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老闆娘說不要點太多！雲林平價大份量美食：隱藏版蚵包蛋、蛤仔湯包，還有神級滷肉飯

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

雲林之旅來去了千巧谷牛樂園牧場，搜尋附近美食，決定來去台西覓食，好像還沒來過台西這個鄉鎮，老哥找了家蛤仔輝特產中心，評價不錯，有些餐點很有意思，像是蚵包蛋、蛤仔湯包等，就來嚐鮮看看囉。

蛤仔輝特產中心對面有宮廟的停車場，不過看起來在整頓中，我們停在五條港安西府的停車場再步行過來。

店內空間很寬敞，當下只有一桌內用，加上我們共兩桌，人潮不多。

除了基本菜單還有隱藏版菜單，店家熱情的介紹；蛤仔輝特產中心的份量不小，老闆娘一直跟我們說夠了不要點了，吃不夠再加點，沒有一直推銷很不錯。

店名取蛤仔輝特產中心有點獵奇，可能是還有兼著賣許多特產吧，冷凍水產還不少。

既然門口掛著神級滷肉飯的得獎榮耀，當然得試試滷肉飯囉，賣相看起來可口，一旁搭配辣蘿蔔乾，不難吃但是沒特別驚艷，可能吃過台北有更多好吃的滷肉飯。田媽媽蛤仔輝特產中心是2022第二屆雲林神級滷肉飯爭霸賽的獲獎店家。

很大一碗的鮮蚵炒麵（NT.180），麵條沒有炒到軟糊，仍帶有口感，蚵縮水比較迷你，味道上中規中矩，調味不會太重，配著其他菜色一起吃剛剛好。

同樣大到幾乎是2~3人份的總匯海鮮（NT.80），貢丸、魚板、蛤仔等，湯頭清甜，類似飯湯的吃法，以價格來說超划算。

虱目魚香腸（NT.40）吃起來跟普通豬肉香腸口感不同、味道也不同，個人還是喜歡傳統的香腸。

像極蛋包飯的蚵包蛋（NT.200）幾乎是每桌必點，薄薄的蛋皮包的是滿滿的韭菜跟鮮蚵，搭配類似五味醬的醬汁，吃來滋味豐富，小孩沒有很賞臉，大人都挺喜歡的。

老闆娘強力推薦自己做的紅糟肉（NT.時價），沒想到一份這麼大份，淡淡的紅糟味，炸的酥酥脆脆的，不油也不會太乾，挺順口的，搭配的黃金泡菜很辣，可惜蒜味不濃。

當天的青菜有三種可以選，請老闆隨意挑兩種菜炒，炒青菜（NT.50）一盤50元，脆甜的高麗菜是老少咸宜的基本款。

菠菜沒有土味也是炒的不錯。

雙色的蛤仔湯包（NT.50/六顆），湯包皮很薄，湯汁充沛，以為會吃到蛤肉但似乎沒有，吃起來也沒明顯的蛤鮮味，只能說期待太高。

喜歡魚皮湯的泰瑞指定要來碗湯，海鮮虱目魚皮湯（NT.200/小）不只有魚皮還有蚵跟蛤，料多清甜，簡單的薑絲調味就很甘順好喝。

店家親切、價格合理份量大，口味上算中規中矩，不到驚艷但也還可以，經過台西或是到台西一遊可列入考慮。

蛤仔輝特產中心 | 粉絲頁

電話：05-698-4911

地址：雲林縣台西鄉五港路428號之1號636

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（平日）；11:00–14:30, 16:30–20:00（假日）

週一公休

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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