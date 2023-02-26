雙人套餐肉量1公斤！這家「田間燒肉店」讓人驚艷，還有超好吃特色鍋物

南投草屯燒肉推薦！Google評論4.8星的田間燒肉店~唯真燒肉外觀低調知道的人不多，但是在地人大推廣受歡迎，燒肉品質優、份量十足，雙人套餐就有約1公斤的肉量，再加上特色湯底以及豐盛附餐，一整套吃下來非常滿足，我覺得比屋馬還要超值!愛吃燒肉的朋友一定要收藏，生意很好記得先訂位才不會久等。

唯真燒肉地點交通

唯真燒肉位在草屯鎮北投路田間路邊，隔壁是開了5年的一饌泰式火鍋，兩家店是關係企業，因此在唯真燒肉也能吃到泰式美味餐點，導航輸入兩家店名隨便一家都可以到達。

根據導航開進田間小路不用懷疑走錯路，唯真燒肉真的是位在田間小路上，門口就可以看到大片稻田。旁邊有專屬停車場免費停車，路口有專人引導停車非常貼心。

唯真燒肉環境

唯真燒肉的座位分兩邊，一邊4人一邊6人座位，我們假日中午來用餐已經客滿。生意非常好，記得先訂位才不會久等。

這家位在田間的燒肉店真的很特別，一邊吃美味燒肉一邊欣賞田園風光，讓人心情好放鬆。

這裡的燒肉品質很不錯，吃的到日本A5和牛燒肉套餐。櫃檯前方有標示目前進口的日本A5和牛選用飛驒牛，肉質真的很不錯，重點是份量十足價格便宜，同樣吃燒肉不必跑台中名店排隊，來這裡吃CP值更高。

這一區有飲料以及泰國明果冰棒。飲料是自助取用喝到飽，冰棒則是依照套餐人數一人一支，吃不夠可以加價購買。

唯真燒肉菜單

唯真燒肉菜單以套餐為主，雙人套餐、三人套餐通通有。套餐除了主食不同，都有雞腿肉、櫻桃鴨、草蝦鯖魚干貝。一份雙人套餐的肉量加起來約1公斤重，另外還有附餐：白飯、水果醋、沙拉、小菜、綜合菜盤、生菜葉、還有火鍋湯底、以及冰棒。雙人套餐最低1480元就能吃到，免服務費、無低消，用餐時間90~100分鐘。

套餐吃不夠也有單點，價位不貴。燒肉都是厚切，非常新鮮好吃，品質很不錯。這種價位跟份量CP值真的很高，Google評論4.8星我們吃過也喜歡。

唯真燒肉推薦餐點

來這裡吃燒肉很推薦點高價位的套餐比較超值，我們點了特級豬牛雙人套餐（上圖）、全日A5和牛雙人套餐（下圖）。

雙人套餐內容豐盛，主食兩大盤肉盤份量驚人，油花非常漂亮光是看就讓人喜歡。再加上櫻桃鴨、雞腿肉、草蝦鯖魚大干貝、以及附餐及鍋物，整個吃下來好滿足。

不論點哪一種套餐都有附餐，包含米飯、水果醋、沙拉、小菜、綜合菜盤、生菜葉、以及鍋物湯底，其中生菜可以無限續加。

沙拉有3種選項，我們選最有特色的泰式涼拌鹹蛋青木瓜沙拉。這道泰式沙拉蠻道地的，酸酸甜甜又帶點辣度，吃起來很爽口。最特別的是還有加上鹹蛋，沙沙的口感讓人一口接一口停不下來，一大碗份量超多，兩個人快吃不完～

鍋物湯底可以選草果雞湯或者加價選一饌鍋物的湯底，我們選泰式酸辣清湯鍋（+100元）

上桌時店員有提醒我們，先喝原湯品嘗原汁原味，接著舀湯到碗裡再加一點旁邊所附的檸檬汁，味道更鮮甜。如果喜歡吃辣的朋友，可以加辣椒到鍋裡煮個3到5分鐘，就會變成辣度十足的泰式酸辣湯。

泰式酸辣湯奶香十足，酸辣滋味喝起來超濃郁一級棒！也可以加蔬菜或者肉片涮煮，一鍋有多種吃法很加分。我們超愛這鍋泰式酸辣湯的美味，打算下次再去品嘗隔壁的一饌泰式火鍋。

