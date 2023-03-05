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全台最大尺度竹建築在台南！竹構專家甘銘源「竹薄殼」獨步全球

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圖片提供／原間攝影工作室
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長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室
長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室

竹子在中國的歷史，不論在生活或是建築上，都曾占有相當重要的地位。而近年來在東南亞以竹材為建築元素的大量體竹構造建築也興起了一股風潮。如峇里島的IBUKU、越南武仲義事務所及清邁CLA事務所等，皆以竹材設計出巨大卻極為輕柔詩意的竹構造作品，在公共建築、學校及私人空間中，皆獲得正向回饋及國際上的獎項。

清邁CLA事務所－ Panyaden國際學校竹構造多功能集會空間；圖片提供／CLA
清邁CLA事務所－ Panyaden國際學校竹構造多功能集會空間；圖片提供／CLA

大藏聯合建築師事務所甘銘源建築師在長期研究竹材特性下，曾於雲林農博時創下入口處的14公尺跨距竹構造紀錄，而這次則在台南長榮大學，以「竹薄殼」再創全台「尺度最大」的竹建築－「長榮大學禮拜堂」，以桂竹與孟宗竹打造一座直徑超過24公尺的竹穹頂，相當震撼！

長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室
長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室

糖廍為設計發想的起點

因長榮大學位於臺南市歸仁區，一、兩百年前最重要的經濟活動是製糖，學校在構思代表學校特色的建築時，想到了糖廍（製糖的場所，廍讀音同「部」）。糖廍一般以竹木搭建，由環狀柱列圍塑出圓形空間，搭配圓錐體屋頂。在此概念下，長榮大學找到了已有多年竹建築設計經驗的大藏聯合建築師事務所設計了長榮竹構集會堂，完成後校方名之為「長榮堂」CJCU Hall。

舊時糖廍建築樣式；圖片提供／大藏聯合建築師事務所
舊時糖廍建築樣式；圖片提供／大藏聯合建築師事務所

長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室
長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室

具儀式感的校園核心空間

室內舞台的設計策略是強化儀式感，完全對稱的舞台、掛在竹桁架中間的十字架竹風鈴與地面的銅條分割，皆是為了在圓形空間內創造一個軸線，使圓形平面出現方向性，引導室內使用者的目光延軸線望向舞台，然後看向舞台背後的戶外景色──恰為戶外舞台區的土丘與大樹，如此使得視覺上層次豐富。

長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室
長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室

長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室
長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室

作為焦點的竹桁架結構

長榮堂跨距十八公尺，加上出簷，屋頂的直徑是二十四公尺。走進長榮堂的視覺焦點，就是環繞圓心的二十四組半月形竹桁架。每組竹桁架以鋼構為接頭，以臺灣本地的孟宗竹、桂竹為骨幹。弧形的下弦在室內成為最主要的空間亮點，是結構的同時也充滿了藝術的表現力，而環形柱列與近似圓錐體的屋頂，也重新詮釋了過去舊式糖廍的空間特色。

長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室
長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室

使用竹子製作特殊造型的桁架，並且以此為結構支撐大跨距的屋頂，在臺灣是第一次的挑戰。柱心跨距直徑18公尺，屋面直徑24公尺，就連有三十幾年經驗的竹構老師傅第一次看到設計圖時，也反覆的說：「我真的從來沒有看過這樣做竹子的。」

長榮大學禮拜堂施工照片；圖片提供／大藏聯合建築師事務所
長榮大學禮拜堂施工照片；圖片提供／大藏聯合建築師事務所

長榮大學禮拜堂施工照片；圖片提供／大藏聯合建築師事務所
長榮大學禮拜堂施工照片；圖片提供／大藏聯合建築師事務所

從雲林農博（2013年完工，2015年臺灣建築獎首獎）到長榮堂（2022年完工），讓竹構築從野地實驗進入大學殿堂。竹產業現代化何去何從？竹子是很堅韌的材料，台灣先民和原住民利用很多，竹造建築的CO2排放量只有鋼構造的2%；適當的、安全的保存處理，加上合宜的設計（深出簷等），竹材使用三、五十年不是問題。

大藏表示不是想要用竹子取代主流的建材，或適用各種類型的建築，只是希望這麼多、又生生不息的資源能夠被這個土地上的人們所運用（成為資產，不要是負債），讓竹建築不要在現代建築中缺席。希望人們對竹子不陌生，接納它在生活場域出現；希望專業者對竹子不排斥，也學習運用它在適當的所在，也能讓臺灣建築界看到竹子有更創新也更在地化的可能性。

長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室
長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室

長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室
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長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室
長榮大學禮拜堂；圖片提供／原間攝影工作室

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長榮 東南亞 越南

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