把握228連假！台南新攻略：馬戲 x 蜀葵 x 國際蘭展 x 親子遊

今年的蜀葵正要綻放。 圖：臺南市學甲區公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】撐過補班日的苦悶，228和平紀念日連假放4天，想好要去哪裡放鬆身心了嗎？228連假台南一系列精彩活動、展覽非常多，初春的台南也是各種花朵開始綻放的時候，包含木棉花、蜀葵花及櫻花都將陸續盛開，歡迎大家到訪台南過連假。

▲FOCA馬戲派對－2022試營運。 圖：臺南市政府文化局／提供

【主題活動－馬戲、蜀葵、櫻花、蘭展行銷】

2023 FOCASA馬戲藝術節－水交社文化園區（2/22-2/28）

長年致力創作及推廣馬戲藝術的「FOCA福爾摩沙馬戲團」與台南市府文化局共同主辦第一屆馬戲藝術節，表演陣容廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨共7個國家地區的馬戲藝術家以及台灣本土頂尖團隊，總共近30組團隊連續7天帶來超過150場演出，愛好馬戲藝術的朋友們絕對不能錯過！

除了在V-13馬戲篷內演出之外，還有另外8大特色展區，包括跳跳糖舞台、高空QQ糖、走繩橡皮糖、FOCASA水果攤、摩天多拿滋、微醺拐杖糖及風格市集區等，讓民眾身在臺南就能體驗小亞維儂（Avignon）輕鬆又休閒的生活風格。

▲蘭展歷史照。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

台灣國際蘭展行銷宣傳活動（2/25-3/2）

觀光旅遊局配合國際蘭展，推出拍照打卡送門票活動，只要遊客至觀光旅遊局轄管11處旅服中心與蘭展宣傳立牌拍照打卡，即可獲贈限量台灣國際蘭展門票，每處限量100張，手腳要快！今年國際蘭展於3/4~3/19，展期長達16天，連假到台南旅遊順便拍照打卡換門票，3月再來臺南走逛蘭展。

學甲蜀葵花文化節－學甲區光華里活動中心（2/25、3/4）

除了蘭花，春天的台南還有很多花可賞，今年學甲蜀葵花文化節已邁入10周年，蜀葵花又稱一丈紅，高度可達一至兩公尺以上，花色繽紛艷麗，25號開幕當日除了精彩表演外，還有集章兌換限量禮品、蜀葵花樹脂黏土DIY、蜀葵花造型氣球DIY等活動，到了3/4還有蜀葵花藝術PARTY，邀請藝術團隊接力演出，也可與後壁國際蘭展一起安排行程。

▲林初埤木棉花花苞累累含苞待放。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

木棉花陸續綻放－2023白河木棉花季（3/11~3/26）

木棉花又稱「斑之花」，是西拉雅族的聖樹，花朵碩大，在台南著名的木棉花道有白河林初埤花道、將軍區的苓仔寮北環道周邊，還有西港區南41線、新市區南138線、東區巴克禮紀念公園、新營區的長榮路、佳里區蕭壠文化園區、鹽水區田寮社區（臺灣詩路）、歸仁區歸仁十五路、以及新化區虎頭埤風景區，都可以看到鮮豔的橘紅色木棉花，目前木棉花已慢慢陸續綻放，吸引不少民眾先睹為快，白河區公所也規劃從3/11~3/26為木棉花季，活動期間假日將實施交通管制，規劃林初埤周邊道路作為行人徒步區以維護賞花品質。

▲櫻花盛開。 圖：臺南山上花園水道博物館／提供

櫻花－山上花園水道博物館

一年一度的山上花園水道博物館淨水池區櫻花陸續盛開，有吉野櫻、富士櫻、河津櫻與八重櫻四個品種，目前在滯洪池周圍的河津櫻花況較佳，2月底來訪也有機會趕上八重櫻盛開的花期，歡迎大家來拍美照！