有別於一般燒肉店，這裡的沾醬除了和風醬之外，還有獨家特製泰式沾醬及泰式辣醬，另外桌上還有現磨玫瑰鹽、胡椒。特別推薦泰式沾醬及泰式辣醬，搭配燒肉真的是神助攻超好吃！

單吃燒肉容易膩，我個人很喜歡生菜葉包燒肉這種吃法，吃起來比較清爽又有多層次美味。生菜葉吃不夠還可以無限續點，很加分。

除了自助區飲料自取之外，套餐也有附水果醋，有解膩的作用。

全日A5和牛雙人套餐的A5和牛份量十足，平時在日本料理店吃A5和牛價位不便宜，這裡份量直接給兩大盤相當有誠意！

日本A5飛驒和牛肉質超讚，這一盤翼板牛油花非常漂亮，而且有點厚度吃起來口感更棒!愛吃燒肉的朋友，很推薦點A5和牛真的很享受～

我的老天爺啊~~接近入口即化的香甜滋味真是迷死人，油脂超香的!!在日本料理店2、3片就要好幾百的A5和牛，在這裡一大盤吃得好過癮。

另一盤日本A5和牛是梅花肉，油花也是漂亮極了！

A5和牛的油脂烤過之後轉化成無敵香甜美味，肉汁在嘴裡噴發越咬越甜，每一口都好迷人啊！！真的是人間美味，太享受了～～

另一套特級豬牛雙人套餐的肉品種類不少，這一盤就有肩小排、牛舌、牛小排、以及A5和牛。

牛小排肉質非常軟嫩，也是接近入口即化口感一級棒!香甜的肉汁單吃就是極緻美味。

肩小排也是超級軟嫩，口感超棒!搭配泰式醬好好吃，酸甜滋味加上鮮甜肉汁，超好吃。

A5和牛的肉質真的是一級棒，油脂香氣十足味道好甜啊～～光是吃日本A5和牛就讓人心滿意足。

牛舌有點厚度，烤過後Q脆彈牙，加上一點蔥花以及洋蔥丁，整個越咬越香有夠讚。

另一盤是梅花豬、五花豬、伊比利豬的組合。

伊比利豬等級不錯，又嫩又Q脆的口感，獨特的香氣讓人好喜歡~我覺得伊比利豬的美味度不輸牛肉，好好吃啊。

梅花豬有淋上特製的醬汁，甜甜的滋味蠻加分的。

五花豬的油脂比較多，軟嫩帶點Q度越咬越香，單吃怕油膩的話可以加上生菜包夾泡菜一起吃，也很正點喔~

品嘗完牛肉、豬肉，還有雞腿肉以及櫻桃鴨、海鮮，整個燒肉套餐份量真的很多。

櫻桃鴨胸肉非常軟嫩，油脂香氣也很迷人，淋上他們特調的醬汁味道更甜更好吃。

雞腿肉有先醃過相當入味，甜甜的滋味加上軟嫩的口感，雞腿肉意外的好吃。唯真燒肉套餐從頭到尾每一道肉質都很讚，我覺得比屋馬還要超值耶。

別以為肉品吃完就沒了，後面還有草蝦、鯖魚、大干貝，海鮮的品質也不錯，每一種都好吃。

我個人特別愛大干貝，真的很新鮮。軟嫩的口感加上鮮甜的海味，好好吃喔～

吃飽喝足最後還有泰國明果冰棒，今天有黃金榴槤、莓果口味和芋頭口味，我個人最喜歡黃金榴槤味道好香好好吃。

唯真燒肉整體心得

位在南投草屯田間小路的燒肉店真的很超值，日式燒肉搭配泰式沾醬吃起來味道特別讚！燒肉品質很優份量也有誠意，雙人套餐肉量約1公斤，再加上鍋物湯底以及超多附餐，CP值真的很高難怪在地人大推，Google評論4.8星我們吃過也喜歡，愛吃燒肉的朋友這一家現在還沒太多人知道，趕快訂位去享受一下。

唯真燒肉

粉絲團：唯真燒肉FB

地址：南投縣草屯鎮北投路53巷16弄72號

電話：0976 622 648

營業時間：11.00-14.00 17.00-21.00（週一公休）

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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