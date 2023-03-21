隱藏版暗黑小吃！嘉義鹿草「皮蛋豆花」成鎮店美食，還被收錄在嘉義「家鄉100問」

嘉義鹿草美食

再訪鹿草就是為了這皮蛋豆腐而來，鹿草有知名的「田鼠肉」料理，還有這家六年甲班推出的暗黑小吃「皮蛋豆花」，大家都吃過皮蛋豆腐以及糖水豆花、豆漿豆花，應該沒人想過把皮蛋+豆花再淋上醬油膏做組合搭配吧！

老闆十多年前吃皮蛋豆腐時，突發奇想，研發設計「皮蛋豆花」，利用自製豆花加上皮蛋，淋上醬油膏、香油，味道相當特別，推出後就變成鎮店美食，很多人很好奇，到底時鹹食還是甜點？

六年甲班是鹿草當地人氣餐館，販售各式飯麵還有自家手作饅頭，感覺販售的餐點相當多樣，簡直包山包海，西式中式素食甜點這邊都有提供。

上網看了一下，原來六年甲班在嘉義跟台南各地都有分店，不過販售皮蛋豆腐的只有鹿草店，這幾年也吸引不少好奇消費者前來，想一探究竟滋味到底如何。

鹿草六年甲班菜單

義大利麵系列、湯麵系列、素食系列、蛋包飯系列、水餃、咖哩飯、炸物、焗烤厚片、豆花甜點、飲料等，簡直中西合併大雜燴，我看不少人都點鍋燒跟義大利麵。

皮蛋豆花在炸物下面這一格。

我們點了一份皮蛋豆花40、招牌豆花35。

皮蛋豆花

自家製手工豆花，放上四片皮蛋，淋上醬油膏跟香油，這組合看起來真的頗驚人的。

他們的豆花是比較偏脆口的豆花，皮蛋跟醬油鹹味、香油的特殊香氣，連同底下滑嫩脆口的豆花一起吃下，帶著一點點豆花微甜的味道，吃起來是甜甜鹹鹹的風味，也不會很奇怪，反而有種上癮感，其實挺好吃的喔。

招牌豆花

豆花、紅豆、薏仁、芋泥、地瓜圓。35元就能吃到這麼多料，薏仁湯口感黏稠香濃，搭配豆花吃起來很順口捏，我覺得可以點來吃看看。

店裡的內用區座位不多。

利用自製豆花加上皮蛋，淋上醬油膏、香油，口味獨特，鹹鹹甜甜，更被記載上嘉義縣政府出版的「家鄉100問」，這樣的皮蛋豆花，你會想來嘗試看看嗎？

六年甲班鹿草店

營業時間：10:30~20:00

電話：05-375-1931

地址：嘉義縣鹿草鄉163縣道171號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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