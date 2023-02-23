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冬天也有螢火蟲！全年賞螢去，「阿里山」尋訪夢幻夜精靈

聯合新聞網／ 行遍天下
（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風家區管理處 Ⓒ楊仁教）
（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風家區管理處 Ⓒ楊仁教）

【文：行遍天下】

冬夜的阿里山，天上有閃耀的星辰，森林鐵道沿途則有提著小綠燈飛舞的冬季螢火蟲。由於阿里山溪流林相豐富，山區氣溫低、濕度充足，適合螢火蟲生長繁殖，台灣共有9種冬季螢火蟲，阿里山就佔了8種，全年都可賞螢

▲阿里山幅員遼闊，從低海拔丘陵到中高海拔山區，溪流、林相豐富，成為孕育螢火蟲的最佳環境，一年四季都有螢火蟲出沒。（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風家區管理處 Ⓒ楊仁教）
▲阿里山幅員遼闊，從低海拔丘陵到中高海拔山區，溪流、林相豐富，成為孕育螢火蟲的最佳環境，一年四季都有螢火蟲出沒。（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風家區管理處 Ⓒ楊仁教）

有別於夏螢飛舞時的一閃一閃，秋冬螢火蟲屬於持續性發光，拍攝時會呈現細細的螢光絲線，因為活動時間只有一、兩個小時，賞螢前需做足功課，才可盡興而歸。

▲在阿里山賞螢火蟲，無論春夏秋冬，都能拍到森林鐵道與夏螢飛舞的美景，圖為梨園寮車站的夏螢。（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風家區管理處 Ⓒ楊仁教）
▲在阿里山賞螢火蟲，無論春夏秋冬，都能拍到森林鐵道與夏螢飛舞的美景，圖為梨園寮車站的夏螢。（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風家區管理處 Ⓒ楊仁教）

▲竹崎鄉的光華社區有專門的賞螢步道，是夏季熱門的賞螢景點，有機會可以規劃夏天的旅行。（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風家區管理處）
▲竹崎鄉的光華社區有專門的賞螢步道，是夏季熱門的賞螢景點，有機會可以規劃夏天的旅行。（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風家區管理處）

腹地遼闊的阿里山有許多賞螢焦點，其中，奮起湖生態豐富，加上復育螢火蟲成功，一年四季都有螢火蟲出沒，十一月至一月的鋸角雪螢、十二月至翌年三月的神木螢，不畏低溫翩翩起舞，鋪陳一條螢光大道，為迷霧森林增添神秘氣息，森林鐵道與螢光飛舞的美景也成為阿里山的冬季奇景。

▲冬螢會在入夜後出沒，但活動時間只有一、兩個小時，賞螢前要做足功課，才能盡興而歸，圖為竹崎鄉水社寮的鐵道螢火蟲。（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風家區管理處 Ⓒ劉鐘智）
▲冬螢會在入夜後出沒，但活動時間只有一、兩個小時，賞螢前要做足功課，才能盡興而歸，圖為竹崎鄉水社寮的鐵道螢火蟲。（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風家區管理處 Ⓒ劉鐘智）

　

景點資訊

阿里山賞冬螢

地點：竹崎鄉的奮起湖火車站周邊、南北兩側觀光步道，以及阿里山公路沿線、阿里山鄉的阿里山青年活動中心、祝山林道等地。

網址：www.ali-nsa.net

時間：太陽下山後，大約落在17:30-19:30，然而氣溫過低、滿月和大雨後，螢火蟲不出沒，避免此時前往。

注意事項：夏季賞螢避免蚊蟲咬，冬季則要注意保暖；建議穿雨鞋或長筒靴可防蛇，並且結伴而行；自備手電筒並於燈罩處貼紅色玻璃紙，不影響螢火蟲求偶；全程避免喧嘩吵鬧；拍照時勿使用閃光燈。

　

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阿里山 螢火蟲 賞螢

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