位的風格飯店。

▲充滿泰式奢華風情的大廳。 圖：安娜與國王酒店／提供

除植栽遍布以外，聘請泰國專業設計師裝潢出的飯店陳設亦極具巧思，特選用古董老家具、花器、布料及工藝品等當作擺設，營造出古典美感與內斂的華貴之氣，堆疊出古典的雍容華貴之感，老式風格擺設透過設計巧思擺放，富滿空間美學的陳列讓飯店每個角落都是美拍的場景，猶如穿越時空前往電影中那19世紀的泰國皇朝。

穿越廊道直乘電梯到房間的過程，眼到之處皆能看見具南洋風格花紋瓷磚與壁面，房內櫃子以木紋刷舊的方式呈現，添以植栽擺飾妝點，而最特別的便是隔開房間與浴室的簾幕，拉開布幕後即是浴廁，如同真的身處在皇宮內，連踏入浴室都有隆重之感，完美呈現《安娜與國王》的皇室背景元素。

▲飯店內不論何種角度都能感受到各種泰式風情。 圖：安娜與國王酒店／提供

安娜與國王酒店提供芭達雅套房、蘇美套房、清邁套房、國王套房、皇后套房、安娜套房及公主套房共7種房型給旅客選擇，其中國王套房亦如其名，在簾幕後的浴室擺放浴缸，在陽光與植物的包圍之下，旅客享受著國王專有的奢華體驗，放鬆浸心於南國。

在地食材做出純正泰味 提供嘉義名店代購服務

除在硬體設施上充滿泰國風情，在餐飲上也絲毫不馬虎，飯店早餐以套餐形式呈現，並充滿泰式風味，此外一樓更進駐來自泰國清邁的餐廳品牌「「WOO（泰悟餐廳）」，結合南台灣在地食材與最純正的泰式料理手法，端出最道地的泰式菜色。飯店頂樓亦規劃進駐空中景觀酒吧「Babylon」，讓旅客能邊飲酒邊享受嘉義夜景，沉醉於泰式氛圍的旅行。

▲安娜與國王酒店外觀充滿華貴南洋風情。 圖：安娜與國王酒店／提供

此外安娜與國王酒店還提供旅客高鐵票代訂，交由飯店訂購高鐵票還能享有票價折扣優惠，針對VIP客戶還提供嘉義名店代購服務，如福義軒蛋捲、林聰明沙鍋魚頭、北回水晶餃、民生北路嘉義肉羹專賣店、阿富網絲肉卷等超人氣排隊名店，讓旅客免去排隊的等待時間，就能享受各種嘉義知名美食。

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