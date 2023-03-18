嘉義市區15間必吃美食攻略！人氣排隊美食、老字號美食，你都吃過了嗎？

嘉義市區近幾年也是全台旅遊的熱門城市之一，小吃美食多而且旅遊景點也多，走跳到嘉義吃喝玩樂根本就沒問題，還可以讓大家從早吃喝玩樂到晚，但來到嘉義市區就只能吃火雞肉飯嗎？當然不是！嘉義市區的小吃美食也真的多誇張，這次就來看看Ann和榜哥在嘉義市吃喝了什麼在地小吃美食？人氣排隊美食？老字號美食？重點是我們夫妻倆還會不定期一直更新給大家參考！

來到嘉義除了在吃去吃吃喝喝，市區內的景點也是很多可以走訪，像是嘉義舊監獄、檜意森活村、嘉義市立美術館、嘉義文化創意產業園區、射日塔、昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館、KANO園區、台灣花磚博物館、蘭潭風景特定區、文化路夜市、嘉樂福夜市等等；就連一旁的嘉義縣的鄉鎮市的景點也都不算遠，像是北回歸線標誌、品皇咖啡觀光工廠、白人牙膏觀光工廠等等，好啦！現在就來分享小吃美食囉！

●諸羅-羅古早味（中山路切仔麵魯熟肉）

諸羅-羅古早味在Google Maps上被命名為嘉義市中山路老店切仔麵魯熟肉(無店名)，看似不太起眼的老店，至今可是已經傳了三代，在嘉義市區可是百年老店之一，也要說他們的餐點好吃，價格也很親民，且店家老闆都很親切熱情！

這天我們就外帶了一份大份的魯肉飯、一份粿仔、芋捲等，原本要點米苔目，結果是賣完了！魯肉飯的魯肉跟醬汁比例超強，好吃又入味；而他們芋捲也是我們超推薦，真的吃得到芋頭，有機會可要再來吃看看天婦羅跟蝦餅，以及我們沒吃到的米苔目！

諸羅-羅古早味

營業時間：17:00-22:00

營業地址：嘉義市西區中山路194號

營業電話：0935-961528

●和平嘉義火雞肉飯

來到嘉義市區就是要吃火雞肉飯，火雞肉飯的店家也真的多誇張，但和平嘉義火雞肉飯就算屬於比較多在地人吃的火雞肉飯喔！

來到和平嘉義火雞肉飯內用可以直接進到店內找位子入座，點餐的話店家會詢問；而要外帶的朋友都是統一在門口排隊點餐，餐點價位真的很親民，有基本的火雞肉飯、湯品、小菜等等，這天我們是點了一份火雞肉片飯回車上吃，他們算屬鹹香味較重，但真的會忍不住一口接著一口來吃！

和平嘉義火雞肉飯

營業時間：07:30-17:00

營業地址：嘉義市東區和平路107號

營業電話：05-224-0956

●阿岸米糕

鄰近文化路夜市的這家阿岸米糕，算是嘉義在地老店之一，而除了米糕以外還有滷肉飯、湯品、滷蛋、貢丸等可以點選，不論內用外帶都要先排隊點餐，叫號取餐！

阿岸米糕的鹹米糕主要是底下是糯米油飯，外帶的米糕還真的會塞好塞滿，而上面再淋上類似肉燥的醬汁，肉燥的肉吃起來不會讓人感到乾柴，醬汁的比例也是恰到好處，很香帶點油油的十分下飯喔！

阿岸米糕

營業時間：16:00-00:00

營業地址：嘉義市東區民族路420號

營業電話：05-225-9359

●阿波鴨肉麵

阿波鴨肉麵就在文化公園旁，主打餐點就是各式鴨肉品項，餐點的選擇有基本的鴨肉飯（麵、米粉、冬粉等）、各式湯品、滷味小菜、各式煎蛋等，不論內用外帶都可以，餐點價位親民份量也還算夠！內用的話，一開始會提供簡單的甜點水果喔！

