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狗狗店長迎賓！台南新開幕「Kokomo」專賣漢堡、三明治，份量超足又好吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@resume5588授權
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新開幕的輕食街邊店！台南東區街邊出現一間名為「Kokomo」的溫馨小店，這家店自3/8起試營運，主打漢堡三明治、輕食及甜點，雖然店面不大，但裝潢格外溫暖、舒適，店內還有狗狗店長豆仔，可愛模樣也吸引不少人前往探店。

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台南新店報報！這間「Kokomo」專賣漢堡、三明治、輕食、甜點，因開幕不久，販售品項將慢慢公佈。部落客火速分享店家餐點，像是奶油白醬鮮蝦菇菇、辣醬雞腿堡等，表示「雞肉肉塊超大又多汁，辣醬雞腿堡超夠味又好吃」，漢堡份量也很足，網友看到直呼「超大顆」。如果單點不夠吃，還能加75元升級套餐，就能享用薯條及30元飲料。

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不過店內空間較小，內用位置不多，主要提供外帶。到訪探店時，也別忘了和狗狗豆仔店長打招呼，享用美味餐點之餘，還能看看療癒的狗狗店長，度過愜意的用餐時光喔！

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Kokomo 漢堡三明治

地址：台南市東區府連路309號

營業時間：9:00-17:30或售完（週二、三公休）

Kokomo 漢堡三明治IG

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