▲後壁俗女村。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【228 屆期活動】

2023 六甲落羽松季「來稻六甲松鶴玩．悠遊浪漫落羽松」－六甲區林鳳營菁埔埤附近（1/14-2/28）

位在台一線台南六甲菁埔段旁的落羽松林從過年前就開始吸引遊客前來欣賞，共有2300餘棵落羽松分別栽植在林鳳營牧場周邊區塊，目前多數葉子雖已枯黃掉落，公所在周邊種植的波斯菊花海也大多花謝，但落羽松林仍有部分金黃、橘紅顏色，完整的林相依然吸引遊客前往觀賞。

2023 府城成功燈會－鄭成功祖廟（1/7-2/28）

鄭成功祖廟今年適逢建廟360年，燈會首次展示日本友誼山形市220個手繪感謝燈籠，加上成功大學、成功國小、長安國小、省躬國小、第一幼兒園學子彩繪燈籠，以及台南市書法學會、樂墨書法學會等大師書寫紅燈籠，總共有2360盞於祖廟週邊展示，歡迎大家把握展期最後階段前來賞燈。

2023 神農街元宵花燈展－五條港文化會館（1/14-2/28）

活動期間都有猜燈謎活動，猜對會有專為各戶人家或店家設計的精美兔年限定明信片可以蒐集，歡迎大家共襄盛舉。

後壁俗女村摸摸兔女郎－後壁俗女村（1/20-2/28）

活動期間在後壁俗女村指定店家消費滿300元，即可獲得一張摸彩券，有機會抽種各項好禮喔！

隆田Cha Cha新春特別節目－小兔彼得120周年經典冒險旅程：「走，一起去臺南隆田Cha Cha」－隆田chacha文化資產教育園區（1/22-2/28）

全台首場小兔彼得戶外策展，陪小兔彼得徜徉在園區戶外花園，打卡牆、繪本牆及角色牆讓你拍不完！

「鹿畔相約」假日藝文系列活動－總爺藝文中心（1/1-2/28）

現場有小朋友最喜歡的氣球、扯鈴、溜溜球、魔術表演、聽音樂及聽故事，以及親子彩繪等活動，喜歡逛市集的朋友也可在假日期間來逛市集及野餐日活動喔！詳情請參考總爺藝文中心粉絲專頁。

《洋行舊事・玻光顯影》重現十九世紀臺南・安平歷史與珍貴影像特展－市定古蹟原德商東興洋行（活動至2/28）

本次展覽首次展出十九世紀開港來臺的洋行海關人員及本地人所拍攝的臺南玻璃版珍貴影像，細緻地呈現當時鏡頭之下的風土民情。由成功大學藝術研究所王雅倫副教授精心策畫，展出由徐宗懋圖文館授權之臺南相關的黑白與數位上色影像攝影作品，依據影像及歷史文獻，串起熱蘭遮城的源起、開港與國際貿易、政治與貿易紛爭、安平地景的變遷、人文紀實日常、宗教與醫學的開端、海斯汀家族收藏等。

臺南購物節（活動至2/28）

馬上就要結束的臺南購物節，只要憑在台南登記的店家消費100元以上發票，就可以到活動網站登錄抽大獎，最大獎是位在安平區精華地段的輕豪宅，價值逼近一千萬元（3/5抽獎），還不趕快把握最後機會來台南用力消費試手氣！

相遇公主閃耀慶典 迪士尼公主主題燈飾－台南三井Outlet（活動至2/28）

三井MITSUI OUTLET PARK在北中南分店特別展出迪士尼童話公主場景，台南店有大家最喜愛的迪士尼公主齊聚一堂！歡迎大家來到台南店與公主們相見歡，在現場還可以逛限定快閃店，打卡或消費滿額更可換取精美禮品。

《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》巡迴特展－奇美博物館（活動至2/28）

來自英國國家肖像藝廊的國寶級館藏，百位經典名人肖像畫真跡首次來台展出，展期就要結束，還沒來看過的民眾請把握最後機會喔。

更多臺南旅遊景點及活動相關資訊

台南行春網站 https://tainan-newyear.tw/

台南旅遊網 https://www.twtainan.net/

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