阿波鴨肉麵

營業時間：10:00-20:00

營業地址：嘉義市東區興中街52號

營業電話：05-225-9080

●源興御香屋

來到嘉義市區當然不能錯過人氣排隊手搖杯-源興御香屋，基本上他們都是周一粥二公休，不想花太多時間等候的朋友，建議可以事前打電話預訂，這樣就可以省去不少時間排隊等候。

而來到源興御香屋不知道該點選什麼飲品，店門口也直接會列出飲品人氣排行榜供參考，這天我們就點了一杯葡萄柚綠茶跟柳丁綠茶，這兩杯飲品都深得我們一家四口的愛啊！

源興御香屋

營業時間：周三-周五10:00-20:00

周六10:00-21:00周日10:00-20:30

營業地址：嘉義市西區中山路321號

營業電話：05-225-3828

●嘉義噴水雞肉飯-中山店

Ann和榜哥對嘉義市區不太熟，但Ann對嘉義噴水雞肉飯-中山店就有點熟了，不常來嘉義走跳，但每次來嘉義就只知道要吃嘉義噴水雞肉飯-中山店的火雞肉飯，重點也是它離文化路夜市也不遠！

而嘉義噴水雞肉飯-中山店除了本店有位子以外，一旁巷子旁也有內用位置可以選擇，餐點的選擇很豐富，而統一都是飯後才結帳，這天蔬果姐妹就自己完食了一份雞肉飯紅糟飯，姊妹倆都說好吃！

嘉義噴水雞肉飯-中山店

營業時間：09:30-21:00

營業地址：嘉義市西區中山路325號

營業電話：05-222-2433

●珍珍蚵仔煎海產粥

珍珍蚵仔煎海產粥就位在阿霞火雞肉飯隔壁幾間，點餐也分內用及外帶兩區，人多要內用是需要排隊等候帶位，餐點的選擇有人氣夯品-蚵仔煎，當然其他的虱目魚粥、海產粥也都是不錯的選擇，有機會來這用餐的朋友，會推薦大家點個乾煎虱目魚肚，擠上檸檬後真的會讓你一口接著一口。

珍珍蚵仔煎海產粥

營業地址：嘉義市西區文化路夜市

●林聰明沙鍋魚頭

來到嘉義文化路夜市肯定一定知道林聰明沙鍋魚頭，果真走往店家就會看到滿滿的人潮，而林聰明沙鍋魚頭的餐點內用外帶都可以，不少人都會選擇內用！

想要內用的朋友，直接去取號碼牌及菜單，之後就可以到附近去晃晃，號碼牌上的OR code會隨時更新等候狀況，號碼快接近時再回到店家即可喔！而外帶的餐點會是比較適合多人吃的沙鍋組合，另外也有冷凍品的組合可以點選。

林聰明沙鍋魚頭

營業時間：12:00-20:00

營業地址：嘉義市東區中正路361號

營業電話：0800-520-166

●郭家雞肉飯

同樣也是在文化路夜市上的郭家雞肉飯，內用外帶都可以，內用的朋友先自行找位子入座再到櫃台點餐，餐後才結帳；外帶則須排隊點餐，郭家雞肉飯餐點的選擇也是很多，價位也都標示清楚。

郭家雞肉飯與其他間火雞肉飯相比較會比較單調，沒有醬油也沒有油蔥酥做點綴，建議要吃就將雞油以及肌肉均勻攪拌才會覺得比較有味道。

郭家雞肉飯

營業時間：10:00-03:00

營業地址：嘉義市西區文化路148號

營業電話：05-225-6214

●黃毛丫頭東山鴨頭專賣店

N年前來到文化路夜市時曾經買過黃毛丫頭東山鴨頭專賣店的的餐點來吃過，印象中的攤子就一般傳統夜市小攤販，這次來想不到黃毛丫頭東山鴨頭專賣店變不一樣了，讓人覺得頗有規模！

