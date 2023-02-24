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60年老店大變身！ 台南三井「A SHA」重新詮釋阿霞飯店 充滿紅蟳「橘」現代感

欣傳媒／ 欣傳媒

台南巷弄起家的阿霞飯店紅蟳米糕為其著名拿手菜之一；圖片提供／彡苗空間

超過一甲子的時間，台南巷弄起家的阿霞飯店，當今已然是硬功夫臺菜的代名詞，不僅是老饕們的共同記憶、在地人的驕傲，更是觀光客慕名朝聖的美食據點。其紅蟳米糕為其著名拿手菜之一，在新一代年青設計團隊「彡苗空間實驗」的操刀下，將招牌菜–海味紅蟳的橘做為了飯店改裝的主色調，加上現代感卻又保留藤椅元素的復古感座椅，而深色深穩的暗色調令人對這台南老店的印象煥然一新。

以暗色調重新詮釋有著一甲子歷史的台南阿霞飯店；圖片提供／彡苗空間

阿霞飯店；圖片提供／彡苗空間

如同發勁力道吆喝出的狀聲詞，「ASHA」是阿霞飯店集結全新識別的品牌規劃。除了承襲上一代精神外，透過台菜升級、品牌年輕化、創新料理、跨界合作、推出少量套餐等因應不同需求⽽做出的變化，讓一個人也可以輕鬆享受經典的辦桌手路菜，打破許多台菜料理的既定印象。阿霞飯店的美味料理，得以跨越時代，將餐桌作為媒介凝聚一家老少的情感；突破已知模式，離開熟悉的市區街道，進駐連結本地與他方、台南高鐵站旁的三井Outlet。

阿霞飯店；圖片提供／彡苗空間

阿霞飯店；圖片提供／彡苗空間

整體氛圍調性以深色為盤，盛裝招牌菜–海味紅蟳的橘，創造內斂穩重的用餐體驗。迎賓起點沿襲阿霞飯店原址的空間記憶：映入眼簾的場景，是一道轉折向上的階梯，隱隱透光的高點在遠觀之際便有了複層的想像，入口梯廳承接通往二樓的遐思，用餐區域的天花挑出一定深度，透過欄杆的安排創造二樓看台般的存在，同時整合間接照明的表現、在頂部圍塑出連貫的線段。外場站點將「霞」字解構並收斂為幾何量體，在空間中錨定了服務的核心，依其形廓發散出座席間的路徑。

阿霞飯店；圖片提供／彡苗空間

阿霞飯店；圖片提供／彡苗空間

圓形卡座保留了包廂圍合的領域感，敞開的配置寬容地迎接客人入座。藉由材質與比例的搭配，組合出柔中帶剛、豐盛圓潤的厚實感。吧台備料區則從品牌歷史汲取靈感，採樣街邊的點心攤車及早期屋頂力霸鋼架元素，鋪敘過往家常的情感與印象，藉由分層的斜面天花過渡出立面的線條，在框景作用的視覺下，讓備餐與出餐過程也具備了觀賞性。

阿霞飯店；圖片提供／彡苗空間

從料理人之間的比劃，到食客彼此的鬥嘴，餐桌彷彿一場武林，連綿的弧形背牆在進退間劃分出每個座席的區間， 形成了襯托這場盛宴的風景，點綴於其中的橘色光源，暈染出如同晚霞的餘暉。

阿霞飯店；圖片提供／彡苗空間

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==========編輯／蘇琨峰

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