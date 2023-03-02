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嘉義小木屋景點、住宿全集合！超夢幻電影場景、躺著看日出賞雲海都滿足

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / IG@1111_milly、@12natividad24
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嘉義因為有阿里山而聞名，豐沛的木材原料，使嘉義成為擁有許多特色木屋的城市，無論是景點、住宿，都成為了這裡的亮點之一。對於木屋我們總有許多想像與憧憬，在國外、在童話世界裡，木屋象徵溫暖與安心，今天ReadyGo整理了嘉義的木屋景點、住宿，要給大家完整驚喜包！

嘉義小木屋景點

星空童話木屋

記得幾年前幾米電影「星空」正紅的時候，心中總幻想有一個藍色小屋，沒想到居然在這裡遇見了！當初藍色小屋就是建在阿里山森林遊樂園，電影結束後本要拆除，被縣政府極力爭取搬到奮起湖，成為遊客必訪的電影現場，撥起音樂電影畫面歷歷在目，且藍色的木屋在群山環繞的奮起湖中更是亮眼又夢幻呢～

圖 / IG@babe_nini
圖 / IG@babe_nini

圖 / IG@a_____ton
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地址：嘉義縣竹崎鄉奮起湖

時間：09:00 – 16:00

檜意森活村 Hinoki Village

來到嘉義市除了逛逛知名的文化路夜市，另個必訪的景點就是在車站附近的檜意森活村！檜意森活村是全台最大的日式建築群，園區多數都使用來自阿里山的檜木，因此空氣中瀰漫著淡淡的檜木香，舒服又放鬆。裡面主要販賣一些文創商品，和嘉義知名的伴手禮店，另外還有和服租借的服務可以體驗，得吃又有得逛，一定要安排進你的嘉義一日遊行程中！

圖 / IG@12natividad24
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圖 / IG@kevin.0525
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地址：嘉義市東區林森東路1號。

時間：10:00～18：00。

阿將的家23咖啡館

每個來到阿將的家的人，都形容像是進到宮崎駿的世界般驚艷，由石頭、木頭所堆砌成的原始房屋，在阿里山山上別有一番風味，就像舉世獨立的部落。想要進場記得9點前排隊拿號碼牌，入場門票＄260/人，據說假日排隊人潮多，建議平日前往會參觀的更舒適喔～

圖 / IG@st5151
圖 / IG@st5151

地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號

嘉義小木屋民宿

阿里山初日

阿里山初日民宿是許多人上阿里山想看日出又不想早起的好選擇！民宿位置就在阿里山公路上，位置不算偏僻好抵達，更重要的是早上起床不用跑太遠去看日出，距離民宿五分鐘的路程就有一座茶園，當陽光從雲後漸漸透出光，配上綠油油茶園，實在太美啦！另外民宿主人還養了近20隻的貓咪，根本就是貓奴的天堂＞＜不過隔音不太好，大家可以自己斟酌一下囉～

圖 / IG@sharonliao6
圖 / IG@sharonliao6

圖 / 阿里山初日民宿FB
圖 / 阿里山初日民宿FB

地址：嘉義縣番路鄉龍頭17-19號

電話：0902-057-101

阿里山神禾

網友形容這是一間會「呼吸的民宿」民宿門口有個日系庭園，處處可見園藝裝飾，房間內也都有大面落地窗，向外望就被群山圍繞，是一間遠離都市塵囂的忘憂民宿。座落台18號公路上，距離奮起湖約15分鐘的車程，周邊有多條步道，整天都不怕無聊！

圖 / IG@1111_milly
圖 / IG@1111_milly

圖 / 阿里山神禾民宿 FB
圖 / 阿里山神禾民宿 FB

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村樂野301號

電話：05-256-2341

悅來居莊園

不是只有阿里山才有小木屋！位在嘉義民雄的悅來居莊園，將人們對於童話及小木屋的憧憬結合，純白、斜屋頂的小木屋整齊排列在莊園內，仿佛是住在夢幻國度，人人都會少女心噴發！獨棟小木屋旁邊就是私人車位，園區內還有大片綠地，寵物友善的悅來居莊園，也推薦帶毛小孩來度假喔！

圖 / IG@_fyi581
圖 / IG@_fyi581

圖 / IG@yohahalee
圖 / IG@yohahalee

地址：嘉義縣民雄鄉秀林村林子尾75-3號

電話：05-2202633

延伸閱讀>>誰說台味就是俗？踏進嘉義復古質感餐廳「弄，來小餐桌」，品嘗平凡又深刻的滋味！

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阿里山 民宿 電影

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