黃毛丫頭東山鴨頭專賣店的餐點品項也是很多可以選擇，價格也都標示得很清楚，好吃與否見人見智，但人多就是要花時間排隊這倒是真的。

黃毛丫頭東山鴨頭專賣店

營業時間：13:30-23:30

營業地址：嘉義市西區文化路77號之一

營業電話：05-225-3289

●民主火雞肉飯

在嘉義市區也是頗有知名度的民主火雞肉飯，用餐時間也是要花時間等候，排隊動線有分內用以及外帶，想要內用的朋友先依序排隊等店家人員做帶位，菜單畫好後拿到櫃檯去，統一都是餐後結帳。

餐點的選擇有基本的雞肉飯、湯品、滷味小菜、涼筍沙拉等等，價位也都很親民，而這天我們點雞肉飯、雞肉片飯等來品嘗，兩款肉都不錯，飯也都粒粒分明、油蔥酥味很香，整體來說還算不錯！

民主火雞肉飯

營業時間：10:00-20:40

營業地址：嘉義市東區民族路149號

營業電話：05-216-2666

●胡椒餅專賣店

很愛吃胡椒餅的Ann，走跳到哪看到胡椒餅都會買上一份來吃，而這次在和平路上看到這家胡椒餅專賣店當然也不會錯過！胡椒餅專賣店有賣胡椒餅、炭烤蔥餅及蔓越莓餅，但我們這次來就只買胡椒餅來品嘗。

胡椒餅的餅皮很Q，而且越嚼越香，內餡算扎實但味道就比較清淡了一點，但整體來說算不錯，而且一份才30元，買來當下午點心剛剛好！

胡椒餅專賣店

營業時間：12:00-19:00

營業地址：嘉義市東區和平路52號

營業電話：05-278-9426

●洪家傳統冷飲

有著老人魂的榜哥，走到哪都很愛喝養生茶，這次吃完民主火雞肉飯準備走回停車場時，看到轉角的這家洪家傳統冷飲當然不會錯過！洪家傳統冷飲賣的飲品有分大小杯，另外也有瓶裝的可以選擇。

這天我們就點了一杯冬瓜茶、枸杞茶、決明子茶來喝，老闆還會事先告知枸杞茶、決明子茶是沒有加糖的，但也要說就是無糖才純！有機會也要再來喝看看大家推薦的楊桃汁。

洪家傳統冷飲

營業時間：09:30-22:00

營業地址：嘉義市東區民族路119號

營業電話：05-278-2081

●大同火雞肉飯

大同火雞肉飯也是在民族路上，一旁有著人氣很夯的民主火雞肉飯，兩家若以人潮相比較，大同火雞肉飯就確實比較少人排隊，所以不想花太多時間排隊吃火雞肉飯可以考慮。大同火雞肉飯的餐點選擇很豐富，基本的火雞肉飯之外，還有其他飯類、小菜、湯品等可以點選，可內用外帶，基本上因為排隊人潮不多所以沒什麼再區分排隊動線喔！

大同火雞肉飯

營業時間：09:30-16:00（週二休）

營業地址：嘉義市東區民族路113號

營業電話：05-275-5005

●劉湯圓甜酒釀燒冷冰

想要來劉湯圓甜酒釀燒冷冰吃湯圓的朋友，劉湯圓甜酒釀燒冷冰正對面就有停車場可停車，而劉湯圓甜酒釀燒冷冰可也是在地人逢年過節要吃湯圓的選擇之一。劉湯圓甜酒釀燒冷冰的湯圓有大湯圓(內餡)以及小湯圓、酒釀湯圓、各式冰品等可以點選，而湯圓都是手工現包，價位都算平價，有機會來嘉義市區可以來品嘗看看喔！

劉湯圓甜酒釀燒冷冰

營業時間：12:00-22:00（週二休）

營業地址：嘉義市東區民國路87號

營業電話：05-278-3761

介紹了以上這麼多間的嘉義市區必吃的小吃美食，說真的還有很多沒吃到也沒介紹到，一整個就覺得我們還要多來個幾趟才能把嘉義的美食都吃完。好吧！大家就等著我們夫妻倆三不五時更新嘉義美食給大家聞香囉！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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